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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.5 632 оценки

Отличный дебют inZOI в раннем доступе. Реалистичный симулятор жизни получает "очень положительные" оценки

Procy_on Procy_on

Несколько часов назад в раннем доступе дебютировала inZOI - симулятор жизни, представляющий собой более реалистичную альтернативу серии The Sims. Игра доступна только на ПК и ее можно купить в Steam. Ранний доступ продлится не менее года. С выходом игры из Steam была удалена так называемая Creative Studio, своего рода демо-версия, позволяющая ознакомиться с создателем персонажей и механикой строительства.

InZOI была, безусловно, самой ожидаемой новинкой недели - в Steam у игры 251 000 поклонников, и все говорит о том, что игра оправдала ожидания.

Через пару часов после своего дебюта inZOI установила рекорд активности - 60 727 одновременных игроков в Steam. Вполне вероятно, что сегодня он будет превзойден, а грядущие выходные наверняка принесут гораздо более высокий рекорд.

Реакция на игру также была очень теплой. Более 1,9 тыс. отзывов, 87% из которых хвалят inZOI.

Игроки высоко оценили качество, оптимизацию (хотя высокие настройки могут покошмарить даже мощный ПК) и богатый контент. Решение удалить Denuvo перед релизом также было воспринято положительно. Были и нарекания на мелкие технические проблемы и отсутствие некоторых необходимых функций, но пользователи Steam в целом относятся к этому снисходительно, ведь это продукт раннего доступа.

Ниже примеры рецензий из Steam.

InZOI - интересное предложение для любителей симуляторов жизни, которое выделяется прежде всего высоким уровнем кастомизации персонажей и окружения. Возможности редактирования действительно впечатляют, а визуальное оформление выглядит великолепно - детализированные модели, реалистичное освещение и плавная анимация делают игровой мир очень красивым. Геймплей предлагает много свободы и позволяет создавать уникальные истории, но на данном этапе все еще не хватает глубины во взаимодействиях и повседневных действиях. Тем не менее, потенциал у игры огромный, и если разработчики будут развивать ее и добавлять новые возможности, она может стать действительно сильным соперником в своем жанре. В общем, если вы любите творческие симуляторы и хотите поиграть с построением собственной жизни в красивом мире, inZOI стоит попробовать. Возможно, она еще не идеальна, но направление развития многообещающее!
Ранний доступ, вы должны это понимать. Тем не менее - сказка! Намного лучше, чем Sims. Классная графика, действительно большие возможности! Режим строительства немного неуклюж, но они наверняка его улучшат.
Игра обещает работать хорошо. На ПК с процессором AMD Ryzen 5 5600x + RZ 6600 XY она показывает 70-100 кадров в секунду на низких настройках графики (БЕЗ FSR), что, честно говоря, выглядит довольно неплохо. Сам игровой процесс настолько хорошо оптимизирован (для раннего доступа), что падения производительности не наблюдается, по крайней мере, на моем железе.

Однако не все в дебюте inZOI прошло идеально. Некоторые игроки сообщают, что на их компьютерах регулярно происходят сбои. Проанализировав сообщения о сбоях, авторы обнаружили, что они затрагивают два типа железа: Intel 13-го и 14-го поколения; карты серии Nvidia GeForce RTX 40. Разработчики уже работают над исправлениями.

123
133
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 133
Ваш комментарий
MORDORR

И ведь не поспоришь;

45
Keltas_Mizri

Я больше обратил внимание на руку которая сквозь ногу провалилась, и на то, что одежда не прилегает к телу до конца.

15
ЛехаДезертир Keltas_Mizri

Пальцы проходят сквозь бедро, а с одеждой ты не прав - это такой стиль топа.

1
Keltas_Mizri ЛехаДезертир

Причём тут топ, леггинсы к бедру не до конца прилегают, рукава тоже.

5
ЛехаДезертир Keltas_Mizri

Нормально всё прилипает, как и должно быть. Одежда имеет свою толщину, прикинь.

1
Kenn1y ЛехаДезертир

Если плотные, то они корректируют тело и почти не будет видно, особенно такого перехода как на скрине.

0
1barac9U7ada7

Молодцы. Хорошей игре удачи и продаж.

20
ZAUSA

Это про Assassin’s Creed Shadows?

-74
1barac9U7ada7 ZAUSA

по дороге к окулисту посети психиатра

58
ZAUSA 1barac9U7ada7

Assassin’s Creed Shadows тоже стартовал с положительными отзывами. Видимо тоже хорошая игра.)

