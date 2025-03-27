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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.5 632 оценки

Геймдизайнер InZoi признал, что его проект "отстает от возможностей" The Sims, но это только пока

Gutsz Gutsz

Несколько лет назад компания Krafton удивила игровое сообщество анонсом нового симулятора жизни InZoi, который на первый взгляд мог бы стать серьезным конкурентом The Sims — бессменного лидера жанра. Однако перед скорым выходом игры ее главный геймдизайнер Хёнджун «Кджун» Ким признал, что пока InZoi не дотягивает до сравнения с серией от EA. Тем не менее, это не значит, что игра не сможет достичь или даже превзойти The Sims в будущем.

В недавнем интервью Кджун Ким отметил, что The Sims — это игра с многолетней историей, а ее разработчики десятилетиями доводили формулу симулятора жизни до совершенства. InZoi же только начинает свой путь, и команда Krafton не воспринимает проект как конкурента, а скорее как альтернативу.

The Sims — это невероятная игра, и я не думаю, что InZoi можно сравнивать с ней. По крайней мере, пока. Мы только делаем первые шаги по пути, который проложила The Sims.

— признался геймдизайнер.

При этом разработчик подчеркнул, что InZoi стремится привнести в жанр новые идеи и предложить игрокам свежий взгляд на виртуальную жизнь. Одним из главных преимуществ проекта станет открытый мир с большими городами, реалистичная 3D-графика и глубокая кастомизация персонажей.

Несмотря на отставание от The Sims в проработке игровых механик, InZoi предлагает действительно уникальные инструменты, которых нет у конкурента. В первую очередь, речь идет о встроенных нейросетях, которые делают симов более естественными и интеллектуальными. Игроки уже восторженно отзываются о том, как ИИ обрабатывает желания и поведение персонажей, делая их менее предсказуемыми.

"Вот как нужно использовать ИИ": игроки остались в восторге от встроенных нейросетей в inZOI

Ожидание подходит к концу — InZoi выходит 28 марта в рамках раннего доступа. Разработчики обещают активно развивать игру, регулярно выпускать обновления и дополнять ее новым бесплатным контентом. В честь запуска был опубликован новый трейлер, который демонстрирует главные особенности игры.

Свежий трейлер inZOI раскрывает главные особенности симулятора - беззаботное веселье

Сможет ли InZoi в будущем составить реальную конкуренцию The Sims — покажет время. Но уже сейчас очевидно, что корейский симулятор предлагает игрокам новый опыт, который может повлиять на развитие жанра.

93
113
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 113
Ваш комментарий
qDan

Глупо сравнивать свежевышедшую игру аж с 4 частями Симсов, которых делали десятилетиями. Особенно на фоне уже сотен вышедших к 3 и 4 частям дополнений, без которых они представляют из себя жалкие обрубки с почти нулевым геймплеем.

63
JustA_NiceGuy
Глупо сравнивать свежевышедшую игру аж с 4 частями Симсов, которых делали десятилетиями.

Я сказал тоже самое. Но тут есть особые эксперты, которые утверждают обратное. Или они уже переобулись?)

7
Василий Донсков

И ладно бы ещё с этими дополнениями игры нормально игрались,так нет,чтобы та же третья часть нормально работала нужны дикие танцы с бубном и жертвоприношения,при этом желательно вообще далеко не все dlc накатывать а по возможности до пяти штук,четвёрке в этом плане полегче так как там отдельная локация для всего грузится,но по сравнению с тройкой где был реальный открытый мир(хоть и с кротовыми норами) это шаг назад

8
Dragon Of Fate Василий Донсков

Ну у 4 части самая лучшая оптимизация, да без открытого мира и режима красок, но и там есть прогресс в серии. Симс 4 - это скорее прокачанная 2 часть. Просто симс 3 слегка опередил своё время, сейчас они смогли сделать хорошую оптимизацию. Жаль, что 5 отменили, но если они возьмутся всерьёз, то что-то да увидим.

1
Miko86 Dragon Of Fate

На старте оптимизация была никакая

5
iMattz

Особенно вспоминается анимация доставки пиццы в разных частях (уж ооочень прогресс, да-да).

0
Носферату Убивату

Ждём порно моды и прочие модификации)))

25
ТентаклЪ

В мае выйдет офф поддержка модов и там же скорее всего прорвёт плотину таких модификаций. Сейчас в главной кузнице таких проектов LL затишье в большинстве разделов игорей, так как большая часть модеров сидят и разбирают Inzoi.

5
ЛехаДезертир

Только если моды не будут модерироваться.

