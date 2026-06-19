Обновление 0.9.0 для симулятора inZOI добавило активные школы, студенческие клубы и выпускные балы

Школьные будни в виртуальном мире

Разработчики из Krafton выпустили масштабное обновление под номером 0.9.0, которое полностью переработало игровой процесс для виртуальных подростков. Главным событием стало появление полноценных интерактивных старших школ сразу в трёх игровых городах. Теперь молодые персонажи могут лично посещать уроки естественных наук, искусства и физкультуры, сдавать сложные тесты по четвергам, получать предупреждения за плохую успеваемость и даже быть исключёнными из учебного заведения.

Клубы, записки и выпускные балы

Внеурочная жизнь школьников наполнилась множеством новых занятий и специализированных клубов по интересам. Подростки могут профессионально заняться программированием, кулинарией, чирлидингом или фитнесом, если соответствуют жёстким требованиям к навыкам для вступления. Финалом всего обучения станет грандиозный выпускной бал, где игроки смогут подкидывать любовные записки в шкафчики, приглашать партнёров на медленный танец и участвовать в голосовании за короля и королеву школы.

Модный бизнес и парикмахерские скандалы

Помимо учёбы, в игре появились новые виды полноценной трудовой занятости и предпринимательства. Геймеры теперь могут открыть собственный магазин одежды, где необходимо самостоятельно наряжать манекены для продажи стильных нарядов другим горожанам. Точечные изменения затронули и парикмахерский бизнес: теперь клиенты салона красоты могут запросить полный возврат денежных средств, если мастер выполнил стрижку неудачно, а сам цвет волос стал корректно сохраняться при смене причёски.

Перестройка классов и школьный каталог

Режим строительства также адаптировали под образовательную тематику, добавив в каталог сразу 115 уникальных интерактивных школьных объектов. Для удобства пользователей разработчики полностью переработали интерфейс каталога, благодаря чему мебель теперь можно сортировать не только по типу комнат, но и по конкретным видам деятельности персонажей.

Семейные драмы и аварийная физика

Личная жизнь виртуальных людей стала куда более непредсказуемой благодаря внедрению контрастных черт характера «Ветреность» и «Однолюб». Теперь, если персонаж попадётся на измене, шкала романтических отношений мгновенно рухнет, обманутая половинка сразу же устроит бурный скандал, а неверному партнёру придётся долго заглаживать вину в тяжёлых разговорах. Так же в inZOI добавили полноценную систему рэгдолла, из-за чего во время автомобильных аварий и любых других сильных дорожных столкновений тела водителей и пешеходов теперь ведут себя более реалистично.

Полная свобода для авторов модов

Финальным штрихом обновления стала глубокая модернизация инструментов для создания пользовательского контента. Благодаря прямой интеграции сервиса CLO Connect, геймеры теперь могут скачивать и загружать фанатскую одежду прямо во время игрового процесса без необходимости закрывать приложение. Официальный набор ModKit обзавёлся полноценной поддержкой продвинутых ассетов MetaHuman, что позволяет энтузиастам беспрепятственно переносить в игру реалистичные бороды, ресницы и брови для создания уникальных жителей. Опробовать все новые механики, примерить школьную и вступить в клубы форму игроки на персональных компьютерах могут уже сейчас.