inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.2 1 586 оценок

Для inZOI вышло масштабное обновление 0.7.0 к годовщине раннего доступа

AceTheKing AceTheKing

Разработчики симулятора жизни inZOI выпустили масштабный патч 0.7.0, приуроченный к первой годовщине с момента выхода игры в раннем доступе. Вместо добавления множества новых функций команда сосредоточилась на совершенствовании существующих систем.

Геймплей

  • В игре появились цветочные магазины и шесть новых видов цветов. Зои могут выращивать растения, создавать букеты и корзины, а также покупать готовый бизнес. Высокий уровень садоводства позволяет выращивать цветы со спецэффектами.
  • Добавлены кинотеатры с фильмами четырех жанров: ужасы, комедия, романтика для подростков и документальное кино. Зои могут делать попкорн, а также открыть собственный кинотеатр на участке для бизнеса.
  • Появилась система чаевых — можно поставить банку для сбора денег.
  • Появилась мини-карта с фильтрацией значков и возможностью изменения расположения на экране.
  • Зои теперь могут водить любые машины в городе. Для жилых участков добавили семейные парковки, а купленные авто теперь появляются именно там. Появились велосипеды и общественные парковки.
  • Кражи машин и урожая теперь считаются преступлениями, за которые могут арестовать. Вероятность ареста за мелкие правонарушения снизили.
  • Зои могут звонить друг другу, но номер нужно сначала спросить. Его можно заблокировать или удалить, а затем восстановить, снова спросив.
  • Введена новая календарная система с 28-дневными месяцами.
  • Появились фестивали: весенний, хэллоуинский, зимний и новогодний.
  • Дни рождения теперь требуют совершения определенных действий — задуть свечи на вечеринке или провести день в одиночестве.
  • Добавлена многозадачность: Зои могут есть во время прогулки, разговаривать с едой в руках и переключаться между действиями.

Малыши

  • Потребности малышей скорректированы, их можно настраивать в редакторе внешности. Новорожденные появляются без зубов, они вырастают позже.
  • Добавлена быстрая уборка за малышами.

Статус и воспоминания

  • Появилось меню "Обновления статуса", где отображаются события из жизни Зои.
  • Добавлена система воспоминаний: положительные и отрицательные взаимодействия открывают новые возможности.

Симуляция

  • Исход разговора теперь зависит от черт и характеристик Зои. Беседы о пустяках больше не прерывают важные взаимодействия. Зои с разными чертами ведут себя при автономной игре по-разному.
  • Добавлены групповые взаимодействия: бой подушками, совместное купание, обнимашки на коврике для пикника, лепка снеговика, а также 22 активности для фитнеса, работы с инструментами и критического мышления.
  • Появились свидания, романтические взаимодействия и сценарии для свадеб. Добавлена вечеринка в честь дня рождения как новый вид общественного мероприятия.

Создание персонажа и строительство

  • Телосложения скорректированы для большей реалистичности. Добавлена возможность менять цвет свадебных платьев, рандомизатор теперь можно настраивать под конкретные особенности.
  • Размеры участков приведены к семи стандартным форматам.
  • В режиме строительства стало доступно больше участков для редактирования.
  • Появилась настройка уровня воды в бассейнах, коврики с изменяемым размером, более 40 новых объектов, включая праздничные киоски, пожарную часть, традиционные предметы и модульные крыши.

Технические улучшения

  • Добавлена возможность переназначать клавиши.
  • Расширены углы обзора камеры.
  • Улучшена производительность и оптимизация памяти, внесены исправления в графику на разных настройках.

Модификации

  • ModKit теперь поддерживает анимации, аксессуары и лица. Моды можно применять без перезапуска игры. Появилась упаковка нескольких модов в один пакет.
RomkaNeVeR1N

Хорошо что игра до сих пор жива, надеюсь не забросят... Может с новым патчем мододелы проснутся.

2
denius4

Японский Бог,мы дожили до "годовщины раннего доступа".

Уже год как мы продали кусок игры с багами по цене целой!