-49
1barac9U7ada7 ZAUSA

вполне возможно что для кого то да, а лично тебе совет выше. не советую игнорировать

11
Winnipuha ZAUSA

Чувак, я тоже за AC:Shadows всеми руками, но создавая подобные комментарии ты только порочишь коммьюнити ассассинов.

-4
Jarvis666
и богатый контент

Там есть контент только для любителей создавать персонажей и строения, в остальном всë очень бедно пока, даже шмоток мало и большинство из них какие-то уродские, зумерские.

17
ТемныйВластелин

на то и создали инструмент для контента, чтоб самим его не делать

6
SOLUS5678

Игра заслуженно получает положительные отзывы. Разработчикам пожелаю только успеха!.

8
Sider999

Скуф обнаружен.

-27
Кирилл Бледный228 Sider999

а минусы будут?

2
Йежик

Ждем этот мод WickedWhims , тогда можно будит и поиграть

7
askazanov

Так там есть шпили-вили или нет????))))

4
Александр Дантес

Скачай и посмотри сам, в зелёном магазине релиз уже состоялся.

1
ZAUSA

Была же новость.

https://www.playground.ru/inzoi/news/sozdateli_inzoi_otvetili_na_samyj_zhivotrepeschuschij_vopros_chto_tam_s_seksom-1756508?ysclid=m8snyw59oq278055862

0
Рома Валевский

если нету то модами допилят, мб даже сами разрабы не официально.

0
worlock92

Смысл делать упор на таких сексуальных персонажей на каждом углу и не вводить порево в игровой процесс?

4
BillyVan

сейчас у нее рейтинг для подростков, а так был бы 18+ и не везде бы она продавалась

2
Strog174 BillyVan

Ну в стиме у неё рейтинг 18+

0
ЛехаДезертир

Чтобы охватить большую аудиторию. И создание порева кстати во многих странах уголовно-наказуемо.

0
barfly89

Жди модов как на Симс

0
Парамон Ильич

Сидят, значит, в камере насильник (H), садист (С) и онанист (О).

H - Сейчас бы девушку, да прогнать, да во все отверстия!!!

С - Ага, и приковать к стене, и плеткой, и плеткой!!!

О - рассказывайте

рассказывайте ребята!!

3
Adam55

Инцест и другие сексуальные извращения и преступления можно делать? А то чем вот это, отличается от Симса тогда? Мне любопытно.

2
Rio17

Что могу сказать, записал сегодня, попробовал, я со времён 3-х симов в симуляторы не играл, а 4-е симы мне вообще не нравились, а вот ZOI очень понравилась, кайфанул, у игры хороший потенциал.

2
GoldenHadrian

Интересно, и что будет с Sims? Они даже Sims 5 не выпустили

1
Deep Sea

Будут дальше делать dlc для симс 4, вот и все

1
PuHAC

Зачем? Симс 4 популярен. ДЛС крутится бабло мутится.

2
BillyVan

игра не является ответом симсу, люди сами всегда приплетают симс

1
ЛехаДезертир

Всё зависит от поддержки этой игры и от того начнут ли в EA думать и то-то делать или сделают вид что ничего не происходит.

0
NatanieLzZ

А что делать-то в игре? Создал персонажа, пихнули в город, дальше то что, цель какая?

1
hollo0w

Дальше выходишь на улицу и:

13
Рома Валевский hollo0w

можно еще берёзку обнять, надеюсь в игре есть берёзки...

5
Raphtallia

Бить всех и грабить, как в жта. Наворуете на дом, будет хата, будет хата, будет и девушка. Все как в жизни. 😉

Удачи вам.

0
Raphtallia Рома Валевский

Самое главное, чтоб можно было пинать мусорки как в симс. 🤪

0
NatanieLzZ Raphtallia

Да блин, что здесь, что в личку кто-то ответил - причем тут гта? Абсолютно разные игры, причем гта я терпеть не могу за лживый сарафанный пиар, в ней нет ничего из того что в ней принято восхвалять

Бить всех и грабить, как в жта

Никогда этим не занимался

0
barfly89

Праздник для мододелов

1
Arik 8100

Да игруля отличная получилась!не верил,думал как всегда бред!на деле очень годная,а учитывая что это ранний доступ так вообще!!

