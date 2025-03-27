Геймдизайнер InZoi признал, что его проект "отстает от возможностей" The Sims, но это только пока

Несколько лет назад компания Krafton удивила игровое сообщество анонсом нового симулятора жизни InZoi, который на первый взгляд мог бы стать серьезным конкурентом The Sims — бессменного лидера жанра. Однако перед скорым выходом игры ее главный геймдизайнер Хёнджун «Кджун» Ким признал, что пока InZoi не дотягивает до сравнения с серией от EA. Тем не менее, это не значит, что игра не сможет достичь или даже превзойти The Sims в будущем.
В недавнем интервью Кджун Ким отметил, что The Sims — это игра с многолетней историей, а ее разработчики десятилетиями доводили формулу симулятора жизни до совершенства. InZoi же только начинает свой путь, и команда Krafton не воспринимает проект как конкурента, а скорее как альтернативу.
The Sims — это невероятная игра, и я не думаю, что InZoi можно сравнивать с ней. По крайней мере, пока. Мы только делаем первые шаги по пути, который проложила The Sims.
— признался геймдизайнер.
При этом разработчик подчеркнул, что InZoi стремится привнести в жанр новые идеи и предложить игрокам свежий взгляд на виртуальную жизнь. Одним из главных преимуществ проекта станет открытый мир с большими городами, реалистичная 3D-графика и глубокая кастомизация персонажей.
Несмотря на отставание от The Sims в проработке игровых механик, InZoi предлагает действительно уникальные инструменты, которых нет у конкурента. В первую очередь, речь идет о встроенных нейросетях, которые делают симов более естественными и интеллектуальными. Игроки уже восторженно отзываются о том, как ИИ обрабатывает желания и поведение персонажей, делая их менее предсказуемыми.
Ожидание подходит к концу — InZoi выходит 28 марта в рамках раннего доступа. Разработчики обещают активно развивать игру, регулярно выпускать обновления и дополнять ее новым бесплатным контентом. В честь запуска был опубликован новый трейлер, который демонстрирует главные особенности игры.
Сможет ли InZoi в будущем составить реальную конкуренцию The Sims — покажет время. Но уже сейчас очевидно, что корейский симулятор предлагает игрокам новый опыт, который может повлиять на развитие жанра.
Глупо сравнивать свежевышедшую игру аж с 4 частями Симсов, которых делали десятилетиями. Особенно на фоне уже сотен вышедших к 3 и 4 частям дополнений, без которых они представляют из себя жалкие обрубки с почти нулевым геймплеем.
Я сказал тоже самое. Но тут есть особые эксперты, которые утверждают обратное. Или они уже переобулись?)
И ладно бы ещё с этими дополнениями игры нормально игрались,так нет,чтобы та же третья часть нормально работала нужны дикие танцы с бубном и жертвоприношения,при этом желательно вообще далеко не все dlc накатывать а по возможности до пяти штук,четвёрке в этом плане полегче так как там отдельная локация для всего грузится,но по сравнению с тройкой где был реальный открытый мир(хоть и с кротовыми норами) это шаг назад
Ну у 4 части самая лучшая оптимизация, да без открытого мира и режима красок, но и там есть прогресс в серии. Симс 4 - это скорее прокачанная 2 часть. Просто симс 3 слегка опередил своё время, сейчас они смогли сделать хорошую оптимизацию. Жаль, что 5 отменили, но если они возьмутся всерьёз, то что-то да увидим.
На старте оптимизация была никакая
Особенно вспоминается анимация доставки пиццы в разных частях (уж ооочень прогресс, да-да).
Ждём порно моды и прочие модификации)))
В мае выйдет офф поддержка модов и там же скорее всего прорвёт плотину таких модификаций. Сейчас в главной кузнице таких проектов LL затишье в большинстве разделов игорей, так как большая часть модеров сидят и разбирают Inzoi.
Только если моды не будут модерироваться.
Всегда есть Нексус
Если игра будет проверять моды перед запуском, то никакой "нексус" не поможет. Делаешь модерацию модов, хешируешь одобренные, а перед запуском при обнаружении модов сверяешь их хеш с базой данных хешей всех модов и если нет совпадения не запускаешь игру. И всё.
Это все спокойно обойдут
EA доигрались в свою монополию с DLС по ценам полноценных игр.
EA кому-то запрещали делать похожую игру?
А это тут причём? Я написал то, что монополии EA в этом жанре пришёл конец и теперь продавать DLC по цене игры будет проблематично.
ЕА нарабатывала аудиторию десятилетиями. Симс 4 успешная игра сервис которая не лажает. Чтобы что-то изменилось не только зои нужно быть успешной, но и симсу обосраться. Электроники как доили свою аудиторию так и будут доить.
Аудитория десятилетиями сидела только из-за отсутствия альтернативы. Никто не будет покупать игру с худшим визуалом если есть лучше и дешевле. В Sims останутся только те у кого слабые ПК и только то тех пор пока не купят себе актуальное железо. Ну ещё и те кто купил все DLC по оверпрайсу.
