"Нам пришлось": глава Inzoi Studio извинился за ранний доступ Inzoi

Глава Inzoi Studio Хёнджун «Кджун» Ким в интервью IGN признал, что выпуск Inzoi в раннем доступе был вынужденным решением. По его словам, разработка симулятора жизни оказалась куда сложнее, чем ожидалось, а амбиции команды — слишком масштабными.
Ким отметил, что студия не смогла объективно оценить состояние проекта без помощи игроков. «Пользователи тестируют игру вместо нас, поэтому мне всегда их жаль», — заявил он, признав наличие множества проблем на старте.
Несмотря на успешные продажи — более миллиона копий за первую неделю — проект столкнулся с критикой и снижением онлайна в Steam. В ответ разработчики представили план развития, включающий улучшения, поддержку модов и создание полноценной экосистемы пользовательского контента.
"нам пришлось обмануть вас и кинуть на бабки, вы уж извините нас, но деньги мы вам не вернем. купите вот лучше новое длс"
Нам очень жаль купите ещё пожалуйста)
Всё нормально (будет). Эта игра прежде всего платформа для модифицирования. Все основные инструменты, грубо говоря, уже имеются и мы ждём лишь релиза дабы заняться богоугодным делом и превратить этот околофотореалистичный симс здорового человека в SimCity с элементами GTA. А то и во что ещё страшнее, в зависимости от воспитания.
Ну а практика выпуска игры в подобном виде тоже не нова, увы. Да и светлая сторона здесь так же имеется ибо игра строится в режиме реального времени а имеющая уши геймдева услышит нас, критику и пожелания учтёт.
Так что путём всё.
Да игра полный провал !!