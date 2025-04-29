Новые причёски и меньше грязи на участках - inZOI получила патч 0.1.7

Разработчики inZOI выпустили патч 0.1.7 (технический номер билда, если кому интересно: 20250428.2678.W), и в нём есть несколько приятных дополнений и, что важнее, исправлений раздражающих багов.

Настройка персонажа пополнилась новыми вещами

Теперь у вас больше возможностей, чтобы сделать своих Зои не такими, как у всех:

Причёски: добавили 3 новых варианта коротких стрижек;

Одежда: 2 новых базовых верха, 1 базовый низ, 3 вида носков и 9 новых чулок разной длины;

Аксессуары: 4 новых шляпы, 1 пара очков и 5 аксессуаров для волос;

Ресницы: 2 новых стиля.

В режиме строительства тоже прибыло

Для тех, кто любит строить и обустраивать:

25 новых текстур для стен, полов, крыш и потолков;

4 вида коротких лестниц;

13 новых дверей и 16 новых окон разных стилей и размеров.

Другие обновления

Новый баннер в лобби — вы сразу увидите, что нового в игру добавили, вместо того чтобы бегать и искать эту информацию по всем меню;

Участки не так быстро загрязняются. Кстати, разработчики даже намекнули, что в будущем могут добавить опцию полного отключения этой механики;

Эмоции Зои стали более стабильными — теперь основная эмоция будет меняться только если набрано 2 или больше очков. А то они раньше скакали из счастья в депрессию и обратно буквально за секунды;

Уличная еда лучше насыщает — больше не придётся кормить своих персонажей каждые пять минут.

Исправленные баги

Также авторы игры исправили несколько ошибок:

Геймплей

Мужские персонажи могут есть уличную еду сидя (женщины и так могли);

Исправили баг со стремлением, связанным с ттокпокки.

Персонажи

Больше никаких сюрпризов с внешностью — теперь Зои в игре выглядят точно так, как вы их создали.

Режим строительства

Исправлена ошибка с сохранением авторства при использовании пресетов другого размера;

Лестницы больше не меняют цвет и материал при повороте.

Технические исправления

Исправлены графические артефакты и подвисания при обработке SceneDepthZ;

Изменения в настройках больше не применяются без вашего подтверждения;

Игра корректно загружает сохранения, даже если в пути к файлу есть специальные символы.

Ну и в довершение всего — подтянули локализацию для нескольких языков. Всё это можно проверить в разделе [Настройки > Игровой процесс > Язык игры].