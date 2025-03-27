Геймдизайнер InZoi признал, что его проект "отстает от возможностей" The Sims, но это только пока

Несколько лет назад компания Krafton удивила игровое сообщество анонсом нового симулятора жизни InZoi, который на первый взгляд мог бы стать серьезным конкурентом The Sims — бессменного лидера жанра. Однако перед скорым выходом игры ее главный геймдизайнер Хёнджун «Кджун» Ким признал, что пока InZoi не дотягивает до сравнения с серией от EA. Тем не менее, это не значит, что игра не сможет достичь или даже превзойти The Sims в будущем.

В недавнем интервью Кджун Ким отметил, что The Sims — это игра с многолетней историей, а ее разработчики десятилетиями доводили формулу симулятора жизни до совершенства. InZoi же только начинает свой путь, и команда Krafton не воспринимает проект как конкурента, а скорее как альтернативу.

The Sims — это невероятная игра, и я не думаю, что InZoi можно сравнивать с ней. По крайней мере, пока. Мы только делаем первые шаги по пути, который проложила The Sims.

— признался геймдизайнер.

При этом разработчик подчеркнул, что InZoi стремится привнести в жанр новые идеи и предложить игрокам свежий взгляд на виртуальную жизнь. Одним из главных преимуществ проекта станет открытый мир с большими городами, реалистичная 3D-графика и глубокая кастомизация персонажей.

Несмотря на отставание от The Sims в проработке игровых механик, InZoi предлагает действительно уникальные инструменты, которых нет у конкурента. В первую очередь, речь идет о встроенных нейросетях, которые делают симов более естественными и интеллектуальными. Игроки уже восторженно отзываются о том, как ИИ обрабатывает желания и поведение персонажей, делая их менее предсказуемыми.

Ожидание подходит к концу — InZoi выходит 28 марта в рамках раннего доступа. Разработчики обещают активно развивать игру, регулярно выпускать обновления и дополнять ее новым бесплатным контентом. В честь запуска был опубликован новый трейлер, который демонстрирует главные особенности игры.

Сможет ли InZoi в будущем составить реальную конкуренцию The Sims — покажет время. Но уже сейчас очевидно, что корейский симулятор предлагает игрокам новый опыт, который может повлиять на развитие жанра.