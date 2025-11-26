inZOI получила обновление 0.4.5: исправление ошибок и доработка механик

Как стало известно, для симулятора жизни inZOI вышло новое обновление 0.4.5. Оно не добавляет новый контент: разработчики сосредоточились на исправлении ошибок, появившихся после предыдущих релизов.

В частности, из инвентаря убрали возможность хранить зонты, а достижение за успешный развод теперь выдаётся только после действительно успешного развода. Также улучшена работа некоторых потребностей и корректность роста урожая.

Основные исправления inZOI 0.4.5:

Значки на досках уведомлений участков теперь лучше отражают характер визит-событий.

Отрегулирована частота текстовых сообщений, чтобы игроки не сталкивались с их перегрузкой в первый игровой день.

Зои с чертой «Вне закона: природа» больше не используют действие «Украсть» автоматически.

Исправлено несовпадение скорости взаимодействий и восстановления потребностей при изменённой длительности дня.

Устранена проблема, из-за которой Зои слишком долго удовлетворяли потребности в туалете и еде.

Исправлена ошибка, нарушавшая рост урожая при сильном отдалении камеры.

Исправлена некорректная выдача эмоции «Успешный развод» после неудачной беседы «Развод».

Зои больше не могут пользоваться POS-терминалом в закусочной «Содам» в Доувоне, если они там не работают.

Исключена возможность хранения зонтов в инвентаре.

Устранены периодические сбои, возникавшие при определённых условиях.

Разработчики также подтвердили, что готовят крупное обновление, которое, вероятно, станет последним для игры в 2025 году. Дата его выхода на данный момент неизвестна.