inZOI получила крупное обновление 0.2.0: моддинг, новые предметы и улучшения симуляции жизни

Разработчики амбициозного симулятора жизни inZOI выпустили крупное обновление 0.2.0, добавляющее инструменты для моддинга, новый контент и доработки геймплея. Основные нововведения:
ModKit - официальная поддержка модификаций
- Набор инструментов для создания и управления модами прямо в игре.
- Браузер модов - удобный доступ к пользовательскому контенту.
- Мастер моддинга - упрощённый интерфейс для быстрого создания: одежды, мебели, аксессуаров
- Возможность делиться работами с сообществом.
Новый контент
- 29 новых предметов: причёски, обувь, элементы гардероба.
- 175 объектов для строительства - расширенные возможности дизайна.
- Улучшенная студия персонажей - более точные настройки внешности.
Глубина симуляции жизни
- Динамическое телосложение - Зои меняется в зависимости от образа жизни (спорт, питание и т. д.).
- Улучшенные механики романтики - более естественные взаимодействия.
- Случайные черты характера при создании персонажа.
Улучшения интерфейса и камеры
- Редактирование положения аксессуаров - свободное перемещение предметов.
- Авторы контента теперь отображаются в подсказках.
- Умная камера: автоматическая коррекция обзора (стены и объекты не мешают), плавное вращение вокруг персонажа и привязка к этажам, а так же фокусировка на выбранных объектах.
Полный список изменений доступен по ссылке. Дата выхода и подробности следующего крупного обновления на данный момент неизвестны.