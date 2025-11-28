inZOI готовит полноценные школы и расширенный управляемый бизнес - фанаты Sims 4 ждали этого больше десяти лет

Разработчики сверхреалистичного симулятора жизни inZOI продолжают стремительно развивать игру ещё до выхода версии 1.0. Несмотря на ранний доступ, команда Krafton активно внедряет самые востребованные функции, многие из которых фанаты The Sims безуспешно надеялись увидеть от EA долгие годы.

После серии крупных обновлений — включая режим с мрачными событиями, мультплеер (который, по словам режиссёра Хёнчжуна “Kjun” Кима, появился после рекомендации президента Южной Кореи) и осенний патч, посвящённый темам смерти — разработчики объявили о новых масштабных нововведениях.

На официальном Discord-канале Ким рассказал, что студия работает над базовыми бытовыми функциями, которые просили игроки: коляски для малышей, полноценные семейные деревья, расширенные эмоции и взаимодействия для детей, автоматическое освещение, уборка посуды, семейные ужины, бытовые обязанности и многое другое. Но главное — две крупные системы, которые могут перевернуть жанр.

Krafton разрабатывает новые типы участков, которые семьи смогут покупать и превращать в собственные магазины. Игрокам дадут возможность самостоятельно выстраивать бизнес-процессы: от создания торговой точки и найма сотрудников до управления зарплатами, режимом работы и даже открытием франшиз. Если предприятие принадлежит семье, оно сможет переходить по наследству — функция, которой поклонники The Sims ждут уже много лет.

Параллельно команда обдумывает расширение экономической системы: появление банковских счетов, возможности подработки для подростков и других механик, углубляющих симуляцию повседневной жизни.

Особое внимание разработчики уделяют школьной системе. В отличие от The Sims 4, где учебные заведения остаются закрытыми "кроличьими норами", inZOI готовит полноценные интерактивные школы. По словам Хёнджуна Кима, до релиза они хотят внедрить реалистичное учебное пространство, где игроки смогут наблюдать за занятиями, участвовать в событиях и взаимодействовать с учителями.

Студия рассматривает внедрение клубов, внеклассных активностей, праздничных мероприятий и даже собственной продвинутой карьерной системы для педагогов. Разработчики также работают над тем, чтобы расширить игровые возможности для подростков и детей, делая школьную жизнь более насыщенной и динамичной.