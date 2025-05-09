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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.5 1 310 оценок

Этой весной - базовые функции, к зиме - полноценные сценарии: авторы inZOI поделились дорожной картой ModKit

Lunersun Lunersun

Как уже известно в конце мая 2025 в inZOI появится ModKit — и, судя по свежей новости, авторы планируют целую серию обновлений этого инструмента.

Что такое этот ModKit

ModKit — это набор инструментов, который сделает создание модов «простым и доступным». После майского обновления его можно будет скачать из Epic Games Store. Вот что в нём будет:

  • Доступ к игровым ресурсам — поначалу дадут только FBX-меши и Json-файлы для одежды и стандартной мебели. Всё остальное обещают «потом».
  • Возможность ковыряться в Json-файлах — можно будет менять разные параметры. Например, создать кровать, которая восстанавливает сон за 5 минут, или сделать так, чтобы эмоция «Флирт» длилась аж 10 часов.
  • Плагины для 3D-редакторов — обещают официальные дополнения для Maya и Blender. В теории это должно упростить создание новых предметов для игры.
  • Создание проектов на базе Unreal — созданные меши и файлы можно будет импортировать в ModKit и собрать из них мод-плагин.
  • Загрузка модов через CurseForge — готовые моды можно будет выкладывать на CurseForge, откуда другие игроки смогут их скачать через внутриигровой интерфейс.

Когда ждать обновлений

Разработчики расписали целых три обновления моддинга на 2025 год:

  • Майское обновление — стартовый набор для моддинга одежды и мебели, плюс редактор игровых данных. Фактически, базовая версия ModKit, которую потом обещают «улучшать с учётом отзывов».
  • Сентябрьское обновление — добавят возможность менять внешность персонажей (лица, волосы) и архитектурные элементы (двери, окна, колонны). Также обещают инструменты для редактирования диалогов, озвучки и анимаций.
  • Декабрьское обновление — расширенный моддинг одежды, редактирование сценариев взаимодействий и поддержка локализации. Если верить разработчикам, это позволит создавать «более глубокий контент».

Что ещё нужно знать

В середине мая обещают опубликовать политику моддинга — документ с правилами, ограничениями и условиями по монетизации модов. Также разработчики планируют провести AMA-сессию (вопросы-ответы) по теме ModKit и открыть канал для предложений. Подробности об этом обещают рассказать всё в том же мае.

19
8
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Ивасик

То есть, вся дальнейшая работа над "убийцей симов" аккуратно сваливается на мододелов.

Финита ля комедия (комедия окончена).

9
John X

я не вижу в этом ничего плохого, именно моды продлевают жизнь играм, у разработчиков частично "связаны руки" всякими там законами об авторских правах и они не могут добавлять в игру некоторые вещи и создавать некоторых персонажей без согласования этого с правообладателями и оплаты, а вот игроки могут без проблем делать абсолютно всё что хотят...

1
Jarvis666

А что они собираются над игрой работать? Я думал это глобальный скам от китайцев по типу Day Before или Chernobylite 2))

7
MORDORR
5
Egik81

А релиз коды ?

4
luVol
редактирование сценариев взаимодействий

Вот это крайне плохо, что выйдет лишь в декабре. Им это нужно делать уже в мае. Не понимаю такого базового функционала инструментария на май

1
AnusLive

создать "убийцу симс". запилить программу что бы другие люди делали игру.= профит

1
John X

разработчики понимают, что игры живут долго только благодаря модам...

2