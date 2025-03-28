Игроки inZOI обнаружили, что в игре можно давить машиной пешеходов, в том числе детей

Оказывается, в новом симуляторе жизни inZOI можно давить пешеходов. И даже детей. Особо увлечённый игрок с Reddit провёл своеобразное «исследование» — заехал на территорию начальной школы и начал давить там детей. По его словам, он пытался «сломать игру», поскольку именно так и нужно делать, чтобы найти баги и сообщить о них разработчикам.

Самое странное, что игра-то вообще-то с рейтингом "T", то есть от 13 лет и старше. Регулятор ESRB упоминает, что персонажи могут погибать в авариях, но там ни слова о том, что игрок сам может устраивать эти аварии и целенаправленно сбивать людей. Поклонники игры уверены, что это просто недосмотр разработчиков. Типа, не успели запретить или забыли поставить ограничения.

inZOI вышла в ранний доступ только сегодня, и в целом получает положительные отзывы.