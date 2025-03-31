Mundfish поздравила создателей inZOI тематическим артом: как Atomic Heart и новый симулятор жизни объединились в Steam

Студия Mundfish, известная по шутеру Atomic Heart, не осталась в стороне от релиза симулятора жизни inZOI от южнокорейских разработчиков. В честь выхода проекта в ранний доступ Steam команда Mundfish опубликовала креативный арт, объединяющий вселенные двух игр, — и это событие уже стало поводом для обсуждения в геймерском сообществе.

Пересечение миров: Близняшка, коты и высотки inZOI

На изображении, опубликованном Mundfish в социальных сетях, изображена одна из «Близняшек» — культовых роботов-антигероев Atomic Heart. Героиня восседает на крыше небоскреба в стилистике inZOI, а рядом с ней расположился Пушистик — отсылка к котам, которые в новом симуляторе занимают неожиданную роль правителей виртуального мира.

Арт не только подчеркивает дружелюбный жест между студиями, но и раскрывает ключевую особенность inZOI. В отличие от The Sims, где игроки контролируют жизнь персонажей, здесь власть принадлежит котам. Эти пушистые «лидеры» влияют на события, раздают задания и даже меняют законы игрового общества, добавляя элемент непредсказуемости.