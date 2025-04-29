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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.5 1 249 оценок

Новые причёски и меньше грязи на участках - inZOI получила патч 0.1.7

Lunersun Lunersun

Разработчики inZOI выпустили патч 0.1.7 (технический номер билда, если кому интересно: 20250428.2678.W), и в нём есть несколько приятных дополнений и, что важнее, исправлений раздражающих багов.

Настройка персонажа пополнилась новыми вещами

Теперь у вас больше возможностей, чтобы сделать своих Зои не такими, как у всех:

  • Причёски: добавили 3 новых варианта коротких стрижек;
  • Одежда: 2 новых базовых верха, 1 базовый низ, 3 вида носков и 9 новых чулок разной длины;
  • Аксессуары: 4 новых шляпы, 1 пара очков и 5 аксессуаров для волос;
  • Ресницы: 2 новых стиля.

В режиме строительства тоже прибыло

Для тех, кто любит строить и обустраивать:

  • 25 новых текстур для стен, полов, крыш и потолков;
  • 4 вида коротких лестниц;
  • 13 новых дверей и 16 новых окон разных стилей и размеров.

Другие обновления

  • Новый баннер в лобби — вы сразу увидите, что нового в игру добавили, вместо того чтобы бегать и искать эту информацию по всем меню;
  • Участки не так быстро загрязняются. Кстати, разработчики даже намекнули, что в будущем могут добавить опцию полного отключения этой механики;
  • Эмоции Зои стали более стабильными — теперь основная эмоция будет меняться только если набрано 2 или больше очков. А то они раньше скакали из счастья в депрессию и обратно буквально за секунды;
  • Уличная еда лучше насыщает — больше не придётся кормить своих персонажей каждые пять минут.

Исправленные баги

Также авторы игры исправили несколько ошибок:

Геймплей

  • Мужские персонажи могут есть уличную еду сидя (женщины и так могли);
  • Исправили баг со стремлением, связанным с ттокпокки.

Персонажи

  • Больше никаких сюрпризов с внешностью — теперь Зои в игре выглядят точно так, как вы их создали.

Режим строительства

  • Исправлена ошибка с сохранением авторства при использовании пресетов другого размера;
  • Лестницы больше не меняют цвет и материал при повороте.

Технические исправления

  • Исправлены графические артефакты и подвисания при обработке SceneDepthZ;
  • Изменения в настройках больше не применяются без вашего подтверждения;
  • Игра корректно загружает сохранения, даже если в пути к файлу есть специальные символы.

Ну и в довершение всего — подтянули локализацию для нескольких языков. Всё это можно проверить в разделе [Настройки > Игровой процесс > Язык игры].

4
8
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 8
Ваш комментарий
moose1023

Это про очередной город фриков?

1
Игорь Болонев

а они молодцы, активно допиливают))

luVol

Пока инструментарий в мае не откроют смысла игру скачивать не особо много. В мае должен быть крупный патч

2
Александр Дантес

Инзою ещё мноооооого чего исправлять надо

https://youtu.be/_IBYjrBA7S4

ShowyAlberic

"Залетай скорее в Зону, вводи мой"
Хахаха.

1
Александр Дантес ShowyAlberic

Сталкрафт это новый "рэйд шадоу лдженс" но кто то же ведётся.

ZAUSA

Какой-нибудь Сталкер 2 за такой патч обоссали бы...

ГЛАВА МИРА

вау круто ( нет )