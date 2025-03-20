Первые обзоры inZOI: журналисты называют игру "бездушной имитацией худших частей The Sims"

Корейскому симулятору жизни inZOI с момента анонса многие пользователи пророчили стать как минимум новым конкурентом популярной серии The Sims. Однако, похоже, разработчикам не удалось достичь этой планки, не говоря уже о том, чтобы потеснить франшизу с этого пьедестала. Во всяком случае, пока проект находится в раннем доступе, первые оценки от прессы намекают на серьезные проблемы.

По мнению критиков, inZOI поражает возможностями кастомизации персонажей и дизайна домов, но когда дело доходит до самой жизни виртуальных героев, игра разочаровывает. Обозреватели GamesRadar+ отмечают, что "inZOI в текущем виде ощущается как бездушная имитация худших частей The Sims". Несмотря на внимание к деталям в создании персонажей, их существование сводится к простейшему набору действий: есть, спать, работать. Интерфейс удобен, а графика выглядит впечатляюще, но сама игровая механика пока не предлагает увлекательного симулятора жизни.

Другие издания указывают на то, что inZOI чувствуется скорее инструментом для создания красивых домов и персонажей, чем полноценным симулятором. Журналисты IGN подчеркивают, что система общения и взаимодействия между персонажами пока что не проработана: даже супруги в игре начинают с нейтрального уровня отношений, а добиться теплого общения оказывается труднее, чем заключить деловое партнерство.

Некоторые проблемы inZOI можно списать на ранний доступ, и у разработчиков Krafton еще есть время исправить недостатки. На это намекает и их недавнее заявление о будущих обновлениях: все загружаемые дополнения будут бесплатными, а дорожная карта развития проекта включает крупные обновления, направленные на улучшение симуляции жизни.

Пока игроки ждут доработок, уже сегодня можно бесплатно опробовать редактор персонажей и строительства. Чтобы получить доступ, нужно нужно посмотреть любой стрим игры с дропами на Twitch в течение 15-30 минут. Полноценный выход inZOI в раннем доступе состоится 28 марта на ПК. Более подробную информацию о системных требованиях можно найти здесь: