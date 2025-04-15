inZOI обзавелась реалистичными тенями в новом обновлении, а ещё персонажи больше не бессмертны при пожарах

Разработчики inZOI выпустили свежий хотфикс. Патч вышел сегодня и обновил версию игры до 20250414.2252.W.

Обновления игрового процесса

Авторы игры взялись за улучшение камеры — теперь в режиме строительства она стала гораздо удобнее. Стандартную подкрутили, улучшив управление перемещением и поворотом, а для тех, кто привык к WASD, добавили совершенно новую свободную камеру.

Но главная новинка в этом обновлении — это световые тени.

Сейчас персонажи выглядят куда лучше благодаря теням от уличных фонарей и внутреннего освещения. Разработчики признаются, что из-за оптимизации раньше эту функцию внедрить не могли, но благодаря просьбам игроков, всё-таки взялись за дело. Правда, они предупреждают, что тени могут кушать FPS, так что настройки придётся подкрутить:

Тени от уличных фонарей — включены по умолчанию, делают ночные сцены красивее. Найти можно в Настройки > Графика > Пользовательские > Тени от уличных фонарей.

Тени от домашнего освещения — по умолчанию выключены, но их можно активировать вручную для каждой лампы. Для этого в режиме строительства выбираете лампу и переключаете опцию теней. Но учтите — если понавключать кучу светильников с тенями, игра может начать тормозить.

Реалистичные тени — для любителей максимальной графики, делает тени более чёткими. Включается через Настройки > Графика > Пресеты > Пользовательский > Реалистичные тени.

Исправления багов

Пофиксили баг, из-за которого нельзя было продолжить игру. Оказывается, проблема была в том, что при нажатии ESC во время просмотра карты игра переходила в лобби до завершения сохранения. В итоге файлы повреждались.

Также теперь при перезапуске игры продолжительность жизни Зои будет меняться, чтобы они не умирали всё время в одном и том же возрасте. А ещё пофиксили баг, из-за которого Зои отказывались умирать при пожаре.

С амбициями тоже навели порядок:

Починили подсчёт целей для «Знаменитого злодея», «В поисках любви» и «Вклад в сообщество»;

Поправили текст в амбиции «Финансовый успех» — оказывается, стоимость участка считается без мебели и зданий при переезде.

В карьере и взаимодействии тоже есть приятные новости — теперь можно достичь 3-го ранга в неинтерактивных профессиях, а для кормления животных больше не нужна Карма. То есть можно быть абсолютным злодеем и всё равно кормить кошек и панд.

С полным списком изменений можно ознакомиться тут.