0
Nodas ЛехаДезертир

Всегда есть Нексус

-1
ЛехаДезертир Nodas

Если игра будет проверять моды перед запуском, то никакой "нексус" не поможет. Делаешь модерацию модов, хешируешь одобренные, а перед запуском при обнаружении модов сверяешь их хеш с базой данных хешей всех модов и если нет совпадения не запускаешь игру. И всё.

-8
Nodas ЛехаДезертир

Это все спокойно обойдут

3
ЛехаДезертир

EA доигрались в свою монополию с DLС по ценам полноценных игр.

17
ZAUSA

EA кому-то запрещали делать похожую игру?

2
ЛехаДезертир ZAUSA

А это тут причём? Я написал то, что монополии EA в этом жанре пришёл конец и теперь продавать DLC по цене игры будет проблематично.

8
PuHAC ЛехаДезертир

ЕА нарабатывала аудиторию десятилетиями. Симс 4 успешная игра сервис которая не лажает. Чтобы что-то изменилось не только зои нужно быть успешной, но и симсу обосраться. Электроники как доили свою аудиторию так и будут доить. 

5
ЛехаДезертир PuHAC

Аудитория десятилетиями сидела только из-за отсутствия альтернативы. Никто не будет покупать игру с худшим визуалом если есть лучше и дешевле. В Sims останутся только те у кого слабые ПК и только то тех пор пока не купят себе актуальное железо. Ну ещё и те кто купил все DLC по оверпрайсу.

11
PuHAC ЛехаДезертир

Ну так ца таких игр играет с ноутов со встройкой. Зачем им покупать оверпрайсное железо если их любимый симс нормально идет на их старом ноуте. Графоний это хорошая приправа, главное это геймплей. В игру с интересным геймплем и плохим графонм играть будут а вот наоборот нет. А кроме графна что есть у зои? Симс и без монополии хорошая игра которая любима ца, вот в чем проблема для зои.

-1
-zotik-

Так и симс совершенствовался и деградировал десятки лет)

15
Василий Донсков

Он деградировал из-за отсутствия конкуренции,но не думаю что электроники смогут прыгнуть выше головы,та же пятая часть будет фритуплеем-обрубком с таким же конским количеством dlc и с ещё более упоротой графикой если судить по сливам

3
Dragon Of Fate Василий Донсков

Так её же отменили по слухам, вместе с конкурентами. Хотя наверное они отменили именно ту версию, которая вызвала шквал критики в интернете. Скорее всего перейдут больше к поддержке 4 части и будут с нуля делать новую часть.

1
smallhell

Напишу и третий раз, (imho конечно) если будет оптимизация, которая позволит среднему компьютеру играть в это при кадрах 40-60, то игре простят куцость на старте и будут следить за развитием.

Без оптимизации просто подумают "ну гляну через год-другой", а так много игр и загнулось.

5
Viranovski

Уточнение: так загнулось большинство игр в раннем доступе.

3
Randpass

Это игра с открытым миром, фото реалистичной графикой и локальными ИИ моделями. Средний ПК повезет если 15 ФПС получит

-2
SwiftYurick

У меня не самый сильный комп по сегодняшним меркам. R5 5600x и RX 6700XT и игра летает на высоких. По крайней мере в редакторе дома)

0
Sucy Manbavaran Randpass

Нет там фотореалистичности. Графика хороша, но звёзд с неба не хватает. Да ещё и требования к железу не адекватные.

1
Randpass Sucy Manbavaran
Одним из главных преимуществ проекта станет открытый мир с большими городами, реалистичная 3D-графика

Ну ладно, без "фото", просто реалистичная

0
Eclair_93

Ну так Симс без DLC это вообще неиграбельный обрубок на уровне раннего альфа-теста.

5
KabbalisticJerry
The Sims — это невероятная игра, и я не думаю, что InZoi можно сравнивать с ней. По крайней мере, пока. Мы только делаем первые шаги по пути, который проложила The Sims.

Ну и в чём этот Кджун Ким не прав? Вполне здравая заявление. Если уж объективно сравнивать, то смотреть нужно на базовую версию Sims на стадии релиза. Sims 4, напомню, был огромным шагом назад по сравнению с тем же Sims 3, а тут InZoi вполне способен заткнуть его за пояс . Хотя и технологии несколько шагнули вперёд... так что и это сравнение не совсем корректно. В общем ждём выхода и посмотрим что из всего этого получится. Искренне желаю им успехов.

4
Miko86

ну технологии скакнули, да, но и симс 5 не выйдет, а только контент также и будут пилить, делали же оф. заявление

0
Makar_AS8 Miko86

Думается мне, одними длс к симс 4 не проживёшь. Да, денег они гребут с платных наборов и длс дохрена и трошки, но, а на сколько ещё лет хватит движка?

