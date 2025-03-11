Города InZOI будут населены множеством NPC с динамическим взаимодействием в реальном времени

inZOI, предстоящую игру от Krafton, называют первым настоящим конкурентом The Sims и даже «убийцей Sims» во многих уголках сети. Но если честно, это довольно гиперболическое заявление. Возможно, сравнение с симулятором жизни последних 25 лет оказывает inZOI не самую лучшую услугу. На самом деле, это гораздо больше, чем просто клон.

Последняя информация, подтверждающая это мнение, поступила из интервью директора игры Хен Джуна Кима изданию PC Gamer, в котором он рассказал, что в каждом из городов inZOI будет обитать примерно 300 NPC, называемых в игре Zois.

Кроме того, они будут в реальном времени взаимодействовать друг с другом, продолжая заниматься своими повседневными делами. По мере того как будут происходить эти рандомные встречи, можно будет наблюдать за развитием различных событий и повествований, что позволит создать динамичный мир, который, по словам Кима, в итоге «позволит игрокам получить более яркий и увлекательный опыт».

Мир inZOI обещает быть огромным, а карта разделена на три отдельные области: Bliss Bay, который, судя по всему, вдохновлен районом залива Сан-Францисо; Kucingku, где чувствуется сильное индонезийское влияние; и Dowon, вдохновленный достопримечательностями и колоритом Южной Кореи - родной страны Krafton.

Если все это вас заинтересовало, то есть хорошая новость: вам не придется долго ждать, чтобы посетить города inZOI - игра появится в раннем доступе уже 28 марта.