1
raib3rg

на деле редактор годный, графика приятная, а сама игра ни о чем. Имхо, ожидал большего, а в итоге играешь в недоделанный клон симса

1
Miko86 raib3rg

дружище, ты поиграй в симс без всех дополнений, там контента будет меньше, чем здесь, и к тому же сколько лет делали симс, и сколько лет этому проекту, люди я смотрю вообще голову не включают

0
Max Rolens

Редактор просто супер... Хорошо, что в этом месяце много хороших релизов ( атсасин мы не считаем )

0
RaptoR BTR

Хз, для кого эта игра? По началу думал реально что-то интересное. Поиграл буквально 20 минут и всё, удалил навсегда. В своё время, даже в симс было поинтересней играть. А на это душнилово время тратить, да ну её.

0
Антон Радикалушкин

Если не секрет, чем хуже Симса из того ,, своего,, времени ?

0
Madiark

Во 2 и 3 часть и сейчас интересно позалипать

0
RaptoR BTR Антон Радикалушкин

Да всем хуже. Симс выглядит мультяшно и интересней визуально, заняться есть чем всегда, много альтернатив, приколов. А тут всё приближенно ближе к реальности, нет изюминки что-ли, или атмосферы. Скучно очень. Было бы мне лет 15, может было интересней в подобное играть, но не сейчас.

-8
UnfamiliarBeyonce RaptoR BTR

Теперь я понял что значит "протянуть за уши"

1
ЛехаДезертир RaptoR BTR

Так может дело не в игре, а именно в том что у тебя изменились вкусы? Я вот не пойму кто вообще играет в сетевые шутеры бегая на одних и тех же картах годами и выцеливая пиксели в игре где контент не завозят вообще никакой кроме бесполезных скинов.

1
Олег Дудин

Надеюсь, игру допилят, а не спишут в утиль.

0
sorobar

уже 6 часов чего то в ней ковырялся) пока маловато всего, ждем зародиться ли у Зои мощное модкрейтерское комьюнити. сами разрабы в соляного такой проект не вытянут на тот уровень который хотелось бы

0
Raphtallia

Обязательно зародится. Движок вроде уе. Значит моды наклепают. Осталось только ждать, года 2-3.

0
AssertiveCaoimhe

Игра топ, можно управлять мимикой и телом

0
QuaveryAldora

Почему на заставке по этой игре постоянно красуются красотки, это игра про что , я не могу понять, про свидания или про образ жизни?

0
Andrey Wealson

Принципиально не хотят постить скрины с мужскими персами и признаваться в том, что в игру можно играть и мужским персонажем. Феминизм, что тут сказать.

0
Miko86 Andrey Wealson

Женские персонажи просто больше притягивают аудиторию и выглядят эстетичнее, такова природа

2
Andrey Wealson Miko86

Это понятно.. но уже столько новостей про эту игру.. уже можно было написать хоть что-то и для тех, кто хочет поиграть за мужского перса.

0
Miko86 Andrey Wealson

но мужским персом ты же будет выбирать ему пассию эстетичную и симпатичную, если играть нормально) да там рил редактор крутой, я за полчаса сегодня нормального перса создал мужского пола, в симсе надо часа 3 изголяться для этого

0
Aber Time

Максимально уродский момент со старением в этой игре...не успел прокачать фитнес, вокал и инструменты как из молодого стал взрослым и карьера Айдола осталась позади...даже не успел повышение взять...и отрубить нельзя...значит надо заново этим персонажем...а зачем ? значит всё...наигрался...максимально тупо сливать в старость персонажа которого настраивал 3 часа -_- .

0
Raphtallia

Т.е. старение не отрубается как в симах? В топку тогда эту шляпу. Даже качать не буду... 😒

0
Ms_M

так это сим жизни) онли хардкор)

0
0conitum

Странно, наверное автор про другую игру пишет, всё что видел по игре лютый и провальный треш, который, ещё очень долгое время, не будет играбелен ) но массам, наверное виднее...

0
Жан Берталь

Хз кто там писал по RTX 40, у меня легион с 4060 и то всё летает на ультрах в 2к, а уж десктопная и подавно потащит в 4к. Вообще ссылаться на комментарии стима, это как у юных додиков васянов из 5б и тупых домохозяек интересоваться международной обстановкой. Ну тут похоже сам автор в их среде варится так что с убогого нечего взять

0
SadSuccub
ХОРОШИЙ СТАРТ. ВЕСЬМА ПРИЯТНЫЙ.
0
Janekste

InZOI однозначно гораздо лучше западной поделки The Sims, если говорить честно. Да, сейчас InZOI местами порезана и не все функции доступны в том виде, в котором ожидаешь их видеть, НО - это ранний доступ! У разрабов заявлена очень хорошая дорожная карта... так что по окончанию раннего доступа InZOI станет королём жанра, потому что конкурировать не с кем. InZOI единственная достойная игра жанра на сегодняшний день. О кривой The Sims(4-я часть так вообще днище) можно окончательно забыть.

