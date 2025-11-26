inZOI получила обновление 0.4.5: исправление ошибок и доработка механик

Как стало известно, для симулятора жизни inZOI вышло новое обновление 0.4.5. Оно не добавляет новый контент: разработчики сосредоточились на исправлении ошибок, появившихся после предыдущих релизов.
В частности, из инвентаря убрали возможность хранить зонты, а достижение за успешный развод теперь выдаётся только после действительно успешного развода. Также улучшена работа некоторых потребностей и корректность роста урожая.
Основные исправления inZOI 0.4.5:
- Значки на досках уведомлений участков теперь лучше отражают характер визит-событий.
- Отрегулирована частота текстовых сообщений, чтобы игроки не сталкивались с их перегрузкой в первый игровой день.
- Зои с чертой «Вне закона: природа» больше не используют действие «Украсть» автоматически.
- Исправлено несовпадение скорости взаимодействий и восстановления потребностей при изменённой длительности дня.
- Устранена проблема, из-за которой Зои слишком долго удовлетворяли потребности в туалете и еде.
- Исправлена ошибка, нарушавшая рост урожая при сильном отдалении камеры.
- Исправлена некорректная выдача эмоции «Успешный развод» после неудачной беседы «Развод».
- Зои больше не могут пользоваться POS-терминалом в закусочной «Содам» в Доувоне, если они там не работают.
- Исключена возможность хранения зонтов в инвентаре.
- Устранены периодические сбои, возникавшие при определённых условиях.
Разработчики также подтвердили, что готовят крупное обновление, которое, вероятно, станет последним для игры в 2025 году. Дата его выхода на данный момент неизвестна.
Такими темпами игре до релиза еще ползти и ползти. Да и возможно загнется по дороге. Думаю это будет даже лучше. Ибо сколько было пиара перед выходом в т.н. ранний доступ. Как говорится одним убийцей The Sims станет меньше.
The sims 4 уже 3 года рублюсь куда лучше.
Исправили бы и запуск игры просит потдержку DirectX 12 как будто у меня DirectX 12 не стоит.