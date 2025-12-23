ЧАТ ИГРЫ
Для inZOI вышло крупное обновление 0.5.0: в игру добавили праздничный фестиваль, бизнес и преступления

Вышло крупное обновление 0.5.0 для симулятора жизни inZOI, ставшее последним масштабным патчем в этом году. Основным нововведением стал тематический праздничный фестиваль, посвященный Новому году и Рождеству.

Праздничное событие

В течение ограниченного времени в главных парках всех игровых городов появится эксклюзивный фестиваль. В локациях будут работать специальные киоски, где можно получить тематические подарки, закуски и ингредиенты. Для создания атмосферы разработчики временно зафиксировали определенный тип погоды и отключили ее динамическую смену.

Бизнес

Игроки теперь могут открывать собственные заведения, такие как кафе, бары и рестораны. Механика требует подбора персонала, аренды или покупки недвижимости и управления повседневными операциями. В будущем планируется расширить список доступных видов бизнеса.

Преступления

Патч вводит возможность совершения преступлений. Персонажи могут заниматься кражами, взломом дверей и сейфов, мошенничеством, а также выполнять незаконные поручения. За противозаконные действия грозит арест и суд.

Прочие улучшения

Обновление также добавляет новые социальные взаимодействия между персонажами, расширяет каталог предметов для кастомизации и декора, улучшает пользовательский интерфейс и вводит дополнительные чит-коды.

Полный список изменений в обновлении доступен по ссылке.

Egik81

Нда бетки и альфы продаются за деньги и к ним выходят обновления. О времена, о нравы. Прям пиратство напонимает бородатое. Пираты очень любили бетки и альфы выкладывать и обновки к ним как якобы полные версии. Я так, например, увидел раннюю альфу Unreal.)))

7
Беккер5443

Не выскакивала бы эта хрень, я бы в inZOI сыграл бы(((((

1
НЕЧТОжества

Если у тебя даже 12 не поддерживается, то не сыграл бы с таким то фпсом.

Беккер5443 НЕЧТОжества

Ну у меня же винда 11, и у всех новых пк поддержка 12, я не понимаю чё за хр@нь такая.

Sheffskiy

Хорошо, достойно