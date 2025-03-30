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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.6 773 оценки

Игроки обнаружили что в InZOI отсутствуют однополые отношения

IKarasik IKarasik

Игроки InZOI, нового симулятора жизни, обратили внимание, что в игре нельзя завязать романтические отношения с персонажем своего пола.

Пользователи Reddit уже начали обсуждать этот аспект, отмечая, что на улицах виртуального мира не встретить однополые пары, а попытки флирта с персонажами одного пола не дают никакого результата.

Разработчики пока не комментировали отсутствие данной функции, однако многие игроки думают, что в будущем этот элемент может быть добавлен в рамках обновлений.

InZOI вышла в раннем доступе 28 марта и уже успела привлечь внимание как потенциальный конкурент The Sims, предлагая игрокам глубокую симуляцию повседневной жизни.

198
133
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 133
Ваш комментарий
dsxcvf

Дай бог здоровья разрабам, содомитам гореть в аду .

134
alodiz-tarandai

За сохранение исконно мужской дружбы, Аминь.

16
Dis Lim

Это ранний доступ. Через пару месяцев не только М+М Ж+Ж будет, но и появится ЛГБТЮРУИМФЫВАКП+

5
Ринат Халк

судя по твоей авотарке ты коммунист, люди левых взглядов обычно защищают права ЛГБТ людей , я сам придерживаюсь левых взглядов и к ЛГБТ отношусь нейтрально, не считаю их содомитами, ибо это словечко из религии идет я как атеист не верю в рай или ад в содому и прочее

-13
Pravdarub alodiz-tarandai

Ты же знаешь что не может быть дружбы между мужчиной и мужчиной)

0
Алексей Сурин Ринат Халк

Какая безграмотность... А понтов-то...

1
Biancardi


При создание персонажа можно выбрать предпочтение в отношениях (скорее пока данная опция просто не включена или не реализована до конца)

47
GullibleCelia

ну вот а я уже обрадовалась(

39
Ниалот Нзотович

Ой, в симс 4 такая же муть была (поза писания), а она вышла вроде до пика этой шумихи с небинасиками богомерзкими. Хотя может в симсах такие приблуды у мамзелей.

-10
CrummyLorcan

Фууууууууууууууууууууууууууууууууу

0
YummyBayard GullibleCelia

Чему?

0
Пользователь ВКонтакте

// Олег Соколов

25
ЛехаДезертир

Комментаторы верят во всякую чушь) Я создал двух голубков и подселил, и вот что вышло.

21
Ammati

так это нынешнее реали интернета. Главное в ротик положить. А они сами проглотят )

8
altos13

все такие они месят глину....

0
Riko Morales

надеюсь это было во имя науки и когда ты добился того чего хотел сразу же удалил эту богомерзкую игру

0
U1traMagnum

Ясно вот чем ты занимаешься в свободное время XD

5
ЛехаДезертир U1traMagnum

Это было для проверки, я их уже выселил, теперь я крышую местный рынок) Менты уже пришли ко мне домой, но начали тупить и один из них скопытился пытаясь починить мой холодильник.

0
0x0101

Пусть всем этим заднеприводным сделают отдельное, платное обновление для игры и кто хочет тот покупает и ставит. Не надо пытаться свое уродство навязывать всем..

11
Ди Гы

Как вы в игре все это есть. И уже игравшими доказано всё. А верить жёлтым статьям с кричащими заголовками дело такое. Ибо они байтят базовичков на трафик, зная что им только дай повод.

0
Ardok

Сразу видно, что у больных ублюдков в голове. Нормальные люди играют, а эти выродки сразу пытаются реализовать свои больные фантазии.

9
BitMan_and_Roban

И, судя по всему, это никак не влияет на продажи.

8
Braini Shy

А минусы будут?

7
Cimeries666

Оптимизация)

0
SMIRIN1 Cimeries666

Да нормальная там оптимизация, на 4070 прёт.

0
Ivan313

Капец, как же человеки верят в каждый пост и не проверяют его

6
Ди Гы

Забей, просто базовички стали очень падками на такие темы. А желторотики пользуются этим с целью набива трафика, ибо народ перестал думать и проверять что либо веря каждому встречному. Как бы это грубо не звучало.

2
IgnobleBaen

Да ладно!!! Нееет!!! 🤦🏻‍♂️ Как нам всем теперь жить после такого плевка в душу??

4
Snake Snaake Snaaaaaake

Игроки обнаружили, что IKarasik не знаком со знаками препинания в русском языке

4
ReluctantAlder

Наконец появилась нормальная игра без этого психологического заболевания и отклонения которые Противоестественны

4
Ден

Тебя еще и минусят местные петухи и лесбухи, поправил.

0
Pavlissimus

То есть, тот факт, что никто не спешит исправить эту Базу модами - никого из возмущающихся не смутил?

2
Ammati

А что исправлять. Всё там хорошо с этим. Можно спокойно поселить двух мужиков и скрестить их в брачных играх. И им нормалёк будет как не странно.
Так, что в теории нету однополых пар. На практике есть, даже инцест и не только.