0
Kykyryzec Makar_AS8

Да он уже как пару-тройку дополнений назад при длительной игре задыхался - на выполнение всех действий требуется больше времени и т.д (замедляется переход из одного состояния в другое). У тройки в какой-то момент длс и шоп начали просто краши вызывать, думаю, тут недалеко до такого же состояния

0
Miko86 Makar_AS8

разрабы симса принимают участие во многих проектах ЕА, так что у них с тем, чтобы прожить проблем нет

0
SOLUS5678

Пожелаем удачи разработчикам в их нелёгком деле.

4
no homo

Понятное дело что ИнЗои на релизе будет отставать по возможностям Симса. К симсу блин годами выходили дополнения. У ИнЗоя этот путь только начался.

3
TwistedKameron

очевидно. к симсам 10 лет длц пилили. понятно что в базовой игре будет меньше возможностей чем в той для которой 10 лет делали длц

3
_RedLion_

Учитывая что она на Unreal Engine, мододелы из нее сделают конфетку, так что симс будет никому не нужна, четвёрка уж точно.

3
Ds_Raider

Симс идет на ведробуках 2011 года, а инзой на современно железе. Фанатов и игроков особо меньше не станет у симс. Он рассчитан на слабобюджетные железки

0
Kokoprime1991 Ds_Raider

Вообще-то , если смотреть относительно . В момент выхода СИМС у всех были +- нормальные компы(того времени), т.е. я хочу сказать что она у ВСЕХ шла, а вот эта игра, мало того что не пойдет у 50% людей, так еще тупо нет денег что-бы купить себе игровую машину, которая будет все и вся тянуть... т.ч.случай немного другой.

0
Kenn1y

По дизайну точно не отстает.

2
Spy Hunter

Я думаю, для новичка наоборот лучше, что на старте в inZOI будет меньше контента. Легче будет влиться в геймплей

2
PhenomNV

Ну, если они не бросят игру и будут слышать игроков то что нибудь и получится.

2
FoxyRose

таки каждый симс на выходе это по сути демка, где ты можешь спать, срать, жрать, ходить на работу и смотреть телевизор. Потом на этот скелет натягивают мясо в виде ДЛС.

2
askazanov

В чё юм отстаёт?? - симсы уже нервно курят в сторонке, или уже скурились ))))

1
Yoshemitsu

Окей, в этой игре я смогу создать Джоржа Вашингтона с одной ногой на 45 см короче чем другой. И с помощью ИИ научить его морщится и перенести реальный бутерброд в игру.

Набор инструментов не уступающий порноиграм ILLUSION, и вся мощ UE5 это конечно хорошо. Другой вопрос, а интересно ли в это играть?

0
Бомбящий игрок Yoshemitsu
Другой вопрос, а интересно ли в это играть.

Да тут не у всех запустят, т.к. нужен мощный пк. У 13их школьниц и у домохозяек точно не запустят.

4
PuHAC

Простите, а в чем Симс курит в сторонке? Что у зои есть? Графоний ну ок удачи разрабам так как у ца ноуты со встройкой. Нейронки ну ок отрендериш ты себя и бутерброд. Дальше, что там делать? Игра это геймплей прежде всего. В симс ты можешь сам ходить в школу сам ходить в уневер сам ходить на работу. Можешь замутить свою ферму. Можешь быть вампиром со всеми механиками, оборотнем. Там даже есть свой Хогвартс. Свой татуин. Симс 4 это десять лет развития. Сейчас зоя выглядит как графонистый клон симса 4 без ДЛС. 

-1
Dragon Of Fate PuHAC

Да эти люди не понимают за что любят симс. Ведь у каждой части симса была душа и свой вайб, а что у Инзоя кроме реал графики и ИИ? Я желаю им удачи, потому что конкуренция - двигатель прогресса. Пока что создание персонажа и режим строительства выглядит просто неплохо, но никак вау круто. В этом плане кто бы что не говорил, но 4 симс сделал скачок в этом плане и они молодцы, а хорошая оптимизация и поддержка модов- моё почтение. В общем ждём и наблюдаем за ними.

0
Keltas_Mizri

До он уже лучше Симсов))

1
Arik 8100

чем?

-6
AssertiveCaoimhe Arik 8100

в глаза долбишься?

1
Arik 8100 AssertiveCaoimhe

ответ типичного школьника недоумка!удачи

-2
Keltas_Mizri Arik 8100

Графикой, открытым миром, большими возможностями моддинга, это как минимум.

