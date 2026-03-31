"Нам пришлось": глава Inzoi Studio извинился за ранний доступ Inzoi

Глава Inzoi Studio Хёнджун «Кджун» Ким в интервью IGN признал, что выпуск Inzoi в раннем доступе был вынужденным решением. По его словам, разработка симулятора жизни оказалась куда сложнее, чем ожидалось, а амбиции команды — слишком масштабными.

Ким отметил, что студия не смогла объективно оценить состояние проекта без помощи игроков. «Пользователи тестируют игру вместо нас, поэтому мне всегда их жаль», — заявил он, признав наличие множества проблем на старте.

Несмотря на успешные продажи — более миллиона копий за первую неделю — проект столкнулся с критикой и снижением онлайна в Steam. В ответ разработчики представили план развития, включающий улучшения, поддержку модов и создание полноценной экосистемы пользовательского контента.