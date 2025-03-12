Для запуска inZOI потребуется RTX 2060 и RX 5600 XT: стали известны финальные требования игры

Неумолимо приближается запуск самого амбициозного конкурента популярной серии симуляторов жизни The Sims. Игра от корейских разработчиков может предложить совершенно новые эмоции от целого жанра, создавая впечатляющую реалистичность за счет технологий Unreal Engine 5. Однако для полного погружения в виртуальный мир потребуются мощные комплектующие. Разработчики наконец раскрыли окончательные системные требования, которые варьируются в зависимости от качества графики.

Судя по опубликованным данным, игра использует Unreal Engine 5, что накладывает серьезные требования к железу. Минимальные характеристики предполагают наличие RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT и 12 ГБ оперативной памяти, тогда как для максимальных настроек потребуется RTX 4080 или Radeon RX 7900 XTX и 32 ГБ RAM. Размер игры варьируется в зависимости от уровня графики: от 40 ГБ при минимальных настройках до 75 ГБ на ультра. Разработчики разделили требования на четыре уровня, начиная от минимальных настроек и заканчивая ультра-графикой.

Минимальные (Low, 1080p, 30 FPS)

ОС : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) Процессор : Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 2600 Оперативная память : 12 ГБ RAM

: 12 ГБ RAM Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT

: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT Память: 40 ГБ свободного места (SSD)

Средние (Medium, 1080p, 60 FPS)

ОС : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) Процессор : Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600 Оперативная память : 16 ГБ RAM

: 16 ГБ RAM Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6700 XT

: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6700 XT Память: 50 ГБ свободного места (SSD)

Рекомендуемые (High, 1440p, 60 FPS)

ОС : Windows 11 (64-bit)

: Windows 11 (64-bit) Процессор : Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800X

: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800X Оперативная память : 32 ГБ RAM

: 32 ГБ RAM Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7900 XT

: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7900 XT Память: 60 ГБ свободного места (SSD)

Высокие (Ultra, 4K, 60 FPS)

ОС : Windows 11 (64-bit

: Windows 11 (64-bit Процессор : Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 9 7900X

: Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 9 7900X Оперативная память : 32 ГБ RAM

: 32 ГБ RAM Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX

: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX Память: 75 ГБ свободного места (SSD)

Изображения из настроек игры подтверждают наличие гибкой системы параметров, позволяющей выбрать баланс между производительностью и качеством. Игроки смогут вручную регулировать дистанцию прорисовки объектов, качество освещения и антиалиасинг, а также активировать технологии DLSS, FSR 3 и XeSS для увеличения частоты кадров.

Кроме того, разработчики обещают встроенную систему автоматической настройки, которая подберет оптимальные параметры под конкретный компьютер.

Несмотря на высокие системные требования, разработчики inZOI заявляют, что продолжают работу над оптимизацией игры и снижением нагрузки на ПК без значительной потери качества. Запуск в ранний доступ намечен на 28 марта, и тогда станет ясно, насколько хорошо игра адаптирована под разные конфигурации.