inZOI готовится к переходу на Unreal Engine 5.6 - тестовая версия появится уже на следующей неделе

Создатели inZOI объявили о планах по обновлению технической основы проекта. Игра перейдет на более свежую версию популярного движка - Unreal Engine 5.6. На данный момент проект функционирует на версии 5.4.

Разработчики отдают себе отчет в том, что смена движка процесс сложный и рискованный. В любой момент могут возникнуть непредвиденные ошибки или проблемы совместимости. Именно поэтому решено провести публичное тестирование силами сообщества.

Попробовать обновленную версию все желающие смогут уже 5 марта: для этого владельцам игры в Steam достаточно зайти в свойства продукта и выбрать специальную ветку под названием next_engine. Важно, что разработчики обещают полную совместимость со старыми сохранениями - прогресс не пропадет.

Основная цель тестирования - проверка стабильности. Если новая версия движка покажет себя хорошо и не вызовет нареканий, именно ее в будущем сделают основной. Сколько именно продлится тестовый период, в студии пока не говорят.