ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.4 1 382 оценки

inZOI получила крупное обновление 0.2.0: моддинг, новые предметы и улучшения симуляции жизни

AceTheKing AceTheKing

Разработчики амбициозного симулятора жизни inZOI выпустили крупное обновление 0.2.0, добавляющее инструменты для моддинга, новый контент и доработки геймплея. Основные нововведения:

ModKit - официальная поддержка модификаций

  • Набор инструментов для создания и управления модами прямо в игре.
  • Браузер модов - удобный доступ к пользовательскому контенту.
  • Мастер моддинга - упрощённый интерфейс для быстрого создания: одежды, мебели, аксессуаров
  • Возможность делиться работами с сообществом.

Новый контент

  • 29 новых предметов: причёски, обувь, элементы гардероба.
  • 175 объектов для строительства - расширенные возможности дизайна.
  • Улучшенная студия персонажей - более точные настройки внешности.

Глубина симуляции жизни

  • Динамическое телосложение - Зои меняется в зависимости от образа жизни (спорт, питание и т. д.).
  • Улучшенные механики романтики - более естественные взаимодействия.
  • Случайные черты характера при создании персонажа.

Улучшения интерфейса и камеры

  • Редактирование положения аксессуаров - свободное перемещение предметов.
  • Авторы контента теперь отображаются в подсказках.
  • Умная камера: автоматическая коррекция обзора (стены и объекты не мешают), плавное вращение вокруг персонажа и привязка к этажам, а так же фокусировка на выбранных объектах.

Полный список изменений доступен по ссылке. Дата выхода и подробности следующего крупного обновления на данный момент неизвестны.

13
0
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 0
Ваш комментарий