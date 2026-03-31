ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.2 1 587 оценок

"Нам пришлось": глава Inzoi Studio извинился за ранний доступ Inzoi

butcher69 butcher69

Глава Inzoi Studio Хёнджун «Кджун» Ким в интервью IGN признал, что выпуск Inzoi в раннем доступе был вынужденным решением. По его словам, разработка симулятора жизни оказалась куда сложнее, чем ожидалось, а амбиции команды — слишком масштабными.

Ким отметил, что студия не смогла объективно оценить состояние проекта без помощи игроков. «Пользователи тестируют игру вместо нас, поэтому мне всегда их жаль», — заявил он, признав наличие множества проблем на старте.

Несмотря на успешные продажи — более миллиона копий за первую неделю — проект столкнулся с критикой и снижением онлайна в Steam. В ответ разработчики представили план развития, включающий улучшения, поддержку модов и создание полноценной экосистемы пользовательского контента.

10
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
JohnyKitamao

"нам пришлось обмануть вас и кинуть на бабки, вы уж извините нас, но деньги мы вам не вернем. купите вот лучше новое длс"

6
Mad_cloud

Нам очень жаль купите ещё пожалуйста)

3
Егор Амитриптилин
разработка симулятора жизни оказалась куда сложнее, чем ожидалось, а амбиции команды — слишком масштабными.

Всё нормально (будет). Эта игра прежде всего платформа для модифицирования. Все основные инструменты, грубо говоря, уже имеются и мы ждём лишь релиза дабы заняться богоугодным делом и превратить этот околофотореалистичный симс здорового человека в SimCity с элементами GTA. А то и во что ещё страшнее, в зависимости от воспитания.

Ну а практика выпуска игры в подобном виде тоже не нова, увы. Да и светлая сторона здесь так же имеется ибо игра строится в режиме реального времени а имеющая уши геймдева услышит нас, критику и пожелания учтёт.

Так что путём всё.

CrummyLorcan

Да игра полный провал !!