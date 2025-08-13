inZOI отправится на PS5 в 2026 году - KRAFTON готовит масштабный релиз симулятора жизни

KRAFTON и студия inZOI Studio объявили, что их симулятор жизни inZOI выйдет на PlayStation 5 в начале 2026 года. Игра уже доступна для добавления в список желаемого в PlayStation Store. Версия для Xbox Series пока не подтверждена, но разработчики «рассматривают» возможность её выпуска.

Проект дебютировал в раннем доступе на PC через Steam 28 марта, предложив игрокам роль создателя целого мира. В inZOI вы управляете сообществом, населенным персонажами Zois, которые живут своей жизнью, заводят отношения, следуют собственным привычкам и иногда создают неожиданные ситуации — от сплетен до эпидемий.

Игроки могут полностью контролировать города, вдохновлённые реальными местами, меняя погоду, планировку улиц, свойства зданий и создавая идеальный фон для своих историй. Благодаря Unreal Engine 5 мир inZOI выглядит максимально реалистично.

Система кастомизации впечатляет: более 250 параметров для создания уникальных персонажей, от причёски и телосложения до маникюра и аксессуаров. Архитектурные инструменты позволяют возводить здания любой сложности, декорировать их и настраивать мебель.

Встроенные технологии захвата лица и движений дают возможность оживлять героев и снимать кинематографичные ролики, которыми можно делиться на платформе Canvas — месте для обмена контентом и общения с другими создателями.