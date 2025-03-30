Геймдиректор InZOI извинился за проблемы с запуском в раннем доступе и пообещал продолжить улучшения

Директор InZOI Хенгджун «Кджун» Ким принес публичные извинения игрокам за «многочисленные недостатки», которые, по его мнению, были допущены при запуске игры-симулятора жизни в раннем доступе. Несмотря на большое количество игроков и очень положительный рейтинг в Steam, некоторые игроки InZOI сообщали о сбоях и жаловались на недостаток занятий в игре. Директор компании официально пообещал продолжить работу над улучшением.

Игра InZOI, которую многие рассматривают как достойного конкурента франшизе The Sims, вышла в ранний доступ на ПК 27 марта 2025 года. Игра сразу же завоевала популярность среди потенциальных фанатов: за 24 часа InZOI достигла значительной отметки по количеству игроков, превысив 72 000 одновременных игроков только за первый день и почти удвоив пиковое количество одновременных игроков The Sims 4 (38 000) за тот же период времени.

Но релиз раннего доступа не прошел без сучка и задоринки, оставив директора расстроенным после того, как он увидел сообщения о сбоях и игроках, ищущих, чем заняться в InZOI. В сообщении в Twitter Ким сказал, что наблюдение за тем, как стримеры погружаются в InZoi, напоминает чувство блаженства, когда он наблюдал за первым выступлением своего ребенка в детском саду, но он также поклялся продолжать принимать отзывы игроков, чтобы продолжать вносить улучшения.

«Поскольку я хотел включить как можно больше ваших ценных идей и попробовать новые эксперименты, я понимаю, что игра может иногда казаться нестабильной и неполной», — извинился он. Ким отметил, что команда разработчиков читает каждую частичку отзывов игроков, которые поступают, и надеется «отвечать на вашу доброту», хотя члены команды возьмут небольшой перерыв, чтобы «подзарядиться» после напряжения от запуска раннего доступа.

Извинения Кима вызвали много сочувствия у самых первых игроков раннего доступа к игре, многие из которых, похоже, указали, что прощение не нужно. Наряду с его планами отдать приоритет стабильности и производительности InZOI по мере выпуска обновлений, он также попросил игроков воспользоваться предстоящим каналом Discord игры в качестве способа предоставления отзывов. Некоторые игроки упрекали самых суровых критиков игры за то, что они, по-видимому, не понимают смысла раннего доступа, хотя многие также, похоже, с нетерпением ждут его доступности в Steam Deck.