Там такое можно... что мне за это бан дадут на сайте если начну примеры скидывать.

2
BDmitriy

А в настройках перса можно выбрать "Attracted to: male, female, nonbinary"

2
Пользователь ВКонтакте

Лучшая новость 😁👍 // Михаил Тимошенко

2
5uperNova

Интересно, пусть попробуют выйти на улицу, встретить однополую пару и развязать с ней отношения. Думаю сам процент подобного будет 1к100.

2
John Shep

Ну так да, всё как в жизни, на то это и симулятор пхахах

0
Лев Левин

Ну и круто, молодцы корейцы )))

2
nikolay184

не хуй голубым да пид%расам в игре делать.

2
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Сасат радужные

1
DanilManil

Пздц трагедия! 😭

1
Elkanter

Интересно почему, не отто го что в той стране это в не почете

1
Ивасик

"Если секса захотелось, потянуло вас на блуд, накосячьте на работе - вас там сразу вы...бут".

1
Bigozerki

Вообще в настройках можно задать предпочтения твоему персонажу, в том числе и нетрадиционные. Плохо когда тебя принуждают играть определенным персонажем нетрадиционной ориентации например, а когда в игре есть выбор становиться таким или нет, то я не вижу в этом абсолютно никакой проблемы. Это не навязывание и не пропаганда это лишь твой выбор.

1
Janekste

Пропаганда именно так и работает. Она тебе говорит, мол я не навязываюсь. Я просто даю тебе выбор. Так радужная пропаганда всегда работает. Если ты не видишь в этом проблемы, значит тебя уже взяли на крючок. Проблема в том, что в здоровом обществе человеку НЕ нужен ни в каком виде выбор в пользу радужных нетрадиционных отношений... так заложено природой. Ну не нужно оно людям и всё тут. А пропаганда радужных единичных меньшинств говорит, мол тебе обязательно нужен выбор! У меня вопрос: нафига здесь выбор? Есть М, есть Ж... между ними химия. Всё. Здесь не может быть речи ни о каком выборе. Точка.

0
Bronsvn

Красавчики какие. Правда забыли убрать возможность создавать однополые семьи ну и вычеркнуть "небинарный" пол из выбора в редакторе персонажей.

1
Janekste

Всё правильно. Игра симулятор жизни, а не извращений радужных. В здоровом обществе однополые отношения ненормальны сами по себе. Такому контенту не место в симуляторе жизни. Будет печально, если однополые отношения в игру в итоге добавят.

1
Вуконг Обезьяныч

Это же отлично. Дай бог, постепенно мы и вовсе от этого всего ЛГБТ-шного дерьма избавимся!

1
Голубая Лагуна

Все таки я надеюсь, что разработчики не станут портить игру такой функцией.

0
barabear

Минусы?

0
Aber Time

ну, они есть, всё же...

-2
alodiz-tarandai Aber Time

Минусов нет\)

1
itzendixog

Я пытался, но не смог...

0
witcher1108

надеюсь в реальной жизни у тебя все получилось.)

4
Кей Овальд

Азиаты снова забазировали.

0
Пользователь ВКонтакте

Прям как в жизни // Александр Муравьедов

0
SpicyYusei

Здорово. Есть ещё среди разработчиков здравые люди..

0
Sergey Yeremin

"будет добавлено"... бугага. китайская игра ))) молодцы ребята.

0
Алекс Рейлор

Просто там у перса есть предпочтение, кого он предпочитает: мужчину или женщину. И да, почти все NPC-Зои предпочитают противоположный пол. Хотите однополую пару — создавайте двух своих Зои, но и то они будут характер друг с другом проявлять, это не ванильные, вечно лобызающиеся симы.

0
Life Basics

Бред, мои лесбияночки во всю развлекаются, откуда они эти недоновости тащят

0
Олег Дудин

Всё добавят, если спрос будет.

0
Федя Кочегар

В настройках можно поменять предпочтения.

0
MadDarkGuard

Ну вот, значит не буду играть.

0
ReliableOlof

А вот я обнаружил, что нельзя купить второй автомобиль, даже на одну семью, не говоря уже об одном персонаже. Видимо, игру делали всё-таки в Северной, а не Южной Корее

0
bohdan2015

Пукан порвётся:D Вы что такое просить) Кстати там отметили что действий никаких нет, когда занимаются любовью(

0
igor lvov

Это трагедия! :) Не - это не игра! Это просто позор какой то!

0
TERMINATOR-T800

Многие игроки думают, что в будущем этот элемент может быть добавлен в рамках обновлений.

НЕ НАДО!!!!

0
LethalApple

Да и это огромный плюс игры. К сожалению небинарную опцию пола уже добавили, добавят и эту больную мерзость.

