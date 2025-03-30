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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.6 773 оценки

Обновление для inZOI убрало возможность сбивать детей на машине

butcher69 butcher69

Студия KRAFTON выпустила исправление для inZOI, устранив баг, который позволял сбивать детей на автомобиле. Разработчики также осудили игроков, публиковавших видео с демонстрацией этой механики.

«Эти кадры крайне неуместны и не отражают ценности inZOI. Мы понимаем серьезность ситуации и соответствуем возрастному рейтингу [13+]. Мы усилим внутреннюю проверку контента, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем», — заявили в KRAFTON.

Игроки обнаружили жестокую механику ещё на старте раннего доступа 27 марта, и она быстро стала вирусной. Однако студия оперативно отреагировала, исправив ошибку.

-26
66
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 66
Ваш комментарий
Fatum Sibir
52
CraftyNaxar

Кармагедон уже не тот

3
Sunset_Neko

> игроки находят что-то необычное, явно непредусмотренное изначально
> орут об этом из каждого утюга
> это доходит до разработчиков
> это фиксят
> игроки:

30
Dust220

Теперь это такой себе симулятор жизни(

15
Sheffskiy

Возврат средств

3
altair_nur

Испортили единственное, что было хорошего в этой

9
Axel Denisenko
Испортили единственное, что было хорошего в этой

Многие сейчас ждут появление модов, которое разработчики наметили на май месяц. По их словам это будет крайне простая интеграция через Mod Kit для Maya и Blender.

Если учесть, что это движок UE, то модельки будут переноситься легко и комфортно, без особых проблем.

Уже сейчас в тематических Discord каналах ходит куча обсуждений того, что планируют люди, в том числе энтузиаст под ником tryfancitymorgue сообщил, что планирует создать отдельный сервер на 1000 игроков и режимом в духе GTA 5 RP.

Девчонки в комментариях на Reddit ждут современной одёжки и брендовых вещей, мебели для интерьера и новых зданий.

*безусловно будет куча 18+ модов, но не думаю, что nexusmods их не будут жёстко модерировать и удалять самые откровенные.

5
Maksimys Flether Axel Denisenko

Да отдельный сайт просто будет для этих модов и всё

0
ЛехаДезертир Axel Denisenko

Кстати уже не факт что будут моды. Разработчики не обещали SDK, а без него никто ничего глобального делать не будет. Для "блендер" и "майки" добавят только возможность экспорта моделей ассетов и поз, это не SDK. Так что пока нет SDK не рассчитывайте на геймплейные моды.

1
Uelma

Игра дно если честно. Стерильная пустышка. Ничего примечательного. А дальше ещё хуже. Закрутят все гайки и добавят небинаров с нибиру. Такая же чушь, как и симс. Сугубо в инфополе, потому что никто не делает симуляторы, а жаль... благодатная тема.

5
Light of Tfuth
Стерильная пустышка

Симс кстати тоже такая же

4
Uelma Light of Tfuth

я это и имею ввиду. Что инзой, что симс игры дно. стрерильные и скучные пустышки для скучающих домохозяек.

-3
Light of Tfuth Uelma

Так игры для\ домохозяек, а не для брутальных мужчин

0
Kuzko

Игра ещё в раннем доступе, всё впереди, а всё что не нравится можно будет убрать модами а всё что нужно добавить теми же модами что разрабы не добавят.

0
Uelma Kuzko

так уже закручивают гайки) нормальный разработчик бы сделал из этого мем, развил его или даже поощрил как нибудь. Это же игра в конце концов.

1
MidasPlayer

Модеры вернут

4
Arik 8100

по факту в игре есть только хороший редактор и стройка,остальное всё очень сыро!мир пустой,отношения...за 2 минуты за меня вышла за муж незнакомая девка(через 2 года можно будет попробовать

3
Anton Shvyrkov

Не тяни - девку пробуй сейчас, а не через 2 года.

3
Mazaxati

Как по мне белым и пушистым можно и в ломаном симсе быть.. лучше бы изменили рейтинг на 18+ и дали возномность творить всё что вздумается. Это бы привлекло мольше внимания, да запретили бы в нежных странах но затор спрос на основных рыках сбыта такого был бы...

