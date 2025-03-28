Отличный дебют inZOI в раннем доступе. Реалистичный симулятор жизни получает "очень положительные" оценки

Несколько часов назад в раннем доступе дебютировала inZOI - симулятор жизни, представляющий собой более реалистичную альтернативу серии The Sims. Игра доступна только на ПК и ее можно купить в Steam. Ранний доступ продлится не менее года. С выходом игры из Steam была удалена так называемая Creative Studio, своего рода демо-версия, позволяющая ознакомиться с создателем персонажей и механикой строительства.
InZOI была, безусловно, самой ожидаемой новинкой недели - в Steam у игры 251 000 поклонников, и все говорит о том, что игра оправдала ожидания.
Через пару часов после своего дебюта inZOI установила рекорд активности - 60 727 одновременных игроков в Steam. Вполне вероятно, что сегодня он будет превзойден, а грядущие выходные наверняка принесут гораздо более высокий рекорд.
Реакция на игру также была очень теплой. Более 1,9 тыс. отзывов, 87% из которых хвалят inZOI.
Игроки высоко оценили качество, оптимизацию (хотя высокие настройки могут покошмарить даже мощный ПК) и богатый контент. Решение удалить Denuvo перед релизом также было воспринято положительно. Были и нарекания на мелкие технические проблемы и отсутствие некоторых необходимых функций, но пользователи Steam в целом относятся к этому снисходительно, ведь это продукт раннего доступа.
Ниже примеры рецензий из Steam.
InZOI - интересное предложение для любителей симуляторов жизни, которое выделяется прежде всего высоким уровнем кастомизации персонажей и окружения. Возможности редактирования действительно впечатляют, а визуальное оформление выглядит великолепно - детализированные модели, реалистичное освещение и плавная анимация делают игровой мир очень красивым. Геймплей предлагает много свободы и позволяет создавать уникальные истории, но на данном этапе все еще не хватает глубины во взаимодействиях и повседневных действиях. Тем не менее, потенциал у игры огромный, и если разработчики будут развивать ее и добавлять новые возможности, она может стать действительно сильным соперником в своем жанре. В общем, если вы любите творческие симуляторы и хотите поиграть с построением собственной жизни в красивом мире, inZOI стоит попробовать. Возможно, она еще не идеальна, но направление развития многообещающее!
Ранний доступ, вы должны это понимать. Тем не менее - сказка! Намного лучше, чем Sims. Классная графика, действительно большие возможности! Режим строительства немного неуклюж, но они наверняка его улучшат.
Игра обещает работать хорошо. На ПК с процессором AMD Ryzen 5 5600x + RZ 6600 XY она показывает 70-100 кадров в секунду на низких настройках графики (БЕЗ FSR), что, честно говоря, выглядит довольно неплохо. Сам игровой процесс настолько хорошо оптимизирован (для раннего доступа), что падения производительности не наблюдается, по крайней мере, на моем железе.
Однако не все в дебюте inZOI прошло идеально. Некоторые игроки сообщают, что на их компьютерах регулярно происходят сбои. Проанализировав сообщения о сбоях, авторы обнаружили, что они затрагивают два типа железа: Intel 13-го и 14-го поколения; карты серии Nvidia GeForce RTX 40. Разработчики уже работают над исправлениями.
И ведь не поспоришь;
Я больше обратил внимание на руку которая сквозь ногу провалилась, и на то, что одежда не прилегает к телу до конца.
Пальцы проходят сквозь бедро, а с одеждой ты не прав - это такой стиль топа.
Причём тут топ, леггинсы к бедру не до конца прилегают, рукава тоже.
Нормально всё прилипает, как и должно быть. Одежда имеет свою толщину, прикинь.
Если плотные, то они корректируют тело и почти не будет видно, особенно такого перехода как на скрине.
Молодцы. Хорошей игре удачи и продаж.
Это про Assassin’s Creed Shadows?
по дороге к окулисту посети психиатра
Assassin’s Creed Shadows тоже стартовал с положительными отзывами. Видимо тоже хорошая игра.)
вполне возможно что для кого то да, а лично тебе совет выше. не советую игнорировать
Чувак, я тоже за AC:Shadows всеми руками, но создавая подобные комментарии ты только порочишь коммьюнити ассассинов.
Там есть контент только для любителей создавать персонажей и строения, в остальном всë очень бедно пока, даже шмоток мало и большинство из них какие-то уродские, зумерские.
