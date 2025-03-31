Mundfish поздравила создателей inZOI тематическим артом: как Atomic Heart и новый симулятор жизни объединились в Steam

Студия Mundfish, известная по шутеру Atomic Heart, не осталась в стороне от релиза симулятора жизни inZOI от южнокорейских разработчиков. В честь выхода проекта в ранний доступ Steam команда Mundfish опубликовала креативный арт, объединяющий вселенные двух игр, — и это событие уже стало поводом для обсуждения в геймерском сообществе.
Пересечение миров: Близняшка, коты и высотки inZOI
На изображении, опубликованном Mundfish в социальных сетях, изображена одна из «Близняшек» — культовых роботов-антигероев Atomic Heart. Героиня восседает на крыше небоскреба в стилистике inZOI, а рядом с ней расположился Пушистик — отсылка к котам, которые в новом симуляторе занимают неожиданную роль правителей виртуального мира.
Арт не только подчеркивает дружелюбный жест между студиями, но и раскрывает ключевую особенность inZOI. В отличие от The Sims, где игроки контролируют жизнь персонажей, здесь власть принадлежит котам. Эти пушистые «лидеры» влияют на события, раздают задания и даже меняют законы игрового общества, добавляя элемент непредсказуемости.
Зашёл в комменты, чтобы открыть форточку, а то чота душна😆😁😎
Как жеж хочется atomic hearh 2
Теперь только Larian с BG3 не хватает. Все хотят кусочек хайпа. Представляю, сколько кинется поздравлять с полным релизом после окончания РД.
В 3 длц Нечаев уже совсем другой и там достаточно серьёзный тон повествования. А его характер был обьяснен лором игры в основном сюжете даже без чтения груш
Вполне себе нормальный герой, для его состояния после многочисленных операций и реабилитации. Учитывая что есть лор героя - другим в момент он бы не стал, да и не нужно.
Тогда ладно!
с лютым кайфом прошёл Atomic Heart+ все DLC
ты что, из будущего? последнее dlc ещё не вышло. Как там живётся в будущем?)
про океан давным давно вышло
это 3-е dlc, всего dlc будет 4 и под всеми я имею в виду все 4 dlc
«Инстинкт истребления» (DLC 1) — 2 августа 2023 года;
«Узник лимбо» (DLC 2) — 6 февраля 2024 года;
«Чары морских глубин» (DLC 3) — 28 января 2025 года.
Разработчики объявили, что DLC 4 будет объявлено позже
Пиар во всей красе.
Очень классная игра Atomic heart мне нравится)
Мундфиш хорошо умеют копировать чужое))
Все эти "поздравления" ничто иное как попытка напомнить о своей игре и присосться к чужому успеху
Не, ну серьезно, кроме минусов будут аргументы? Это же как 2+2 очевидно
хорошая попытка, красивая и креативная. "Присосаться к успеху" могло бы быть, только если обе игры одного жанра. А так, где стрелялки, а где симсы, это совершенно разные аудитории. В свое время Элизабет из Биошока где только не мелькала, так что ничего нового в этом нет. Просто один мем в гостях у другого. Было бы замечательно, если бы другие студии взяли такую моду и почаще вот так очаровательно поздравляли друг друга.
А когда это атомик успел провалиться?
В его влажных мечтах видимо ¯\_(ツ)_/¯