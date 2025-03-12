Для запуска inZOI потребуется RTX 2060 и RX 5600 XT: стали известны финальные требования игры

Неумолимо приближается запуск самого амбициозного конкурента популярной серии симуляторов жизни The Sims. Игра от корейских разработчиков может предложить совершенно новые эмоции от целого жанра, создавая впечатляющую реалистичность за счет технологий Unreal Engine 5. Однако для полного погружения в виртуальный мир потребуются мощные комплектующие. Разработчики наконец раскрыли окончательные системные требования, которые варьируются в зависимости от качества графики.
Судя по опубликованным данным, игра использует Unreal Engine 5, что накладывает серьезные требования к железу. Минимальные характеристики предполагают наличие RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT и 12 ГБ оперативной памяти, тогда как для максимальных настроек потребуется RTX 4080 или Radeon RX 7900 XTX и 32 ГБ RAM. Размер игры варьируется в зависимости от уровня графики: от 40 ГБ при минимальных настройках до 75 ГБ на ультра. Разработчики разделили требования на четыре уровня, начиная от минимальных настроек и заканчивая ультра-графикой.
Минимальные (Low, 1080p, 30 FPS)
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 2600
- Оперативная память: 12 ГБ RAM
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT
- Память: 40 ГБ свободного места (SSD)
Средние (Medium, 1080p, 60 FPS)
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 16 ГБ RAM
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6700 XT
- Память: 50 ГБ свободного места (SSD)
Рекомендуемые (High, 1440p, 60 FPS)
- ОС: Windows 11 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800X
- Оперативная память: 32 ГБ RAM
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7900 XT
- Память: 60 ГБ свободного места (SSD)
Высокие (Ultra, 4K, 60 FPS)
- ОС: Windows 11 (64-bit
- Процессор: Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 9 7900X
- Оперативная память: 32 ГБ RAM
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX
- Память: 75 ГБ свободного места (SSD)
Изображения из настроек игры подтверждают наличие гибкой системы параметров, позволяющей выбрать баланс между производительностью и качеством. Игроки смогут вручную регулировать дистанцию прорисовки объектов, качество освещения и антиалиасинг, а также активировать технологии DLSS, FSR 3 и XeSS для увеличения частоты кадров.
Кроме того, разработчики обещают встроенную систему автоматической настройки, которая подберет оптимальные параметры под конкретный компьютер.
Несмотря на высокие системные требования, разработчики inZOI заявляют, что продолжают работу над оптимизацией игры и снижением нагрузки на ПК без значительной потери качества. Запуск в ранний доступ намечен на 28 марта, и тогда станет ясно, насколько хорошо игра адаптирована под разные конфигурации.
Единственная разница в тенях(Medium до ultra) и то, когда будете играть, то через 5 мин не будете замечать. Можете хоть на минимуме играть.
ну и нормик
Ага, в мыло. Не спасибо. Тут или средние, или высокие.
Повышай разрешение или сглаживание, всё.
Чую секретарше босса понадобиться новый комп заказывать - старый не потянет распечатку актов. :)))
норм требования, посмотрим что по ценнику там
скорее всего пиратка будет невозможна, если я правильно понял
там какая то онлайн привязка требуется
поправьте меня, если что пожалуйста
В самом видео для High указаны: 4080 + 9800х3d... Вопрос, зачем там 4080 и 9800х3d?
Посмотрим и проверим как пойдёт.
Ну на средних потянет и на том спасибо
Блин в последний вагон на ультрах захожу, видеокарту 2 года назад примерно купил...
4080 у тебя ?
зачем тебе ультра?если 4080 два года назад купил, то еще 2-3 года точно во все играть сможешь
даже больше
просто с каждым разом чуть хуже настройки будут и все