Ну так ца таких игр играет с ноутов со встройкой. Зачем им покупать оверпрайсное железо если их любимый симс нормально идет на их старом ноуте. Графоний это хорошая приправа, главное это геймплей. В игру с интересным геймплем и плохим графонм играть будут а вот наоборот нет. А кроме графна что есть у зои? Симс и без монополии хорошая игра которая любима ца, вот в чем проблема для зои.
Так и симс совершенствовался и деградировал десятки лет)
Он деградировал из-за отсутствия конкуренции,но не думаю что электроники смогут прыгнуть выше головы,та же пятая часть будет фритуплеем-обрубком с таким же конским количеством dlc и с ещё более упоротой графикой если судить по сливам
Так её же отменили по слухам, вместе с конкурентами. Хотя наверное они отменили именно ту версию, которая вызвала шквал критики в интернете. Скорее всего перейдут больше к поддержке 4 части и будут с нуля делать новую часть.
Напишу и третий раз, (imho конечно) если будет оптимизация, которая позволит среднему компьютеру играть в это при кадрах 40-60, то игре простят куцость на старте и будут следить за развитием.
Без оптимизации просто подумают "ну гляну через год-другой", а так много игр и загнулось.
Уточнение: так загнулось большинство игр в раннем доступе.
Это игра с открытым миром, фото реалистичной графикой и локальными ИИ моделями. Средний ПК повезет если 15 ФПС получит
У меня не самый сильный комп по сегодняшним меркам. R5 5600x и RX 6700XT и игра летает на высоких. По крайней мере в редакторе дома)
Нет там фотореалистичности. Графика хороша, но звёзд с неба не хватает. Да ещё и требования к железу не адекватные.
Ну ладно, без "фото", просто реалистичная
Ну так Симс без DLC это вообще неиграбельный обрубок на уровне раннего альфа-теста.
Ну и в чём этот Кджун Ким не прав? Вполне здравая заявление. Если уж объективно сравнивать, то смотреть нужно на базовую версию Sims на стадии релиза. Sims 4, напомню, был огромным шагом назад по сравнению с тем же Sims 3, а тут InZoi вполне способен заткнуть его за пояс . Хотя и технологии несколько шагнули вперёд... так что и это сравнение не совсем корректно. В общем ждём выхода и посмотрим что из всего этого получится. Искренне желаю им успехов.
ну технологии скакнули, да, но и симс 5 не выйдет, а только контент также и будут пилить, делали же оф. заявление
Думается мне, одними длс к симс 4 не проживёшь. Да, денег они гребут с платных наборов и длс дохрена и трошки, но, а на сколько ещё лет хватит движка?
Да он уже как пару-тройку дополнений назад при длительной игре задыхался - на выполнение всех действий требуется больше времени и т.д (замедляется переход из одного состояния в другое). У тройки в какой-то момент длс и шоп начали просто краши вызывать, думаю, тут недалеко до такого же состояния
разрабы симса принимают участие во многих проектах ЕА, так что у них с тем, чтобы прожить проблем нет
Пожелаем удачи разработчикам в их нелёгком деле.
Понятное дело что ИнЗои на релизе будет отставать по возможностям Симса. К симсу блин годами выходили дополнения. У ИнЗоя этот путь только начался.
очевидно. к симсам 10 лет длц пилили. понятно что в базовой игре будет меньше возможностей чем в той для которой 10 лет делали длц
Учитывая что она на Unreal Engine, мододелы из нее сделают конфетку, так что симс будет никому не нужна, четвёрка уж точно.
Симс идет на ведробуках 2011 года, а инзой на современно железе. Фанатов и игроков особо меньше не станет у симс. Он рассчитан на слабобюджетные железки
Вообще-то , если смотреть относительно . В момент выхода СИМС у всех были +- нормальные компы(того времени), т.е. я хочу сказать что она у ВСЕХ шла, а вот эта игра, мало того что не пойдет у 50% людей, так еще тупо нет денег что-бы купить себе игровую машину, которая будет все и вся тянуть... т.ч.случай немного другой.
По дизайну точно не отстает.
Я думаю, для новичка наоборот лучше, что на старте в inZOI будет меньше контента. Легче будет влиться в геймплей
Ну, если они не бросят игру и будут слышать игроков то что нибудь и получится.
таки каждый симс на выходе это по сути демка, где ты можешь спать, срать, жрать, ходить на работу и смотреть телевизор. Потом на этот скелет натягивают мясо в виде ДЛС.
В чё юм отстаёт?? - симсы уже нервно курят в сторонке, или уже скурились ))))
Окей, в этой игре я смогу создать Джоржа Вашингтона с одной ногой на 45 см короче чем другой. И с помощью ИИ научить его морщится и перенести реальный бутерброд в игру.
Набор инструментов не уступающий порноиграм ILLUSION, и вся мощ UE5 это конечно хорошо. Другой вопрос, а интересно ли в это играть?
Да тут не у всех запустят, т.к. нужен мощный пк. У 13их школьниц и у домохозяек точно не запустят.
