Обновление для inZOI убрало возможность сбивать детей на машине

Студия KRAFTON выпустила исправление для inZOI, устранив баг, который позволял сбивать детей на автомобиле. Разработчики также осудили игроков, публиковавших видео с демонстрацией этой механики.
«Эти кадры крайне неуместны и не отражают ценности inZOI. Мы понимаем серьезность ситуации и соответствуем возрастному рейтингу [13+]. Мы усилим внутреннюю проверку контента, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем», — заявили в KRAFTON.
Игроки обнаружили жестокую механику ещё на старте раннего доступа 27 марта, и она быстро стала вирусной. Однако студия оперативно отреагировала, исправив ошибку.
Кармагедон уже не тот
> игроки находят что-то необычное, явно непредусмотренное изначально
> орут об этом из каждого утюга
> это доходит до разработчиков
> это фиксят
> игроки:
Теперь это такой себе симулятор жизни(
Возврат средств
Испортили единственное, что было хорошего в этой
Многие сейчас ждут появление модов, которое разработчики наметили на май месяц. По их словам это будет крайне простая интеграция через Mod Kit для Maya и Blender.
Если учесть, что это движок UE, то модельки будут переноситься легко и комфортно, без особых проблем.
Уже сейчас в тематических Discord каналах ходит куча обсуждений того, что планируют люди, в том числе энтузиаст под ником tryfancitymorgue сообщил, что планирует создать отдельный сервер на 1000 игроков и режимом в духе GTA 5 RP.
Девчонки в комментариях на Reddit ждут современной одёжки и брендовых вещей, мебели для интерьера и новых зданий.
*безусловно будет куча 18+ модов, но не думаю, что nexusmods их не будут жёстко модерировать и удалять самые откровенные.
Да отдельный сайт просто будет для этих модов и всё
Кстати уже не факт что будут моды. Разработчики не обещали SDK, а без него никто ничего глобального делать не будет. Для "блендер" и "майки" добавят только возможность экспорта моделей ассетов и поз, это не SDK. Так что пока нет SDK не рассчитывайте на геймплейные моды.
Игра дно если честно. Стерильная пустышка. Ничего примечательного. А дальше ещё хуже. Закрутят все гайки и добавят небинаров с нибиру. Такая же чушь, как и симс. Сугубо в инфополе, потому что никто не делает симуляторы, а жаль... благодатная тема.
Симс кстати тоже такая же
я это и имею ввиду. Что инзой, что симс игры дно. стрерильные и скучные пустышки для скучающих домохозяек.
Так игры для\ домохозяек, а не для брутальных мужчин
Игра ещё в раннем доступе, всё впереди, а всё что не нравится можно будет убрать модами а всё что нужно добавить теми же модами что разрабы не добавят.
так уже закручивают гайки) нормальный разработчик бы сделал из этого мем, развил его или даже поощрил как нибудь. Это же игра в конце концов.
Модеры вернут
по факту в игре есть только хороший редактор и стройка,остальное всё очень сыро!мир пустой,отношения...за 2 минуты за меня вышла за муж незнакомая девка(через 2 года можно будет попробовать
Не тяни - девку пробуй сейчас, а не через 2 года.
Как по мне белым и пушистым можно и в ломаном симсе быть.. лучше бы изменили рейтинг на 18+ и дали возномность творить всё что вздумается. Это бы привлекло мольше внимания, да запретили бы в нежных странах но затор спрос на основных рыках сбыта такого был бы...
А самое главное, что люди-бы все равно купили,даже обойдя запреты. *Запретный плод сладок*
Но они решили сделать соевый тофу, с таким подходом им симс не убить.
Больше не игра года.
А топить в бассейне всё ещё можно?
Страшная у тебя аватарка, если учитывать контекст комментария 💀
Меня удивляет другое. Они так хорошо поработали над графоном (в макс настройках), но не смогли сделать адекватное управление авто. Транспорт управляется в точности как в Tower of Fantasy, а точней никак.
Ждём фикс мододелами, а также оружие и звёзды, как в гта
А ещё пускай Масс Эффект из неё сделают
Тоже можно
слабаки.
А теперь какой смысл в нее играть?🙄
а фишку с похищением чужих детей из школы пофиксили?или это не баг,а фича?
Пофиксили
тьфу
Ну... версия с торрента имеет свои преимущества xD
Да, дети святое. Рейтинг 13+, видно по этой причине в игре можно бить женщин по лицу опцией "Ударить кулаком"
Женщины тоже люди, им тоже хочется
О, ББПЕ) Как бы не убрали очередным патчем. Такая игра прекрасная, а они ее уже начали портить патчами никому не нужными)
Грусть печаль...
Ничего...в ГТА 6 наверстаем
лучше поиграю в любую часть Постал, там больше симуляции
Ну значит в игре больше нечем заняться
А смысл..
Пфф, тоже мне, "симулятор жизни". А разговоров то было!
игра скатилась в г"вно.
Как я раньше и писал
Тогда верните мои деньги за
ВИ ИГРАЕТЕ В НАШИ КУКОЛЪКИ НЕПРАВИЛЬНА ДАК ВАМ ЕЩЕ И ВЕСЕЛО АРГХ (((((((((
Ну да а к примеру в Тони Хоук можно избивать соперников скейтами и угонять их доски...Людям просто нужна новая ГТА;)
А воровать оставили что ли? // Илья Наумов
И чем в игре заниматься? Все остальное есть в симах и даже больше. Какой смысл тогда играть в эту поделку?
Да конечно, модами поправят, в том же симсе уже давно можно челов расчленять увы.. Интересно, будут бороться?
Если это работало криво, то логично, если уже было реализовано, то тупо.
Это было реализовано, но работало криво. 😉
теперь в принципе не зачем даже скачивать с торрента
Дак у игры 12+ логично что уберут.
Детей нельзя, а взрослых можно?)
Главное, что б однополые отношения не ввели.
Ты не в курсе, да?)
Согласен с разработчиками. Осуждаю подобные действия в игре и в жизни.
В игре то не пофиг ли? Каждый дро** т как хочет. Главное в жизни не повторять.
Не знаю как вам а мне нет.
Теперь я не стану это скачивать
Кто-то ждал чего-то другого от соевых и толерантных азиатов? Серьезно? В Стеллар Блейд зацензурили расистские граффити про негров, в Дед Райзинг Ремейк зацензурили эротические фотографии, а здесь это! А ещё новый Сайлент Хилл Ф делают для 15 летних детей! Азиатские соевые позорники!