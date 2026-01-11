Разработчики симулятора жизни inZOI выпустили январское обновление 0.5.3. Этот патч направлен на устранение множества технических проблем и улучшение игровых механик.
Одним из ключевых нововведений стало добавление 12 готовых шаблонов для бизнес-участков: пять для района Довон, шесть для Блисс-Бэй и один для Кахая. Также была улучшена система порционирования - теперь крупные блюда можно корректно делить для выкладки на прилавок или сервировки полноценного приема пищи.
Среди исправлений: устранение ошибки, из-за которой товары не размещались в некоторых слотах торговых столов. Также решена проблема со спонтанным сбоем при создании графиков работы для нанятых сотрудников во время ведения бизнеса.
Обновление устранило несколько неполадок в системах многозадачности и наград. Теперь правильно выдаются награды за выполнение определенных заданий в стремлении "Деловое Процветание".
Кроме того, исправлены баги, связанные с взаимодействием "Читать лекцию", которое могло самопроизвольно отменяться. Устранены проблемы со сбросом темы лекции после каждого занятия и с замиранием персонажа во время совместного действия.
Патч также решает проблему, из-за которой взаимодействие с объектами на участке не работало при возвращении на ранее занимаемый жилой участок, и исправляет ошибку, в определенных ситуациях блокировавшую процесс родов.
inZOI получила обновление 0.5.3: исправление ошибок и готовые шаблоны для бизнес-участков
Короче, поделка так и не выстрелила? )
Это ещё живое ? Скам а не игра.
добавили бы механики что надо ходить на низкооплачиваемую работу, за всё платить налоги и выживать от зарплаты до зарплаты. была б игра пушка // Дмитрий Иванов
Вот тоже для The Sims 3 искал моды увеличивающие время прокачки навыков, замедляющий рост по карьерной лестнице и стоимость налогов.