Новые причёски и меньше грязи на участках - inZOI получила патч 0.1.7

Разработчики inZOI выпустили патч 0.1.7 (технический номер билда, если кому интересно: 20250428.2678.W), и в нём есть несколько приятных дополнений и, что важнее, исправлений раздражающих багов.
Настройка персонажа пополнилась новыми вещами
Теперь у вас больше возможностей, чтобы сделать своих Зои не такими, как у всех:
- Причёски: добавили 3 новых варианта коротких стрижек;
- Одежда: 2 новых базовых верха, 1 базовый низ, 3 вида носков и 9 новых чулок разной длины;
- Аксессуары: 4 новых шляпы, 1 пара очков и 5 аксессуаров для волос;
- Ресницы: 2 новых стиля.
В режиме строительства тоже прибыло
Для тех, кто любит строить и обустраивать:
- 25 новых текстур для стен, полов, крыш и потолков;
- 4 вида коротких лестниц;
- 13 новых дверей и 16 новых окон разных стилей и размеров.
Другие обновления
- Новый баннер в лобби — вы сразу увидите, что нового в игру добавили, вместо того чтобы бегать и искать эту информацию по всем меню;
- Участки не так быстро загрязняются. Кстати, разработчики даже намекнули, что в будущем могут добавить опцию полного отключения этой механики;
- Эмоции Зои стали более стабильными — теперь основная эмоция будет меняться только если набрано 2 или больше очков. А то они раньше скакали из счастья в депрессию и обратно буквально за секунды;
- Уличная еда лучше насыщает — больше не придётся кормить своих персонажей каждые пять минут.
Исправленные баги
Также авторы игры исправили несколько ошибок:
Геймплей
- Мужские персонажи могут есть уличную еду сидя (женщины и так могли);
- Исправили баг со стремлением, связанным с ттокпокки.
Персонажи
- Больше никаких сюрпризов с внешностью — теперь Зои в игре выглядят точно так, как вы их создали.
Режим строительства
- Исправлена ошибка с сохранением авторства при использовании пресетов другого размера;
- Лестницы больше не меняют цвет и материал при повороте.
Технические исправления
- Исправлены графические артефакты и подвисания при обработке SceneDepthZ;
- Изменения в настройках больше не применяются без вашего подтверждения;
- Игра корректно загружает сохранения, даже если в пути к файлу есть специальные символы.
Ну и в довершение всего — подтянули локализацию для нескольких языков. Всё это можно проверить в разделе [Настройки > Игровой процесс > Язык игры].
Это про очередной город фриков?
а они молодцы, активно допиливают))
Пока инструментарий в мае не откроют смысла игру скачивать не особо много. В мае должен быть крупный патч
Инзою ещё мноооооого чего исправлять надо
https://youtu.be/_IBYjrBA7S4
"Залетай скорее в Зону, вводи мой"
Хахаха.
Сталкрафт это новый "рэйд шадоу лдженс" но кто то же ведётся.
Какой-нибудь Сталкер 2 за такой патч обоссали бы...
вау круто ( нет )