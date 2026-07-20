Патч 0.9.5 для inZOI сделал ИИ персонажей умнее и устранил серию критических ошибок

Разработчики симулятора жизни inZOI выпустили обновление 0.9.5, сосредоточив внимание на повышении стабильности и исправлении наиболее заметных проблем, на которые жаловалось сообщество.
Одним из главных изменений стала доработка поведения персонажей. После установки патча они вновь корректно реагируют на пожары, самостоятельно утоляют голод и больше не зацикливаются на бесконечном выполнении утренних гигиенических процедур. Кроме того, авторы улучшили социальные механики: взаимодействия между жителями стали происходить естественнее, а общение с младенцами теперь запускается без ошибок и задержек.
Обновление также устраняет несколько причин внезапных вылетов игры и исправляет некорректную работу встроенной интеграции с CurseForge. Для предотвращения возможных конфликтов после установки версии 0.9.5 все сторонние модификации автоматически отключаются.
Создатели inZOI призвали игроков продолжать сообщать о найденных ошибках через официальные каналы обратной связи, подчеркнув, что работа над улучшением производительности и общего качества игры будет продолжена.
Доктор а может в морг. Нет главрач сказал пока рано. Вот такой сарказм от прочтения новостей по этой игре.
я бы пошел в нее играть, если бы это дерьмо, работало без подключения к инету и в игре, можно было сбивать нпс, детей нпс и.т.д. Если разрабы соя, которая ноет как в КАЛде, что ты стреляешь в детей, пусть их в игру не добавляют, в детей стрелять нельзя, под придлогом того, что они не воюют а гражданских убивать можно было, они ведь воюют, хотя вроде и оружия у них нет, что то тут не так.