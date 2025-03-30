Геймдиректор InZOI извинился за проблемы с запуском в раннем доступе и пообещал продолжить улучшения

Директор InZOI Хенгджун «Кджун» Ким принес публичные извинения игрокам за «многочисленные недостатки», которые, по его мнению, были допущены при запуске игры-симулятора жизни в раннем доступе. Несмотря на большое количество игроков и очень положительный рейтинг в Steam, некоторые игроки InZOI сообщали о сбоях и жаловались на недостаток занятий в игре. Директор компании официально пообещал продолжить работу над улучшением.
Игра InZOI, которую многие рассматривают как достойного конкурента франшизе The Sims, вышла в ранний доступ на ПК 27 марта 2025 года. Игра сразу же завоевала популярность среди потенциальных фанатов: за 24 часа InZOI достигла значительной отметки по количеству игроков, превысив 72 000 одновременных игроков только за первый день и почти удвоив пиковое количество одновременных игроков The Sims 4 (38 000) за тот же период времени.
Но релиз раннего доступа не прошел без сучка и задоринки, оставив директора расстроенным после того, как он увидел сообщения о сбоях и игроках, ищущих, чем заняться в InZOI. В сообщении в Twitter Ким сказал, что наблюдение за тем, как стримеры погружаются в InZoi, напоминает чувство блаженства, когда он наблюдал за первым выступлением своего ребенка в детском саду, но он также поклялся продолжать принимать отзывы игроков, чтобы продолжать вносить улучшения.
«Поскольку я хотел включить как можно больше ваших ценных идей и попробовать новые эксперименты, я понимаю, что игра может иногда казаться нестабильной и неполной», — извинился он. Ким отметил, что команда разработчиков читает каждую частичку отзывов игроков, которые поступают, и надеется «отвечать на вашу доброту», хотя члены команды возьмут небольшой перерыв, чтобы «подзарядиться» после напряжения от запуска раннего доступа.
Извинения Кима вызвали много сочувствия у самых первых игроков раннего доступа к игре, многие из которых, похоже, указали, что прощение не нужно. Наряду с его планами отдать приоритет стабильности и производительности InZOI по мере выпуска обновлений, он также попросил игроков воспользоваться предстоящим каналом Discord игры в качестве способа предоставления отзывов. Некоторые игроки упрекали самых суровых критиков игры за то, что они, по-видимому, не понимают смысла раннего доступа, хотя многие также, похоже, с нетерпением ждут его доступности в Steam Deck.
Как это нечем заняться, хожу трясу деньги со всего города. Зашёл в банк и на глазах у охранника обокрал всех сотрудников, а потом и самого охранника обманул на инвестициях. Купил сразу самую дорогую машину. Из минусов, жители начинают насмехаться за такое поведение, но удар в лицо выбивает из них это желание. Где там адепты рассказывающие что игра 12+?
That's my boy
Игра года корячится.
Как игра кстати? Пока не пробовал, но послушать интересно, Насколько хорошая?
хорошо, но сыро.
пилить и пилить, контента мало.
Как такового полноценного геймплея ещё нет, но фаниться можно. Это зародыш игры, как и был Sims 4 на момент выхода в 2014. С той только разницей, что весь контент в Sims можно было ждать только от разработчиков пока не выкатят SDK, а тут можно и без SDK сразу добавлять 3d ассеты, причём не обязательно использовать генерацию которая создаст сомнительного качества сетку, а через "блендер" экспортировать нормальные модели. Когда SDK выкатят и дадут делать 3d объекты функциональными, станет ещё лучше.
Текущая версия больше подходит для тестов чем для полноценной игры.
1) Отношения с персонажами развиваются моментально и стать друзьями/врагами/любовниками можно буквально за 2 минуты с любым. Любовниками можно стать только с теми кого привлекает пол вашего "зоя". По умолчанию все NPC гетеросексуальные. Но для тех кто боится повестки, в игре есть возможность делать представителей других ориентаций. Но это и не странно, учитывая что и в Sims всё это есть.
2) Система работы тоже вроде пустая, хоть я и не пытался работать, так как сомнительно получать по 500 местной валюты за рабочий день, когда можно простым вымогательством рубить с каждого по несколько тысяч, а обманами на инвестициях вплоть до 10к. И последствий за исключением плохой кармы я пока не почувствовал, но вроде максимум могут в тюрьму местную закрыть на срок.
3) Локализация на русский сделана через машинный перевод и то на 35%, если не изменяет память. Отчего встречается бессмысленный текст или просто дословный перевод как на скрине.
4) Многие функции экспериментальные и либо работают базово, либо не работают совсем. Например двери мне никто в апартаментах не открывал когда я звонил в дверной звонок. Может они конечно просто узнали что я трясу со всех деньги и избиваю, но думаю это просто баг) Так называемая система "умный зои", это когда интеллектом управляет нейронка работает только на английском языке. Писать СМС своими словами пока вообще нельзя, но на кнопке висит заглушка "в разработке".
Короче, база у игры интересная, но пока скромная и много багов. Ну и про производительность, при передвижении по городу дропы fps и подгрузка объектов на глазах дело само собой разумеющееся.
Разработчику не нужно извинятся, пусть отдохнут и продолжат улучшать игру. А мы игроки будем поддерживать их.
Сейчас игра — это скорее технический РД, можно зайти посмотреть на размах и потанцевал и понять, что ждёт на релизе. А пока что в игре не то что мало контента, так и многие основные механики и т. д. неоптимизированы. Типа начальных зарплат, которые совершенно невозможны для выживания, слишком быстро падающие потребности, багающие или крайне топорные анимации и т. д. Прям играть сейчас — это портить себе впечатление, а так походить, посмотреть и ждать релиз топ.
Нафига он извиняется? Для раннего доступа проект вполне имеет право на свое существование. Сильно огорчает отсутствие поддержки AMD карт 6000 серии в плане плюшек с ИИ, но в остальном игра сносно идёт. Да багов вагон и малая телега, но на то он и ранний доступ.
Симс 4 на выходе тоже была пустой песочницей в которой было нехрен заняться.
не одного бага не встретилось только вот на максималках в городе просадки но в доме без проблем всё
ахахаха только телевизор как включила сразу сгорел и пришлось тушить пожар
Ранний доступ же. Конечно там будут проблемы, он для этого и делается. Это ж просто переназванный по другому бета-тест.
На данный момент - это больше походит на симулятор вида поел, поспал, зашёл в телефон, сходил в душ, отложил личинку в сралне, погулял. И по новому кругу. Задел неплохой, но вернуться можно только на релизе.
Тогда играй в симулятор быдла: снял шкуру - ограбил банк, снял шкуру - ограбил дилижанс, снял шкуру - ограбил поезд.
Потому что всё ушло на редактор
Я не знаю, зачем он извиняется, для тупых и так же написано "ранний доступ". // Александр Старшов
Симулятор туриста среди коряесов и заключенного в одном городе. Где дом купил, оттуда никуда не вылезешь. Между городами никакой интерактивности, а кругом почти одни кореясы. Быстро надоедает.
Как накрутить деньги:
Это тебе не переобувания Страуса Зельника за его каловый рнмастер...
Это не настоящий азиат - азиат бы пообещал исправить и выпилиться.
Очень тонкий юмор, друг мой