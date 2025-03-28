Игроки inZOI обнаружили, что в игре можно давить машиной пешеходов, в том числе детей

Оказывается, в новом симуляторе жизни inZOI можно давить пешеходов. И даже детей. Особо увлечённый игрок с Reddit провёл своеобразное «исследование» — заехал на территорию начальной школы и начал давить там детей. По его словам, он пытался «сломать игру», поскольку именно так и нужно делать, чтобы найти баги и сообщить о них разработчикам.
Самое странное, что игра-то вообще-то с рейтингом "T", то есть от 13 лет и старше. Регулятор ESRB упоминает, что персонажи могут погибать в авариях, но там ни слова о том, что игрок сам может устраивать эти аварии и целенаправленно сбивать людей. Поклонники игры уверены, что это просто недосмотр разработчиков. Типа, не успели запретить или забыли поставить ограничения.
inZOI вышла в ранний доступ только сегодня, и в целом получает положительные отзывы.
Сразу вспомнилось )
Так это старое видео, нынче нельзя диточек трогать
Можно ссылку на это видео на ютьюбе?
Пожалуйста https://www.youtube.com/watch?v=Psf8SD97d0A&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
реалистичный автосимулятор
Что за фильм ?
Сериал Weird Science. У нас он больше всего известен под названием "Чудеса науки", под которым его транслировали на "СТС".
Это симулятор жизни, а в жизни бывает всякое. Например смерть:)
Только бы в жад ужаленные дегенераты не подняли вой о "пропаганде" всяких терроризмов и прочего нехорошего. Уж очень часто необразованные "защитники нравственности" воспринимают упоминание и появление чего-то как пропаганду.
вообще, в обучении написано, что смерть может наступить в случае наезда авто на зои
Редактор персонажей шикарный, режим строительства тоже, костюмайз отличный, кроме того, можно управлять авто лично, чем же тогда она хуже The Sims?
+еще светофоры работают, часы на стене идут и реальное время показывают и т.д. Это точно убийца симс, настоящий
Чем хуже? Тут другой вопрос нужен. Похожа ли она на The Sims вообще?
Возможностями
Если это уберут, я сделаю возврат средств 🤣
Уже пофиксили( Но модеры мб потом вернут..
А кетчуп после наезда не остается, где реализм? И почему машина при ударе резко встала, по закону инерции, она должна была и оставшихся шпинзиков толкнуть. 😂🤪
Да это по моему просто баг, а не наезд. Видно что машина врезалась в невидимую стену, которой разрабы оградили npc от наезда автомобиля. А тому микро-челу просто не повезло, не успел зайти за границы этой стенки. Вряд ли в игре предусмотренны жëсткие аварии, так как мир там довольно соевый))
Один Жопич вообще украл девочку и лег с ней спать вот и думайте игра года не иначе
Ты про этого скуфа ?
https://kick.com/maddyson
с козырей зашли. кстати, никогда не понимал этой цензуры в мире, гле до половины детей вообще являются товаром своих родителей и не самым дорогим.
Видимо, люди бояться реальной жизни, она бывает очень разной, и как правило жестокой
Это хорошее начало, но хочется настоящего веселья. Нужен хотя бы один магазин оружия и возможность вступить в банду.
Ну тебе в жта
Уже поставил загружать.
каждую секунду игры!!!!
Гейм Авордс можно не смотреть. Игра Года 2025 уже известна.
Всем привет. Подскажите,а управление с геймпада появиться в игре? Кстати при наезде у меня просто нпс пропадают.
чот слабовато а остальних не сбил
Игра Года!
Игра мечты
Я ждал этого тыщу лет и таки дождался.
УРАААА, НАКОНЕЦ-ТО! ДА! МЫ ЭТОГО ЖДАЛИ И ХОТЕЛИ
Перестерлки в школе? Прошлый век!
Садись, давить их будем :D
Ща пойдут по пути Тодда Говарда
уже давно есть моды на скайрим убирающие этот баг от беседки
Тодд Говард легенда. Настоящий гений в отличии от какого-нибудь кодзюмы.
как они это делают если водить авто пока нельзя?
Купи игру и сможешь, в демке нельзя
дак полная игра, ты про какую демку то?
в демке нельзя по городу ходить и т.д
Можно там ездить,но только машину нужно купить через телефон.
куплена, пишет в разработке управление машиной.
что конкретно надо сделать? может не догнал.
Пк не тянет езду на машине видимо
А он умер?
Улетел как Гагарин.
5 минут, полет нормальный. 🤣
Ну я к тому что в INZOI есть механика смерти) ну типа смерть НПС
Поиграл подняв свой пиратский фгал! Игра классно сделана
Не выдержал и купил, но есть пара вопросов, ибо не хочу качать пиратку чтобы проверить.
Canvas и прочие онлайн функции, типа умных зои хоть как-то работают?
Онлайн ???? не рофли
ну там есть онлайн функционал. что то типо соцсетей, может еще что то
ну умные зои вроде как требуют видюшку ртх30 или 40 и выше, остальное хз
Ну может быть
Дождались наконец то.
Патчам поправят, не тештись
Модами вернут.
Истинный цикл вселенной.
На UE 5 ???
игра офф поддержку модов получит, говорили об этом
Сомнение
Уже теперь нельзя патч вышел убрали это.
вот теперь игра заиграла новыми красками, может даже я поиграю в нее
Все обратили шлейф от технологии генерации кадров ? Эх...зато видеокарты по 100 тыров и дальше. Технологии...
К сожалению это скорее всего пофиксят.
Лучше чем гта и
2:31