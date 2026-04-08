Для inZOI вышел хотфикс 0.7.3 - с исправлением взросления и строительства

Создатели симулятора жизни inZOI сообщили о выпуске небольшого обновления 0.7.3 для игры.

В нём разработчики исправили проблему, из-за которой ручное выполнение взаимодействия роста не приводило к взрослению персонажа при включенной опции "Без старения". Теперь при выполнении взаимодействий "Повзрослеть" (для новорожденных и малышей) или "Задуть свечи на торте" взросление будет происходить независимо от настройки.

Так же была исправлена ошибка, из-за которой невозможно было размещать предметы на стенах первого этажа в зданиях с фундаментом и устранены некоторые проблемы с вылетами игры.