Отличный дебют inZOI в раннем доступе. Реалистичный симулятор жизни получает "очень положительные" оценки

Несколько часов назад в раннем доступе дебютировала inZOI - симулятор жизни, представляющий собой более реалистичную альтернативу серии The Sims. Игра доступна только на ПК и ее можно купить в Steam. Ранний доступ продлится не менее года. С выходом игры из Steam была удалена так называемая Creative Studio, своего рода демо-версия, позволяющая ознакомиться с создателем персонажей и механикой строительства.

InZOI была, безусловно, самой ожидаемой новинкой недели - в Steam у игры 251 000 поклонников, и все говорит о том, что игра оправдала ожидания.

Через пару часов после своего дебюта inZOI установила рекорд активности - 60 727 одновременных игроков в Steam. Вполне вероятно, что сегодня он будет превзойден, а грядущие выходные наверняка принесут гораздо более высокий рекорд.

Реакция на игру также была очень теплой. Более 1,9 тыс. отзывов, 87% из которых хвалят inZOI.

Игроки высоко оценили качество, оптимизацию (хотя высокие настройки могут покошмарить даже мощный ПК) и богатый контент. Решение удалить Denuvo перед релизом также было воспринято положительно. Были и нарекания на мелкие технические проблемы и отсутствие некоторых необходимых функций, но пользователи Steam в целом относятся к этому снисходительно, ведь это продукт раннего доступа.

Ниже примеры рецензий из Steam.

InZOI - интересное предложение для любителей симуляторов жизни, которое выделяется прежде всего высоким уровнем кастомизации персонажей и окружения. Возможности редактирования действительно впечатляют, а визуальное оформление выглядит великолепно - детализированные модели, реалистичное освещение и плавная анимация делают игровой мир очень красивым. Геймплей предлагает много свободы и позволяет создавать уникальные истории, но на данном этапе все еще не хватает глубины во взаимодействиях и повседневных действиях. Тем не менее, потенциал у игры огромный, и если разработчики будут развивать ее и добавлять новые возможности, она может стать действительно сильным соперником в своем жанре. В общем, если вы любите творческие симуляторы и хотите поиграть с построением собственной жизни в красивом мире, inZOI стоит попробовать. Возможно, она еще не идеальна, но направление развития многообещающее!

Ранний доступ, вы должны это понимать. Тем не менее - сказка! Намного лучше, чем Sims. Классная графика, действительно большие возможности! Режим строительства немного неуклюж, но они наверняка его улучшат.

Игра обещает работать хорошо. На ПК с процессором AMD Ryzen 5 5600x + RZ 6600 XY она показывает 70-100 кадров в секунду на низких настройках графики (БЕЗ FSR), что, честно говоря, выглядит довольно неплохо. Сам игровой процесс настолько хорошо оптимизирован (для раннего доступа), что падения производительности не наблюдается, по крайней мере, на моем железе.

Однако не все в дебюте inZOI прошло идеально. Некоторые игроки сообщают, что на их компьютерах регулярно происходят сбои. Проанализировав сообщения о сбоях, авторы обнаружили, что они затрагивают два типа железа: Intel 13-го и 14-го поколения; карты серии Nvidia GeForce RTX 40. Разработчики уже работают над исправлениями.