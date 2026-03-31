Глава InZOI Studio заставил сына играть в InZOI, чтобы тот научился делать игры

Руководитель InZOI Studio Хёнгджун «Kjun» Ким поделился необычной историей о том, как его собственная игра помогла его сыну заинтересоваться разработкой. По словам разработчика, он предложил сыну поиграть в симулятор жизни InZOI, чтобы тот лучше понял, как создаются игры.

Во время сессии вопросов и ответов в офисе Krafton в Сеуле Ким рассказал, что идея сделать собственный симулятор жизни появилась после того, как он играл вместе с сыном в The Sims. Подросток часто спрашивал, почему не выходит больше подобных игр, в которые можно было бы играть вместе. Это и стало одним из стимулов для разработки InZOI.

Однако Ким отметил, что его сын изначально хотел сам стать разработчиком игр, но, по мнению отца, у него не было необходимых способностей. Разработчик признался, что переживал за будущее сына и решил предложить ему больше времени проводить в InZOI — не только играя, но и разбираясь в том, как устроена игра.

В итоге эксперимент оказался полезным. По словам Кима, его сын начал создавать модификации для InZOI и постепенно втянулся в процесс. Хотя это и не полноценная работа в игровой индустрии, разработчик считает, что такой опыт может стать первым шагом к карьере в разработке игр.