-1
YukinX

тебя никто не заставляет так играть, хотя есть плюс - будут лесби

-2
ThoughtfulGerardo YukinX

лесбухи это круто ахахахах

0
LethalApple YukinX

Дело не в том что меня заставляют или нет. Само существование этой мерзости в играх, даже как выбор уже нормализует гомосексуальность и ставит этих больных тварей на один уровень с нормальными людьми. Они должны быть полностью исключены из общества, как раньше.
И нет, лесбухи это тоже не круто, это тоже нормализация ненормального.

0
YukinX LethalApple

норм тебя трясет с этой темкой, они никак не будут игроку мешать комфортно играть, без проблем можно будет найти гетеросексуальную девушку и с ней завязать роман

-4
YukinX ThoughtfulGerardo

когда секс на мод добавят, да это будет круто минимум для рп ситуаций

-4
Беркут Слеер

Отношения -- личностное дело каждого Зои, а вот невозможность создать брата, или сестру вместо партнера, или соседа, это уже ни в какие рамки.

-1
Janekste

Отношения - да... личное дело. Но однополые это не отношения, а извращения. В здоровом обществе извращенцы не в почёте даже в рамках игры. Точка.

-1
darth nox

Вот честно, абсолютно по...уй. Либо модами потом добавят, либо же разработчики. А даже если и не добавят разработчики. Честно как и сказал - по...уй.

-2
Sprintin

да ладно отсутствуют, дак и симы(зои) не реагирую если при них ух делать либо что еще!

-3
RomkaNeVeR1N

Прошу, не надо!!! Хоть что-то светлое, не испачканное "западными ценностями" оставьте в игре! Когда я в детстве смотрел "Полицейскую академию" то не думал насколько испорчено может быть общество с публичными парадами и принуждении детей принимать "родителя А и родителя Б". Восточная культура прекрасна в своей чистоте, пока что.

-3
Макс Спичка

Играй в смуту, там православные скрепы 😄

-3
RomkaNeVeR1N Макс Спичка

Не вижу смысла бросаться в крайности, но когда во все отрасли навязывают "повестку" это жутко бесит.

0
altos13

восток - дело тонкое, все происходит плавно и ненавязчиво :)

мало ты знаешь про восточную культуру :)

5
YummyBayard

Так ты в этой игре в настройках персонажа можешь выбрать небинарную ориентацию. Да чувак, такова прекрасная восточная культура.

0
RomkaNeVeR1N altos13

Я знаю что на востоке хватает трансов и прочих фриков, но они это не суют массово в медийные пространства. Все знают что в Тайланде надо зад беречь и не пить незнакомые напитки: "Мальчишник в Вегасе2". Но одни разработчики, писатели, сценаристы к этому с юмором относятся - легко. Другие готовы революцию поднять и всё просрать (диснею привет!).

0
Пользователь ВКонтакте

Вау. Я не фанат симсов, но тут чёт даже глянуть захотелось, на фоне такой новости. // Иван Марков

-3
Adeptonelove

нах?й пи*оров

-4
Сережаа

Может быть в мире inZOI просто лечат эти псих отклонения а не потакают им?

-4
Unicorling

Поэтому в инзой есть выбор "небинарный

12
GullibleCelia Unicorling

в это мы не играем...

-1
Шаман Шаманыч

Это игроки не разобрались, всё там можно. Никто разрабам не даст возможности ограничивать радужную шваль)

-5
SaintsEagle

мне кажется им просто бюджета не хватило на такие мелочи) В будущем добавят, не переживайте

-5
Пользователь ВКонтакте

Игра же китайская? Вот и нельзя там за традиционные отношения // Владимир Николаевич

-6
Пользователь ВКонтакте

На удивление южнокорейская // Павел Игоревич

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Хм, странно тогда... По какой причине они это не ввели в игру. Или они все таки осознали, что не стоит этого делать, ибо и так мир в дрыбалан летит со всей этой повесткой... // Владимир Николаевич

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Знали, что обосрутся) // Павел Игоревич

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну дык Трамп же "повесточку" аннулировал // Енот Важный

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну хоть что-то положительное // Владимир Николаевич

0
hpi

Главное что детей давить машиной можно а они про гмолесбо думают.

-9
Unicorling

С пробуждением, нельзя

0
Aber Time

Нууу против лезбо я был бы не против, а другое...Ни Ни )))

-7
Real Slim Shady

Жаль

-10
LethalApple

Ну иди поплачься своему бойфренду.

1
Real Slim Shady LethalApple

Не, лучше мод скачаю и всё, раз у корейцев яиц не хватает.

-2
LethalApple Real Slim Shady

Мерзость больная. Лечись.

0
Real Slim Shady LethalApple

Надеюсь туда добавят мод на небинарные личности, а то моя вторая личность недовольна что её игнорируют.

-1
tesla707

Ну лесби могли бы и оставить, чтобы тройничок забабахать)

-11
MAD_Terminator

Протестируйте на всякий, можно ли твикса с поезда выкинуть, а однополые отношения для детей 13лет, я вообще думаю что разрабы что то нето сделали, сделали бы реальную игру где сильнейший насилует слабейшего.

-13
Raphtallia
можно ли твикса с поезда выкинуть,
0