Обновление для inZOI убрало возможность сбивать детей на машине

Студия KRAFTON выпустила исправление для inZOI, устранив баг, который позволял сбивать детей на автомобиле. Разработчики также осудили игроков, публиковавших видео с демонстрацией этой механики.

«Эти кадры крайне неуместны и не отражают ценности inZOI. Мы понимаем серьезность ситуации и соответствуем возрастному рейтингу [13+]. Мы усилим внутреннюю проверку контента, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем», — заявили в KRAFTON.

Игроки обнаружили жестокую механику ещё на старте раннего доступа 27 марта, и она быстро стала вирусной. Однако студия оперативно отреагировала, исправив ошибку.