3
Raphtallia

А самое главное, что люди-бы все равно купили,даже обойдя запреты. *Запретный плод сладок*

Но они решили сделать соевый тофу, с таким подходом им симс не убить.

0
prowkan

Больше не игра года.

3
Moorchik

А топить в бассейне всё ещё можно?

2
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Страшная у тебя аватарка, если учитывать контекст комментария 💀

3
JustA_NiceGuy

Меня удивляет другое. Они так хорошо поработали над графоном (в макс настройках), но не смогли сделать адекватное управление авто. Транспорт управляется в точности как в Tower of Fantasy, а точней никак.

2
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Ждём фикс мододелами, а также оружие и звёзды, как в гта

2
Light of Tfuth

А ещё пускай Масс Эффект из неё сделают

3
Sponsored Light of Tfuth

Тоже можно

0
mongol312

слабаки.

2
Макс20944

А теперь какой смысл в нее играть?🙄

1
h1fter

а фишку с похищением чужих детей из школы пофиксили?или это не баг,а фича?

1
SMIRIN1

Пофиксили

5
ТемныйВластелин SMIRIN1

тьфу

0
Александр Дантес

Ну... версия с торрента имеет свои преимущества xD

1
ЛехаДезертир

Да, дети святое. Рейтинг 13+, видно по этой причине в игре можно бить женщин по лицу опцией "Ударить кулаком"

1
Bronsvn

Женщины тоже люди, им тоже хочется

3
TheRoyalAegis

О, ББПЕ) Как бы не убрали очередным патчем. Такая игра прекрасная, а они ее уже начали портить патчами никому не нужными)

0
hpi

Грусть печаль...

1
HellmaN69

Ничего...в ГТА 6 наверстаем

1
ТемныйВластелин

лучше поиграю в любую часть Постал, там больше симуляции

1
Jarvis666

Ну значит в игре больше нечем заняться

0
PersonalBarnabas

А смысл..

0
Wing42

Пфф, тоже мне, "симулятор жизни". А разговоров то было!

0
BewitchingBaron

игра скатилась в г"вно.

0
Light of Tfuth

Как я раньше и писал

0
XaKeP777101

Тогда верните мои деньги за

0
sorobar
Разработчики также осудили игроков, публиковавших видео с демонстрацией этой механики.

ВИ ИГРАЕТЕ В НАШИ КУКОЛЪКИ НЕПРАВИЛЬНА ДАК ВАМ ЕЩЕ И ВЕСЕЛО АРГХ (((((((((

0
Lvinomord

Ну да а к примеру в Тони Хоук можно избивать соперников скейтами и угонять их доски...Людям просто нужна новая ГТА;)

0
Пользователь ВКонтакте

А воровать оставили что ли? // Илья Наумов

0
Raphtallia

И чем в игре заниматься? Все остальное есть в симах и даже больше. Какой смысл тогда играть в эту поделку?

0
legioner423

Да конечно, модами поправят, в том же симсе уже давно можно челов расчленять увы.. Интересно, будут бороться?

0
Kenn1y

Если это работало криво, то логично, если уже было реализовано, то тупо.

0
Raphtallia

Это было реализовано, но работало криво. 😉

0
Зачем_Это_Все

теперь в принципе не зачем даже скачивать с торрента

0
kotasha

Дак у игры 12+ логично что уберут.

0
211186

Детей нельзя, а взрослых можно?)

0
RoboB

Главное, что б однополые отношения не ввели.

-2
shurasick876

Ты не в курсе, да?)

0
RoboB shurasick876
0
SOLUS5678

Согласен с разработчиками. Осуждаю подобные действия в игре и в жизни.

-3
Raphtallia

В игре то не пофиг ли? Каждый дро** т как хочет. Главное в жизни не повторять.

0
SOLUS5678 Raphtallia

Не знаю как вам а мне нет.

0
HistoricQuilian

Теперь я не стану это скачивать

-4
Авраам Линкольн
Обновление для inZOI убрало возможность сбивать детей на машине

Кто-то ждал чего-то другого от соевых и толерантных азиатов? Серьезно? В Стеллар Блейд зацензурили расистские граффити про негров, в Дед Райзинг Ремейк зацензурили эротические фотографии, а здесь это! А ещё новый Сайлент Хилл Ф делают для 15 летних детей! Азиатские соевые позорники!

-4