на то и создали инструмент для контента, чтоб самим его не делать
Игра заслуженно получает положительные отзывы. Разработчикам пожелаю только успеха!.
Скуф обнаружен.
а минусы будут?
Ждем этот мод WickedWhims , тогда можно будит и поиграть
Так там есть шпили-вили или нет????))))
Скачай и посмотри сам, в зелёном магазине релиз уже состоялся.
Была же новость.
https://www.playground.ru/inzoi/news/sozdateli_inzoi_otvetili_na_samyj_zhivotrepeschuschij_vopros_chto_tam_s_seksom-1756508?ysclid=m8snyw59oq278055862
если нету то модами допилят, мб даже сами разрабы не официально.
Смысл делать упор на таких сексуальных персонажей на каждом углу и не вводить порево в игровой процесс?
сейчас у нее рейтинг для подростков, а так был бы 18+ и не везде бы она продавалась
Ну в стиме у неё рейтинг 18+
Чтобы охватить большую аудиторию. И создание порева кстати во многих странах уголовно-наказуемо.
Жди модов как на Симс
Сидят, значит, в камере насильник (H), садист (С) и онанист (О).
H - Сейчас бы девушку, да прогнать, да во все отверстия!!!
С - Ага, и приковать к стене, и плеткой, и плеткой!!!
О - рассказывайте
рассказывайте ребята!!
Инцест и другие сексуальные извращения и преступления можно делать? А то чем вот это, отличается от Симса тогда? Мне любопытно.
Что могу сказать, записал сегодня, попробовал, я со времён 3-х симов в симуляторы не играл, а 4-е симы мне вообще не нравились, а вот ZOI очень понравилась, кайфанул, у игры хороший потенциал.
Интересно, и что будет с Sims? Они даже Sims 5 не выпустили
Будут дальше делать dlc для симс 4, вот и все
Зачем? Симс 4 популярен. ДЛС крутится бабло мутится.
игра не является ответом симсу, люди сами всегда приплетают симс
Всё зависит от поддержки этой игры и от того начнут ли в EA думать и то-то делать или сделают вид что ничего не происходит.
А что делать-то в игре? Создал персонажа, пихнули в город, дальше то что, цель какая?
Дальше выходишь на улицу и:
можно еще берёзку обнять, надеюсь в игре есть берёзки...
Бить всех и грабить, как в жта. Наворуете на дом, будет хата, будет хата, будет и девушка. Все как в жизни. 😉
Удачи вам.
Самое главное, чтоб можно было пинать мусорки как в симс. 🤪
Да блин, что здесь, что в личку кто-то ответил - причем тут гта? Абсолютно разные игры, причем гта я терпеть не могу за лживый сарафанный пиар, в ней нет ничего из того что в ней принято восхвалять
Никогда этим не занимался
Праздник для мододелов
Да игруля отличная получилась!не верил,думал как всегда бред!на деле очень годная,а учитывая что это ранний доступ так вообще!!
на деле редактор годный, графика приятная, а сама игра ни о чем. Имхо, ожидал большего, а в итоге играешь в недоделанный клон симса
дружище, ты поиграй в симс без всех дополнений, там контента будет меньше, чем здесь, и к тому же сколько лет делали симс, и сколько лет этому проекту, люди я смотрю вообще голову не включают
Редактор просто супер... Хорошо, что в этом месяце много хороших релизов ( атсасин мы не считаем )
Хз, для кого эта игра? По началу думал реально что-то интересное. Поиграл буквально 20 минут и всё, удалил навсегда. В своё время, даже в симс было поинтересней играть. А на это душнилово время тратить, да ну её.
Если не секрет, чем хуже Симса из того ,, своего,, времени ?
Во 2 и 3 часть и сейчас интересно позалипать
Да всем хуже. Симс выглядит мультяшно и интересней визуально, заняться есть чем всегда, много альтернатив, приколов. А тут всё приближенно ближе к реальности, нет изюминки что-ли, или атмосферы. Скучно очень. Было бы мне лет 15, может было интересней в подобное играть, но не сейчас.
Теперь я понял что значит "протянуть за уши"
Так может дело не в игре, а именно в том что у тебя изменились вкусы? Я вот не пойму кто вообще играет в сетевые шутеры бегая на одних и тех же картах годами и выцеливая пиксели в игре где контент не завозят вообще никакой кроме бесполезных скинов.
Надеюсь, игру допилят, а не спишут в утиль.
