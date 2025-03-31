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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.6 801 оценка

Mundfish поздравила создателей inZOI тематическим артом: как Atomic Heart и новый симулятор жизни объединились в Steam

CommandingRothgar CommandingRothgar

Студия Mundfish, известная по шутеру Atomic Heart, не осталась в стороне от релиза симулятора жизни inZOI от южнокорейских разработчиков. В честь выхода проекта в ранний доступ Steam команда Mundfish опубликовала креативный арт, объединяющий вселенные двух игр, — и это событие уже стало поводом для обсуждения в геймерском сообществе.

Пересечение миров: Близняшка, коты и высотки inZOI

На изображении, опубликованном Mundfish в социальных сетях, изображена одна из «Близняшек» — культовых роботов-антигероев Atomic Heart. Героиня восседает на крыше небоскреба в стилистике inZOI, а рядом с ней расположился Пушистик — отсылка к котам, которые в новом симуляторе занимают неожиданную роль правителей виртуального мира.

Арт не только подчеркивает дружелюбный жест между студиями, но и раскрывает ключевую особенность inZOI. В отличие от The Sims, где игроки контролируют жизнь персонажей, здесь власть принадлежит котам. Эти пушистые «лидеры» влияют на события, раздают задания и даже меняют законы игрового общества, добавляя элемент непредсказуемости.

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37
18
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 18
Ваш комментарий
UralGames83Ru

Зашёл в комменты, чтобы открыть форточку, а то чота душна😆😁😎

5
Шрек и осел vs CD Project

Как жеж хочется atomic hearh 2

1
Алекс Рейлор

Теперь только Larian с BG3 не хватает. Все хотят кусочек хайпа. Представляю, сколько кинется поздравлять с полным релизом после окончания РД.

1
Комментарий удален
luVol

В 3 длц Нечаев уже совсем другой и там достаточно серьёзный тон повествования. А его характер был обьяснен лором игры в основном сюжете даже без чтения груш

6
Hevin

Вполне себе нормальный герой, для его состояния после многочисленных операций и реабилитации. Учитывая что есть лор героя - другим в момент он бы не стал, да и не нужно.

3
SuperciliousGoodwin Hevin

Тогда ладно!

0
Руслан Меркулов 2

с лютым кайфом прошёл Atomic Heart+ все DLC

0
Mazaxati

ты что, из будущего? последнее dlc ещё не вышло. Как там живётся в будущем?)

0
Rorschach93 Mazaxati

про океан давным давно вышло

0
Mazaxati Rorschach93

это 3-е dlc, всего dlc будет 4 и под всеми я имею в виду все 4 dlc

«Инстинкт истребления» (DLC 1) — 2 августа 2023 года;

«Узник лимбо» (DLC 2) — 6 февраля 2024 года;

«Чары морских глубин» (DLC 3) — 28 января 2025 года.

Разработчики объявили, что DLC 4 будет объявлено позже

0
Egik81

Пиар во всей красе.

0
NegativePolygon

Очень классная игра Atomic heart мне нравится)

0
Jarvis666

Мундфиш хорошо умеют копировать чужое))

-11
Генерал Анатолий

Все эти "поздравления" ничто иное как попытка напомнить о своей игре и присосться к чужому успеху

-22
Генерал Анатолий

Не, ну серьезно, кроме минусов будут аргументы? Это же как 2+2 очевидно

-11
mongol312 Генерал Анатолий

хорошая попытка, красивая и креативная. "Присосаться к успеху" могло бы быть, только если обе игры одного жанра. А так, где стрелялки, а где симсы, это совершенно разные аудитории. В свое время Элизабет из Биошока где только не мелькала, так что ничего нового в этом нет. Просто один мем в гостях у другого. Было бы замечательно, если бы другие студии взяли такую моду и почаще вот так очаровательно поздравляли друг друга.

3
MrDork

А когда это атомик успел провалиться?

5
Vetrjak MrDork

В его влажных мечтах видимо ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

0