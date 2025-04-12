Игрок InZOI воссоздал знаменитостей

Один из фанатов InZOI воссоздал шесть знаменитостей, включая Ариану Гранде, Сабрину Карпентер и Мэдисон Бир.

Несмотря на несоответствующие причёски, персонажи настолько похожи на свои прототипы, что другие игроки запросто их узнали. Фанаты просят автора поделиться пресетами через платформу Canvas.

Другой креатор также добавил Кайли и Кендалл Дженнер, а также Дав Кэмерон. Большинству особенно понравилась модель Сабрины Карпентер — её недавно добавили в Fortnite, а теперь и в InZOI, пусть и неофициально.