уже 6 часов чего то в ней ковырялся) пока маловато всего, ждем зародиться ли у Зои мощное модкрейтерское комьюнити. сами разрабы в соляного такой проект не вытянут на тот уровень который хотелось бы
Обязательно зародится. Движок вроде уе. Значит моды наклепают. Осталось только ждать, года 2-3.
Игра топ, можно управлять мимикой и телом
Почему на заставке по этой игре постоянно красуются красотки, это игра про что , я не могу понять, про свидания или про образ жизни?
Принципиально не хотят постить скрины с мужскими персами и признаваться в том, что в игру можно играть и мужским персонажем. Феминизм, что тут сказать.
Женские персонажи просто больше притягивают аудиторию и выглядят эстетичнее, такова природа
Это понятно.. но уже столько новостей про эту игру.. уже можно было написать хоть что-то и для тех, кто хочет поиграть за мужского перса.
но мужским персом ты же будет выбирать ему пассию эстетичную и симпатичную, если играть нормально) да там рил редактор крутой, я за полчаса сегодня нормального перса создал мужского пола, в симсе надо часа 3 изголяться для этого
Максимально уродский момент со старением в этой игре...не успел прокачать фитнес, вокал и инструменты как из молодого стал взрослым и карьера Айдола осталась позади...даже не успел повышение взять...и отрубить нельзя...значит надо заново этим персонажем...а зачем ? значит всё...наигрался...максимально тупо сливать в старость персонажа которого настраивал 3 часа -_- .
Т.е. старение не отрубается как в симах? В топку тогда эту шляпу. Даже качать не буду... 😒
так это сим жизни) онли хардкор)
Странно, наверное автор про другую игру пишет, всё что видел по игре лютый и провальный треш, который, ещё очень долгое время, не будет играбелен ) но массам, наверное виднее...
Хз кто там писал по RTX 40, у меня легион с 4060 и то всё летает на ультрах в 2к, а уж десктопная и подавно потащит в 4к. Вообще ссылаться на комментарии стима, это как у юных додиков васянов из 5б и тупых домохозяек интересоваться международной обстановкой. Ну тут похоже сам автор в их среде варится так что с убогого нечего взять
InZOI однозначно гораздо лучше западной поделки The Sims, если говорить честно. Да, сейчас InZOI местами порезана и не все функции доступны в том виде, в котором ожидаешь их видеть, НО - это ранний доступ! У разрабов заявлена очень хорошая дорожная карта... так что по окончанию раннего доступа InZOI станет королём жанра, потому что конкурировать не с кем. InZOI единственная достойная игра жанра на сегодняшний день. О кривой The Sims(4-я часть так вообще днище) можно окончательно забыть.
Поговаривают что там и детей воровать можно, впоследствии усыновляя их.
Похоже что на данный момент, до фиксов сверху донизу- мы имеем самый реалистичный симулятор
Это боты, такие же как у Ubisoft.
а кто ее срет? Игра норм
Норм... Ты серьезно?
ну да норм, тебя че заставляют купить и играть? Игра в первую очередь для вумен вышла и им заходит.
Везде сейчас боты, корпы поняли что так людей не обмануть и начали пропихивать солевую ботву, в лидеры мнений
Ну так корпорациям было у кого учиться)
Ещё на выходе в скором времени Paralives
ну и соски
Недосимс. От симса даже базовых механик процентов десять.
эстеты - молчать.
Да параша это inzoi, как и симс.
Соски как в жизни.. с ними тоже не о чем даже поговорить.
С сосками, обычно, не разговаривают.
Тихо. У чувака шизофрения. Он разговаривает с сосками. Возможно даже с пустышками.
А соска и пустышка разве не синонимы? 🤔
И надо заметить, это с учетом что взломали ее минут через 30 после релиза.
P. S. Речь о том, что отзывы и онлайн какой с учетом что взломали сразу.
Там нечего взламывать ибо защиты нет
Игра вышла без защиты что ломали то? просто предоставили доступ к игре
репак есть кто знает?
Да есть давно
У хаттаба уже утром видел
его давно в живых нет, то самопалки
Я в курсе. Сайт называется "Репаки игр от xatab" Как его ещё называть?
какаято хрень для домохозяек , где танки миниган самолеты как в гта ?
Васильвес Залогинься
Как ты прав, очередной мусор для радужной аудитории
Ну кстати модами в неё это можно добавить благодаря
ОТЛИЧНАЯ ИГРА!
Любителям негроиндейцев в ред дед редемшенах, жыэ тыэ ыа и прочего подобного мусора, мимо!
