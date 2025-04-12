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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.6 1 122 оценки

Игрок InZOI воссоздал знаменитостей

Solstice Solstice

Один из фанатов InZOI воссоздал шесть знаменитостей, включая Ариану Гранде, Сабрину Карпентер и Мэдисон Бир.

Несмотря на несоответствующие причёски, персонажи настолько похожи на свои прототипы, что другие игроки запросто их узнали. Фанаты просят автора поделиться пресетами через платформу Canvas.

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Другой креатор также добавил Кайли и Кендалл Дженнер, а также Дав Кэмерон. Большинству особенно понравилась модель Сабрины Карпентер — её недавно добавили в Fortnite, а теперь и в InZOI, пусть и неофициально.

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inZOI
28.03.2025
Комментарии: 1
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MLuschikov

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