1
dr_mengele Arik 8100

о, ты всё еще продолжаешь называть школьниками всех, кто публично подсвечивает твою интеллектуальную импотенцию?)))

Почему я не удивлен, что ты продолжаешь позориться))

PS: Ждалкер 2 - кал собаки)))

0
NOD 97

Если все разговоры про ИИ, который сможет добавлять в игре предмет на основе фоток, то ну нихрена ж себе, каждой бы игре такое отставание

1
Max Rolens

Ох и подгорит у ЕА если эта игра выстрелит )))

0
Yoshemitsu
В недавнем интервью Кджун Ким отметил, что The Sims — это игра с многолетней историей, а ее разработчики десятилетиями доводили формулу симулятора жизни до совершенства.

В этом заявлении будет смысл, если InZoi будет геймплейно на уровне хотябы первого Sims

0
Jarvis666

Ну начинается, день до релиза...Может они ещё в чём-нибудь признаются?

0
Pirat13666

Жду криминальные снафф моды.

0
survivalman

ಠ⁠_⁠ಠ

0
KindredDayton

The Sims нервно курит при этом

0
Беркут Слеер

Судя по радужным настроением и оптимизму, сомнения геймдизайнера никто не воспринимает в всерьез. Игра имеет много новинок -- которые на первых порах займут игроков, отвлекая от мелких недоделок, а так же несоответствии движка поставленным перед ним задачам. Но это, если разработчики действительно ускоренно займутся расширением сценариев; добавляя новые локации и объекты для взаимодействия; а не станут полагается лишь на сообщество.

0
Vaipen

Им бы не пытаться сделать как в Симсах, а сделать симулятор жизни в большом мегаполисе. Что бы можно было отстроить свой город, как в Сим Сити, а затем заселить его Симами. А потом переключатся между режимом стройки города, отдельного здания, и обычной жизнью симов.

0
QuaveryAldora

Женатым нельзя в такое играть

0
T r u m a n

минусы?

1
Kokoprime1991

В нын. время как-бы жениться не желательно.... кроме денег от тебя все равно ничего не надо, а на перечих-пых есть дамочки, которые то-же просят деньги, НО лишние вопросы не задают .

1
ZAUSA

Только вот контент для такой игры сложнее делать.

-2
ЛехаДезертир

Что? Контент для UE5, да ещё и с SDK которое обещают дать сложней делать чем для игры с закрытым коммерческим движком? На UE5 моды делают и без наличия SDK у игры.

2
F0XDIE

О чем речь? Там чуть ли не исходный код игры обещают предоставить для модеров. Контента будет море, лишь бы игра выстрелила.

1
ZAUSA ЛехаДезертир

Надо сравнивать графику, а не движок.

-6
ZAUSA F0XDIE

Речь о графике.

-4
ЛехаДезертир ZAUSA

Ну давай графику сравним. Что там у тебя такого сложного, если в самой игре уже есть генерация текстур и базовой геометрии нейросетями? И моды для той же Sims это именно код, а не графика в 99%. А для ассетов нет никакой разницы для какой игры ты это делаешь.

2
Ивасик

Симс 4 дал на своем старте кучу эмоций у симов. Удивление, восторг, способность разговаривать с другими симами во время выполнения каких то дел.

Что ещё ? Больше ничего. Сидеть внутри 4-х стен и на этом всё.

Затем, спустя годы и годы, кучей всевозможных ДЛЦ игру привели в более менее нормальное состояние.

С Инзоем на старте будет тоже самое. Если не хуже.

-2
Miko86

На старте дал кучу эмоций? На старте он дал только негативные эмоции, оптимизация тогда у неё была плохая, в игре по сути почти ничего не было, обрубок просто, убери из неё все платные dlc, и это останется такой же обрубок

-1
Ивасик Miko86

Речь о лицевой анимации симов, чем гордились ЕА на момент релиза Симс 4. Поначалу это воспринималось, но ввиду отсутствия нормального контента в игре быстро угасло.

1
Egik81

Подстилания соломки началась. Король то не настоящий оказывается. По крайне мере пока по его заявлению же.

-3
LexaDriver

Кстати, может мне ботов накидать, тебя выпердиша из сайта вытравить, ну так, что скажешь ? Будем считать, что с данным обращением ты согласился, как и на ботов.

0
Andrey Wealson

Где скрин мужского перса)

Не нужна игра, где нельзя играть мужским персонажем.

-3
bubenson

Да как бы не получили симулятор сильной и независимой женщины с кучей котиков на прикорме.

-4
Aber Time

Уже есть проявления жадности у разрабов...игра с такими людьми никогда не стартанет как нужно

-5