Инцелы и поехавшие трансы теперь смогут сделать\стать вайфу которой у них никогда не будет, лол.
в природе таких тоже нет.
такие появляются после 10-15 пластических операций и сотен тысяч потраченных долларов.
всё ровно не то
лол что?
У кого что болит. В шутеры видно тоже играют дрищи, которые автомат трясущимися ручками даже не поднимут и в жизни получают от всех люлей. Вот и компенсируют это играя за перекаченных мужиков с большими пушками стреляя во всё что движется.
стопроц игра популярна только из-за возможности красивых кореянок настраивать
или из за активного продвижения рекламой
ето не кому не интересно всем подавай танки и миниган дрони и фабы
Ты забыл добавить 3D принтер.
Скуфы довольны)
Пойди погуляй лучше, вместо наведения духоты в интернете, ты же не скуф)
А ты видно ещё не гулял, а другим советуешь
Скуфы играю в "Масс эффект" ностальгируя по временам когда видели свои ноги.
Целевая аудитория этого продукта:
симулятор жизни...своей мало что ли? не понимаю таких игр,
ладно девушки в это залипают, но тут парни в основном балдеют от этого хахаха, что с вами не так?
иди играй кс 2, что с тобой не так?
ДАЖЕ там есть какой то смысл, победить с командой противника, в других играх сюжет интересный. а тут что? тебе виднее) не плакай только. И почему сразу КС 2? больная тема?
симуляторы существуют, чтобы наслаждаться ими. К примеру симулятор полетов, водителя, сборщика пк и т.п
это просто приятное время провождение, где ты просто отдыхаешь. Без соревновательного напряга или погружения в сюжет
симуляторы на самолете я еще могу понять, но создавать своего перса, дом, и ходить куда то, зачем то, что там делать? это же как дом2, строить отношения с ботами? или что там делать еще? я помню как на второй плойке запустил симс 2, поиграл пару часов, не больше, построил там домик и все) дак мне было тогда лет 15. И тогда я понял, что это для девочек, которые смотрят реалити шоу, типо дом 2.
Ты мне скажи, ты реально хочешь в это играть? тебе не жалко жизни своей потраченной? Может ты молодой просто еще... Вот будет тебе потом лет под 50, и будешь вспоминать, на что ты жизнь тратил в молодости...Игры должны увлекать сюжетом, как кино. Я не жалею потраченного времени например в ведьмак, мафия, РДР, потому что ты играешь в это и реально смотришь кино, только в этом участвуешь еще. Тут же ты про*ираешь время впустую. -(это просто приятное время провождение, где ты просто отдыхаешь. Без соревновательного напряга или погружения в сюжет) да я лучше на природу схожу тогда, воздухом подышу...кому что конечно...Ну да, спрос же есть, любители дома2 есть, есть и тут любители этого)
Допустим, вот хочешь ты ремонт своего дома сделать, но не знаешь, с чего начать. Да и лень... Заходишь в такую игру расставить мебель, поклеить обои... а потом возвращаешься в реальность и делаешь ремонт квартиры уже в реале! Потому что игра тебя вдохновила! Я в такие игры раньше заходил не для симуляции жизни, а просто чтоб побаловаться конструктором зданий/комнат - понаставить мебель, покрасить стены и прикинуть, а круто ли оно смотрелось бы в моём доме в реале?
Смысла от таких игр гораздо больше, чем от какой-нибудь КС2, ибо всё что происходит в КС2, ты не можешь применить в реале. А в InZOI я сначала в игре обставить могу комнату, а потом, вдохновившись, могу уже в реале обставлять. Разве не классно?
Если вдруг ты на постоянке не играешь в японские RPG, большинство из которых на русский даже не переведены, тогда ты не знаешь, что такое действительно увлекательный сюжет как в кино. Тебе очень многое нужно наверстать. RDR, Мафия, Ведьмак - в них даже половины НЕТ той киношной увлекательности сюжета, как в японских играх.
Примерно этим же ты занимаешься в упомянутых тобою RDR, мафии и ведьмаках - эти игры чисто для отдыха без какого-либо соревновательного напряга. Ты просто отдыхаешь. По настоящему по взрослому увлечь и погрузить в сюжет способны только японские RPG, а не всё то, на что ты тратишь своё драгоценное время.
фызика машин убогая аркадная они хоть деформируются взриваются там можна мочить ботов и ментов ? а тупие бабы как в симс ето не интересно
Ты с гта не путай.
Так это копия жта
😁😁😁