Простите, а в чем Симс курит в сторонке? Что у зои есть? Графоний ну ок удачи разрабам так как у ца ноуты со встройкой. Нейронки ну ок отрендериш ты себя и бутерброд. Дальше, что там делать? Игра это геймплей прежде всего. В симс ты можешь сам ходить в школу сам ходить в уневер сам ходить на работу. Можешь замутить свою ферму. Можешь быть вампиром со всеми механиками, оборотнем. Там даже есть свой Хогвартс. Свой татуин. Симс 4 это десять лет развития. Сейчас зоя выглядит как графонистый клон симса 4 без ДЛС.
Да эти люди не понимают за что любят симс. Ведь у каждой части симса была душа и свой вайб, а что у Инзоя кроме реал графики и ИИ? Я желаю им удачи, потому что конкуренция - двигатель прогресса. Пока что создание персонажа и режим строительства выглядит просто неплохо, но никак вау круто. В этом плане кто бы что не говорил, но 4 симс сделал скачок в этом плане и они молодцы, а хорошая оптимизация и поддержка модов- моё почтение. В общем ждём и наблюдаем за ними.
До он уже лучше Симсов))
чем?
в глаза долбишься?
ответ типичного школьника недоумка!удачи
Графикой, открытым миром, большими возможностями моддинга, это как минимум.
о, ты всё еще продолжаешь называть школьниками всех, кто публично подсвечивает твою интеллектуальную импотенцию?)))
Почему я не удивлен, что ты продолжаешь позориться))
PS: Ждалкер 2 - кал собаки)))
Если все разговоры про ИИ, который сможет добавлять в игре предмет на основе фоток, то ну нихрена ж себе, каждой бы игре такое отставание
Ох и подгорит у ЕА если эта игра выстрелит )))
В этом заявлении будет смысл, если InZoi будет геймплейно на уровне хотябы первого Sims
Ну начинается, день до релиза...Может они ещё в чём-нибудь признаются?
Жду криминальные снафф моды.
ಠ_ಠ
The Sims нервно курит при этом
Судя по радужным настроением и оптимизму, сомнения геймдизайнера никто не воспринимает в всерьез. Игра имеет много новинок -- которые на первых порах займут игроков, отвлекая от мелких недоделок, а так же несоответствии движка поставленным перед ним задачам. Но это, если разработчики действительно ускоренно займутся расширением сценариев; добавляя новые локации и объекты для взаимодействия; а не станут полагается лишь на сообщество.
Им бы не пытаться сделать как в Симсах, а сделать симулятор жизни в большом мегаполисе. Что бы можно было отстроить свой город, как в Сим Сити, а затем заселить его Симами. А потом переключатся между режимом стройки города, отдельного здания, и обычной жизнью симов.
Женатым нельзя в такое играть
минусы?
В нын. время как-бы жениться не желательно.... кроме денег от тебя все равно ничего не надо, а на перечих-пых есть дамочки, которые то-же просят деньги, НО лишние вопросы не задают .
Только вот контент для такой игры сложнее делать.
Что? Контент для UE5, да ещё и с SDK которое обещают дать сложней делать чем для игры с закрытым коммерческим движком? На UE5 моды делают и без наличия SDK у игры.
О чем речь? Там чуть ли не исходный код игры обещают предоставить для модеров. Контента будет море, лишь бы игра выстрелила.
Надо сравнивать графику, а не движок.
Речь о графике.
Ну давай графику сравним. Что там у тебя такого сложного, если в самой игре уже есть генерация текстур и базовой геометрии нейросетями? И моды для той же Sims это именно код, а не графика в 99%. А для ассетов нет никакой разницы для какой игры ты это делаешь.
Симс 4 дал на своем старте кучу эмоций у симов. Удивление, восторг, способность разговаривать с другими симами во время выполнения каких то дел.
Что ещё ? Больше ничего. Сидеть внутри 4-х стен и на этом всё.
Затем, спустя годы и годы, кучей всевозможных ДЛЦ игру привели в более менее нормальное состояние.
С Инзоем на старте будет тоже самое. Если не хуже.
На старте дал кучу эмоций? На старте он дал только негативные эмоции, оптимизация тогда у неё была плохая, в игре по сути почти ничего не было, обрубок просто, убери из неё все платные dlc, и это останется такой же обрубок
Речь о лицевой анимации симов, чем гордились ЕА на момент релиза Симс 4. Поначалу это воспринималось, но ввиду отсутствия нормального контента в игре быстро угасло.
Подстилания соломки началась. Король то не настоящий оказывается. По крайне мере пока по его заявлению же.
Кстати, может мне ботов накидать, тебя выпердиша из сайта вытравить, ну так, что скажешь ? Будем считать, что с данным обращением ты согласился, как и на ботов.
Где скрин мужского перса)
Не нужна игра, где нельзя играть мужским персонажем.
Да как бы не получили симулятор сильной и независимой женщины с кучей котиков на прикорме.
Уже есть проявления жадности у разрабов...игра с такими людьми никогда не стартанет как нужно