0
Haysen

Поговаривают что там и детей воровать можно, впоследствии усыновляя их.
Похоже что на данный момент, до фиксов сверху донизу- мы имеем самый реалистичный симулятор

0
SadSuccub
0
ZAUSA
Реакция на игру также была очень теплой. Более 1,9 тыс. отзывов, 87% из которых хвалят inZOI.

Это боты, такие же как у Ubisoft.

-1
BillyVan

а кто ее срет? Игра норм

4
Xi Men BillyVan

Норм... Ты серьезно?

-9
Default_Player Xi Men

ну да норм, тебя че заставляют купить и играть? Игра в первую очередь для вумен вышла и им заходит.

0
Light of Tfuth

Везде сейчас боты, корпы поняли что так людей не обмануть и начали пропихивать солевую ботву, в лидеры мнений

-4
ЛехаДезертир Light of Tfuth

Ну так корпорациям было у кого учиться)

0
Light of Tfuth

Ещё на выходе в скором времени Paralives

-1
Rorschach93

ну и соски

-1
Блоха В Сарафане

Недосимс. От симса даже базовых механик процентов десять.

-1
jax baron

эстеты - молчать.

-2
Xi Men

Да параша это inzoi, как и симс.

-2
Andrey Wealson

Соски как в жизни.. с ними тоже не о чем даже поговорить.

-4
Пупсик 3D

С сосками, обычно, не разговаривают.

5
Алан Битаров Пупсик 3D

Тихо. У чувака шизофрения. Он разговаривает с сосками. Возможно даже с пустышками.

0
Raphtallia Алан Битаров

А соска и пустышка разве не синонимы? 🤔

-1
Eclair_93

И надо заметить, это с учетом что взломали ее минут через 30 после релиза.

P. S. Речь о том, что отзывы и онлайн какой с учетом что взломали сразу.

-4
Nodas

Там нечего взламывать ибо защиты нет

6
PandaGo

Игра вышла без защиты что ломали то? просто предоставили доступ к игре

3
KILLA06

репак есть кто знает?

-5
dehis901

Да есть давно

-2
OLGERD78

У хаттаба уже утром видел

-5
Rorschach93 OLGERD78

его давно в живых нет, то самопалки

-1
OLGERD78 Rorschach93

Я в курсе. Сайт называется "Репаки игр от xatab" Как его ещё называть?

0
ЛАГАРИУМ

какаято хрень для домохозяек , где танки миниган самолеты как в гта ?

-5
T r u m a n

Васильвес Залогинься

0
Light of Tfuth

Как ты прав, очередной мусор для радужной аудитории

-9
ТентаклЪ

Ну кстати модами в неё это можно добавить благодаря

0
ИЗВРАЩЕНКА

ОТЛИЧНАЯ ИГРА!

Любителям негроиндейцев в ред дед редемшенах, жыэ тыэ ыа и прочего подобного мусора, мимо!

-6
goodneighbor

Инцелы и поехавшие трансы теперь смогут сделать\стать вайфу которой у них никогда не будет, лол.

-7
jax baron

в природе таких тоже нет.

-1
goodneighbor jax baron

такие появляются после 10-15 пластических операций и сотен тысяч потраченных долларов.

0
jax baron goodneighbor

всё ровно не то

-1
Рома Валевский

лол что?

0
ЛехаДезертир

У кого что болит. В шутеры видно тоже играют дрищи, которые автомат трясущимися ручками даже не поднимут и в жизни получают от всех люлей. Вот и компенсируют это играя за перекаченных мужиков с большими пушками стреляя во всё что движется.

1
aptem4ka

стопроц игра популярна только из-за возможности красивых кореянок настраивать

-7
Рома Валевский

или из за активного продвижения рекламой

-6
ЛАГАРИУМ

ето не кому не интересно всем подавай танки и миниган дрони и фабы

1
WingedCross

Ты забыл добавить 3D принтер.

