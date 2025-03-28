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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.5 632 оценки

Игроки inZOI обнаружили, что в игре можно давить машиной пешеходов, в том числе детей

Lunersun Lunersun

Оказывается, в новом симуляторе жизни inZOI можно давить пешеходов. И даже детей. Особо увлечённый игрок с Reddit провёл своеобразное «исследование» — заехал на территорию начальной школы и начал давить там детей. По его словам, он пытался «сломать игру», поскольку именно так и нужно делать, чтобы найти баги и сообщить о них разработчикам.

Самое странное, что игра-то вообще-то с рейтингом "T", то есть от 13 лет и старше. Регулятор ESRB упоминает, что персонажи могут погибать в авариях, но там ни слова о том, что игрок сам может устраивать эти аварии и целенаправленно сбивать людей. Поклонники игры уверены, что это просто недосмотр разработчиков. Типа, не успели запретить или забыли поставить ограничения.

inZOI вышла в ранний доступ только сегодня, и в целом получает положительные отзывы.

Отличный дебют inZOI в раннем доступе. Реалистичный симулятор жизни получает "очень положительные" оценки
81
75
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 75
Ваш комментарий
MNM 1985

Сразу вспомнилось )

39
Геральт Батькович

Так это старое видео, нынче нельзя диточек трогать

7
YuryLA

Можно ссылку на это видео на ютьюбе?

2
MNM 1985 YuryLA

Пожалуйста https://www.youtube.com/watch?v=Psf8SD97d0A&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

0
ka27

реалистичный автосимулятор

23
MNM 1985

Что за фильм ?

3
Tiger Goose MNM 1985

Сериал Weird Science. У нас он больше всего известен под названием "Чудеса науки", под которым его транслировали на "СТС".

7
MNM 1985 Tiger Goose
4
Аристов--Черный

Это симулятор жизни, а в жизни бывает всякое. Например смерть:)

Только бы в жад ужаленные дегенераты не подняли вой о "пропаганде" всяких терроризмов и прочего нехорошего. Уж очень часто необразованные "защитники нравственности" воспринимают упоминание и появление чего-то как пропаганду.

14
Miko86

вообще, в обучении написано, что смерть может наступить в случае наезда авто на зои

0
Kenn1y

Редактор персонажей шикарный, режим строительства тоже, костюмайз отличный, кроме того, можно управлять авто лично, чем же тогда она хуже The Sims?

8
Pitstorm

+еще светофоры работают, часы на стене идут и реальное время показывают и т.д. Это точно убийца симс, настоящий

3
JustA_NiceGuy

Чем хуже? Тут другой вопрос нужен. Похожа ли она на The Sims вообще?

4
Nodas
чем же тогда она хуже The Sims?

Возможностями

0
Ивасик
8
Sheffskiy

Если это уберут, я сделаю возврат средств 🤣

8
ArtSeredin

Уже пофиксили( Но модеры мб потом вернут..

2
Raphtallia

А кетчуп после наезда не остается, где реализм? И почему машина при ударе резко встала, по закону инерции, она должна была и оставшихся шпинзиков толкнуть. 😂🤪

4
Jarvis666

Да это по моему просто баг, а не наезд. Видно что машина врезалась в невидимую стену, которой разрабы оградили npc от наезда автомобиля. А тому микро-челу просто не повезло, не успел зайти за границы этой стенки. Вряд ли в игре предусмотренны жëсткие аварии, так как мир там довольно соевый))

0
sorobar

Один Жопич вообще украл девочку и лег с ней спать вот и думайте игра года не иначе

4
Light of Tfuth

Ты про этого скуфа ?

https://kick.com/maddyson

0
BigusDickus

с козырей зашли. кстати, никогда не понимал этой цензуры в мире, гле до половины детей вообще являются товаром своих родителей и не самым дорогим.

