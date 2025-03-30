Игроки обнаружили что в InZOI отсутствуют однополые отношения

Игроки InZOI, нового симулятора жизни, обратили внимание, что в игре нельзя завязать романтические отношения с персонажем своего пола.

Пользователи Reddit уже начали обсуждать этот аспект, отмечая, что на улицах виртуального мира не встретить однополые пары, а попытки флирта с персонажами одного пола не дают никакого результата.

Разработчики пока не комментировали отсутствие данной функции, однако многие игроки думают, что в будущем этот элемент может быть добавлен в рамках обновлений.

InZOI вышла в раннем доступе 28 марта и уже успела привлечь внимание как потенциальный конкурент The Sims, предлагая игрокам глубокую симуляцию повседневной жизни.