0
Sider999

Скуфы довольны)

-9
TheNikolay00

Пойди погуляй лучше, вместо наведения духоты в интернете, ты же не скуф)

1
Light of Tfuth TheNikolay00

А ты видно ещё не гулял, а другим советуешь

-1
ЛехаДезертир

Скуфы играю в "Масс эффект" ностальгируя по временам когда видели свои ноги.

0
goodneighbor

Целевая аудитория этого продукта:

-10
Vlad-90

симулятор жизни...своей мало что ли? не понимаю таких игр,
ладно девушки в это залипают, но тут парни в основном балдеют от этого хахаха, что с вами не так?

-11
Narkuhaa

иди играй кс 2, что с тобой не так?

1
Vlad-90 Narkuhaa

ДАЖЕ там есть какой то смысл, победить с командой противника, в других играх сюжет интересный. а тут что? тебе виднее) не плакай только. И почему сразу КС 2? больная тема?

-8
Ds_Raider Vlad-90

симуляторы существуют, чтобы наслаждаться ими. К примеру симулятор полетов, водителя, сборщика пк и т.п

это просто приятное время провождение, где ты просто отдыхаешь. Без соревновательного напряга или погружения в сюжет

1
Vlad-90 Ds_Raider

симуляторы на самолете я еще могу понять, но создавать своего перса, дом, и ходить куда то, зачем то, что там делать? это же как дом2, строить отношения с ботами? или что там делать еще? я помню как на второй плойке запустил симс 2, поиграл пару часов, не больше, построил там домик и все) дак мне было тогда лет 15. И тогда я понял, что это для девочек, которые смотрят реалити шоу, типо дом 2.
Ты мне скажи, ты реально хочешь в это играть? тебе не жалко жизни своей потраченной? Может ты молодой просто еще... Вот будет тебе потом лет под 50, и будешь вспоминать, на что ты жизнь тратил в молодости...Игры должны увлекать сюжетом, как кино. Я не жалею потраченного времени например в ведьмак, мафия, РДР, потому что ты играешь в это и реально смотришь кино, только в этом участвуешь еще. Тут же ты про*ираешь время впустую. -(это просто приятное время провождение, где ты просто отдыхаешь. Без соревновательного напряга или погружения в сюжет) да я лучше на природу схожу тогда, воздухом подышу...кому что конечно...Ну да, спрос же есть, любители дома2 есть, есть и тут любители этого)

-6
Janekste

Допустим, вот хочешь ты ремонт своего дома сделать, но не знаешь, с чего начать. Да и лень... Заходишь в такую игру расставить мебель, поклеить обои... а потом возвращаешься в реальность и делаешь ремонт квартиры уже в реале! Потому что игра тебя вдохновила! Я в такие игры раньше заходил не для симуляции жизни, а просто чтоб побаловаться конструктором зданий/комнат - понаставить мебель, покрасить стены и прикинуть, а круто ли оно смотрелось бы в моём доме в реале?

Смысла от таких игр гораздо больше, чем от какой-нибудь КС2, ибо всё что происходит в КС2, ты не можешь применить в реале. А в InZOI я сначала в игре обставить могу комнату, а потом, вдохновившись, могу уже в реале обставлять. Разве не классно?

Игры должны увлекать сюжетом, как кино.

Если вдруг ты на постоянке не играешь в японские RPG, большинство из которых на русский даже не переведены, тогда ты не знаешь, что такое действительно увлекательный сюжет как в кино. Тебе очень многое нужно наверстать. RDR, Мафия, Ведьмак - в них даже половины НЕТ той киношной увлекательности сюжета, как в японских играх.

Тут же ты про*ираешь время впустую. -(это просто приятное время провождение, где ты просто отдыхаешь. Без соревновательного напряга или погружения в сюжет)

Примерно этим же ты занимаешься в упомянутых тобою RDR, мафии и ведьмаках - эти игры чисто для отдыха без какого-либо соревновательного напряга. Ты просто отдыхаешь. По настоящему по взрослому увлечь и погрузить в сюжет способны только японские RPG, а не всё то, на что ты тратишь своё драгоценное время.

0
ЛАГАРИУМ

фызика машин убогая аркадная они хоть деформируются взриваются там можна мочить ботов и ментов ? а тупие бабы как в симс ето не интересно

-16
Пупсик 3D

Ты с гта не путай.

0
Light of Tfuth Пупсик 3D

Так это копия жта

2
Nekromant34 Light of Tfuth

😁😁😁

-1