4
Xi Men

Видимо, люди бояться реальной жизни, она бывает очень разной, и как правило жестокой

2
Pirat13666

Это хорошее начало, но хочется настоящего веселья. Нужен хотя бы один магазин оружия и возможность вступить в банду.

3
Light of Tfuth

Ну тебе в жта

3
Александр Дантес

Уже поставил загружать.

2
SexyHendrick

каждую секунду игры!!!!

0
Airo-Kain

Гейм Авордс можно не смотреть. Игра Года 2025 уже известна.

2
Din Printer

Всем привет. Подскажите,а управление с геймпада появиться в игре? Кстати при наезде у меня просто нпс пропадают.

1
ЛАГАРИУМ

чот слабовато а остальних не сбил

1
Yoshemitsu

Игра Года!

1
UnbiasedHendrick

Игра мечты

1
hpi

Я ждал этого тыщу лет и таки дождался.

1
это никогда не шрекончитс

УРАААА, НАКОНЕЦ-ТО! ДА! МЫ ЭТОГО ЖДАЛИ И ХОТЕЛИ

1
SadSuccub
1
SadSuccub
0
Unmuted

Перестерлки в школе? Прошлый век!
Садись, давить их будем :D

1
5uperNova

Ща пойдут по пути Тодда Говарда

0
это никогда не шрекончитс

уже давно есть моды на скайрим убирающие этот баг от беседки

0
TriManul

Тодд Говард легенда. Настоящий гений в отличии от какого-нибудь кодзюмы.

0
Sprintin

как они это делают если водить авто пока нельзя?

0
Кирилл Ренкевич

Купи игру и сможешь, в демке нельзя

2
Sprintin Кирилл Ренкевич

дак полная игра, ты про какую демку то?

в демке нельзя по городу ходить и т.д

-2
Din Printer Sprintin

Можно там ездить,но только машину нужно купить через телефон.

0
Sprintin Din Printer

куплена, пишет в разработке управление машиной.

что конкретно надо сделать? может не догнал.

0
Кирилл Ренкевич Sprintin

Пк не тянет езду на машине видимо

-2
Real Slim Shady

А он умер?

0
Raphtallia

Улетел как Гагарин.

5 минут, полет нормальный. 🤣

1
Real Slim Shady Raphtallia

Ну я к тому что в INZOI есть механика смерти) ну типа смерть НПС

0
Mazaxati

Поиграл подняв свой пиратский фгал! Игра классно сделана

0
VictorN7

Не выдержал и купил, но есть пара вопросов, ибо не хочу качать пиратку чтобы проверить.

Canvas и прочие онлайн функции, типа умных зои хоть как-то работают?

0
Light of Tfuth VictorN7

Онлайн ???? не рофли

0
CrowBY Light of Tfuth

ну там есть онлайн функционал. что то типо соцсетей, может еще что то

0
CrowBY VictorN7

ну умные зои вроде как требуют видюшку ртх30 или 40 и выше, остальное хз

0
Light of Tfuth CrowBY

Ну может быть

0
YuryLA

Дождались наконец то.

0
Light of Tfuth

Патчам поправят, не тештись

0
Yoshemitsu

Модами вернут.

6
Пупсик 3D Yoshemitsu

Истинный цикл вселенной.

0
Light of Tfuth Yoshemitsu

На UE 5 ???

0
Raf9111 Light of Tfuth

игра офф поддержку модов получит, говорили об этом

0
Light of Tfuth Raf9111

Сомнение

0
Gfdtk25

Уже теперь нельзя патч вышел убрали это.

0
ТемныйВластелин

вот теперь игра заиграла новыми красками, может даже я поиграю в нее

0
Urry10

Все обратили шлейф от технологии генерации кадров ? Эх...зато видеокарты по 100 тыров и дальше. Технологии...

0
Rimasted

К сожалению это скорее всего пофиксят.

0
physx0

Лучше чем гта и

0
Бенедикт Вольфрамович

2:31

-2