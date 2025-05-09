Этой весной - базовые функции, к зиме - полноценные сценарии: авторы inZOI поделились дорожной картой ModKit

Как уже известно в конце мая 2025 в inZOI появится ModKit — и, судя по свежей новости, авторы планируют целую серию обновлений этого инструмента.

Что такое этот ModKit

ModKit — это набор инструментов, который сделает создание модов «простым и доступным». После майского обновления его можно будет скачать из Epic Games Store. Вот что в нём будет:

Доступ к игровым ресурсам — поначалу дадут только FBX-меши и Json-файлы для одежды и стандартной мебели. Всё остальное обещают «потом».

Возможность ковыряться в Json-файлах — можно будет менять разные параметры. Например, создать кровать, которая восстанавливает сон за 5 минут, или сделать так, чтобы эмоция «Флирт» длилась аж 10 часов.

Плагины для 3D-редакторов — обещают официальные дополнения для Maya и Blender. В теории это должно упростить создание новых предметов для игры.

Создание проектов на базе Unreal — созданные меши и файлы можно будет импортировать в ModKit и собрать из них мод-плагин.

Загрузка модов через CurseForge — готовые моды можно будет выкладывать на CurseForge, откуда другие игроки смогут их скачать через внутриигровой интерфейс.

Когда ждать обновлений

Разработчики расписали целых три обновления моддинга на 2025 год:

Майское обновление — стартовый набор для моддинга одежды и мебели, плюс редактор игровых данных. Фактически, базовая версия ModKit, которую потом обещают «улучшать с учётом отзывов».

Сентябрьское обновление — добавят возможность менять внешность персонажей (лица, волосы) и архитектурные элементы (двери, окна, колонны). Также обещают инструменты для редактирования диалогов, озвучки и анимаций.

Декабрьское обновление — расширенный моддинг одежды, редактирование сценариев взаимодействий и поддержка локализации. Если верить разработчикам, это позволит создавать «более глубокий контент».

Что ещё нужно знать

В середине мая обещают опубликовать политику моддинга — документ с правилами, ограничениями и условиями по монетизации модов. Также разработчики планируют провести AMA-сессию (вопросы-ответы) по теме ModKit и открыть канал для предложений. Подробности об этом обещают рассказать всё в том же мае.