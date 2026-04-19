inZOI выйдет из раннего доступа в марте 2027 года

Руководитель разработки симулятора жизни inZOI, Хенчжун Ким, рассказал о планах студии. Игра покинет ранний доступ только в марте 2027 года - то есть пробудет в этой стадии почти два года с момента выхода в марте 2025-го.

По его словам, за первый год было продано более 1,5 миллионов копий, однако игроки оформили несколько сотен тысяч возвратов. Основные жалобы касались технических проблем, "бездушности" мира и того, что inZOI не дотягивает до уровня The Sims.

Тем не менее, финансово у проекта всё хорошо: по его словам, игра "зарабатывает много денег". Ким признал, что текущая версия "немного нестабильна", но для жанра симуляторов жизни это нормально - такие игры всегда страдают от большого количества багов.

До конца 2026 года разработчики планируют доделать системы, связанные с работой и учебой. Также в планах - система кармы и тюрьмы. Кроме того, Ким подтвердил, что ведётся работа над версией для PS5, которую, вероятно, выпустят одновременно с релизом 1.0. О выходе на Xbox Series X/S пока ничего не сообщается.