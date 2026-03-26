Для inZOI вышло масштабное обновление 0.7.0 к годовщине раннего доступа

Разработчики симулятора жизни inZOI выпустили масштабный патч 0.7.0, приуроченный к первой годовщине с момента выхода игры в раннем доступе. Вместо добавления множества новых функций команда сосредоточилась на совершенствовании существующих систем.
Геймплей
- В игре появились цветочные магазины и шесть новых видов цветов. Зои могут выращивать растения, создавать букеты и корзины, а также покупать готовый бизнес. Высокий уровень садоводства позволяет выращивать цветы со спецэффектами.
- Добавлены кинотеатры с фильмами четырех жанров: ужасы, комедия, романтика для подростков и документальное кино. Зои могут делать попкорн, а также открыть собственный кинотеатр на участке для бизнеса.
- Появилась система чаевых — можно поставить банку для сбора денег.
- Появилась мини-карта с фильтрацией значков и возможностью изменения расположения на экране.
- Зои теперь могут водить любые машины в городе. Для жилых участков добавили семейные парковки, а купленные авто теперь появляются именно там. Появились велосипеды и общественные парковки.
- Кражи машин и урожая теперь считаются преступлениями, за которые могут арестовать. Вероятность ареста за мелкие правонарушения снизили.
- Зои могут звонить друг другу, но номер нужно сначала спросить. Его можно заблокировать или удалить, а затем восстановить, снова спросив.
- Введена новая календарная система с 28-дневными месяцами.
- Появились фестивали: весенний, хэллоуинский, зимний и новогодний.
- Дни рождения теперь требуют совершения определенных действий — задуть свечи на вечеринке или провести день в одиночестве.
- Добавлена многозадачность: Зои могут есть во время прогулки, разговаривать с едой в руках и переключаться между действиями.
Малыши
- Потребности малышей скорректированы, их можно настраивать в редакторе внешности. Новорожденные появляются без зубов, они вырастают позже.
- Добавлена быстрая уборка за малышами.
Статус и воспоминания
- Появилось меню "Обновления статуса", где отображаются события из жизни Зои.
- Добавлена система воспоминаний: положительные и отрицательные взаимодействия открывают новые возможности.
Симуляция
- Исход разговора теперь зависит от черт и характеристик Зои. Беседы о пустяках больше не прерывают важные взаимодействия. Зои с разными чертами ведут себя при автономной игре по-разному.
- Добавлены групповые взаимодействия: бой подушками, совместное купание, обнимашки на коврике для пикника, лепка снеговика, а также 22 активности для фитнеса, работы с инструментами и критического мышления.
- Появились свидания, романтические взаимодействия и сценарии для свадеб. Добавлена вечеринка в честь дня рождения как новый вид общественного мероприятия.
Создание персонажа и строительство
- Телосложения скорректированы для большей реалистичности. Добавлена возможность менять цвет свадебных платьев, рандомизатор теперь можно настраивать под конкретные особенности.
- Размеры участков приведены к семи стандартным форматам.
- В режиме строительства стало доступно больше участков для редактирования.
- Появилась настройка уровня воды в бассейнах, коврики с изменяемым размером, более 40 новых объектов, включая праздничные киоски, пожарную часть, традиционные предметы и модульные крыши.
Технические улучшения
- Добавлена возможность переназначать клавиши.
- Расширены углы обзора камеры.
- Улучшена производительность и оптимизация памяти, внесены исправления в графику на разных настройках.
Модификации
- ModKit теперь поддерживает анимации, аксессуары и лица. Моды можно применять без перезапуска игры. Появилась упаковка нескольких модов в один пакет.
Хорошо что игра до сих пор жива, надеюсь не забросят... Может с новым патчем мододелы проснутся.
Японский Бог,мы дожили до "годовщины раннего доступа".
Уже год как мы продали кусок игры с багами по цене целой!