Патч 0.9.5 для inZOI сделал ИИ персонажей умнее и устранил серию критических ошибок

Разработчики симулятора жизни inZOI выпустили обновление 0.9.5, сосредоточив внимание на повышении стабильности и исправлении наиболее заметных проблем, на которые жаловалось сообщество.

Одним из главных изменений стала доработка поведения персонажей. После установки патча они вновь корректно реагируют на пожары, самостоятельно утоляют голод и больше не зацикливаются на бесконечном выполнении утренних гигиенических процедур. Кроме того, авторы улучшили социальные механики: взаимодействия между жителями стали происходить естественнее, а общение с младенцами теперь запускается без ошибок и задержек.

Обновление также устраняет несколько причин внезапных вылетов игры и исправляет некорректную работу встроенной интеграции с CurseForge. Для предотвращения возможных конфликтов после установки версии 0.9.5 все сторонние модификации автоматически отключаются.

Создатели inZOI призвали игроков продолжать сообщать о найденных ошибках через официальные каналы обратной связи, подчеркнув, что работа над улучшением производительности и общего качества игры будет продолжена.