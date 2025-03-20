Первые обзоры inZOI: журналисты называют игру "бездушной имитацией худших частей The Sims"

Корейскому симулятору жизни inZOI с момента анонса многие пользователи пророчили стать как минимум новым конкурентом популярной серии The Sims. Однако, похоже, разработчикам не удалось достичь этой планки, не говоря уже о том, чтобы потеснить франшизу с этого пьедестала. Во всяком случае, пока проект находится в раннем доступе, первые оценки от прессы намекают на серьезные проблемы.
По мнению критиков, inZOI поражает возможностями кастомизации персонажей и дизайна домов, но когда дело доходит до самой жизни виртуальных героев, игра разочаровывает. Обозреватели GamesRadar+ отмечают, что "inZOI в текущем виде ощущается как бездушная имитация худших частей The Sims". Несмотря на внимание к деталям в создании персонажей, их существование сводится к простейшему набору действий: есть, спать, работать. Интерфейс удобен, а графика выглядит впечатляюще, но сама игровая механика пока не предлагает увлекательного симулятора жизни.
Другие издания указывают на то, что inZOI чувствуется скорее инструментом для создания красивых домов и персонажей, чем полноценным симулятором. Журналисты IGN подчеркивают, что система общения и взаимодействия между персонажами пока что не проработана: даже супруги в игре начинают с нейтрального уровня отношений, а добиться теплого общения оказывается труднее, чем заключить деловое партнерство.
Некоторые проблемы inZOI можно списать на ранний доступ, и у разработчиков Krafton еще есть время исправить недостатки. На это намекает и их недавнее заявление о будущих обновлениях: все загружаемые дополнения будут бесплатными, а дорожная карта развития проекта включает крупные обновления, направленные на улучшение симуляции жизни.
Пока игроки ждут доработок, уже сегодня можно бесплатно опробовать редактор персонажей и строительства. Чтобы получить доступ, нужно нужно посмотреть любой стрим игры с дропами на Twitch в течение 15-30 минут. Полноценный выход inZOI в раннем доступе состоится 28 марта на ПК. Более подробную информацию о системных требованиях можно найти здесь:
так и у меня сейчас так, какие минусы ?
реалистичная игра :)
Кушай, не обляпайся.
Журналюги выполняют заказ от EA Gays: засрать конкурента, чтобы как можно меньше людей её купили.
за такой мув предлагаю ответочку: массово обрушить рейтинги всех частей the sims.
Сразу подобные мысли посетили
а добиться теплого общения оказывается труднее, чем заключить деловое партнерство.
Всё как в жизни, даже лучше, в игре хоть возможно добиться теплого отношения
Какой удивительно философский комментарий. Не ожидал подобного от местного комьюнити.
Философский, но мало продуманный. В жизни, если стараться, то тёплого отношения тоже реально добиться. Если конечно человек не мудак, или наоборот мудак, но для виду.
На всех не настараешься - будь самим собой. Не, ну если ты, конечно, совсем с людьми не "дружишь", то тут - да, надо что-то менять: либо окружение, либо дезодорант)
Ну так и в игре ж не все люди на свете, там наверное максимум 100 человек, а такое уже вполне достижимо при правильном подходе, и упорстве. Тем более надо выбирать с кем дружить, а то собирать всякую шушеру каждый может) Есть место развернуться, люди разные, быть собой тоже можно, но это труднее.
Симс 4 на релизе тот еще обрезок вышел. Они помнят об этом хоть?
Тут хоть ранний доступ, а не релиз.
Во-во, я когда запустил Sims 4 в базовом варианте, первое впечатление - кастрированный базовый Sims 3 практически во всех аспектах. Однако за много лет вышло огромное количество дополнений, которое делает игру интересной. Но даже сейчас к поведению симов есть масса претензий.
В первую очередь они лишили симс 4 открытого мира и дополнениями это не реализовывали.
Именно после осознания этого факта я забросил эту игру на несколько лет. А вернулся лишь из любопытства, взглянуть на кучу DLC и моды.
Меня в 4 помимо огрызка на релизе разочаровал даже не столько "участочный" мир из двойки, сколько выпиленный цветовой круг и невозможность натянуть другие текстурки. Вместо того, чтоб расширить неплохую кастомизацию предыдущей части, они это всё просто вырезали и оставили палитру как в шестицветной детской гуаши. В тройке я хоть убогий диван в приемлемый превратить мог, если у него сама моделька нормальная. А в четвёрке всё гвоздями приколочено. Ну и уменьшение возможных черт характера. Фишка с эмоциями как-то не особо помогла, когда у перса личность состоит из 3 аспектов вместо 5 предыдущей части.
Я пару месяцев назад создавал семью в симс 4, там, вроде, тоже был у всех уровень отношения нулевой. Не знаю что там было в самих обзорах, но по этой новости выглядит как чемоданы от еа пришли
А я 17 лет назад в загсе — раньше всё было по-другому)
Конечно чемоданы. То ea продавали dlc по 10 лет и вообще не парились, а теперь появился конкурент
А не тем ли для них игра плоха, что она китайская? Помнится на Вуконг тоже гнали "не сговорившись".
Хвалам и негодованиям нынешних журнализов верить нельзя.
Золотые слова глаголишь.
Вуконг и был посредственной игрой
👍обезьяна для обезьян от обезьян 🤣
Если журналюги не хвалят - значит им не отправили чемоданы.
Или наоборот, отправили, но не создатели игры.
создатели симса, их душит появление конкурента
Дураки первыми накинутся. ЕА им в этом активно поможет, ещё-бы - такую кормушку потерять. Настоящие игроки всегда ждут, если игра в течении года не "раскроется" в лучшую сторону. Тогда и стоит ставить крест на ней.
Критики Сталкача 2, который вышел менее полугода назад, с тобой не согласятся) Там вечный срач.
А так да, 100%, хотя и бывают исключения как с Киберпанком.
Сталкер 2 на фоне аномалии или гаммы(даже стоковых) парашей останется даже через 10 лет.
А чё, иметь миллион вариаций мед препаратов, и собирать собачьи хвосты, уже за интересную игру считается? Где геймплей в твоей Аномалии?Гамме?
Популярная игра из Азии - конечно ее засрут. Так же было и с Стелларблейд, и с Вуконгом.
100% реалистичность же. Что вам не нравится? :D
Тоже об этом подумал. В Корее народ так и живёт, света белого не видя - рабочий день 14 часов, без выходных.
Журнашлюхам из IGN ни один адекватный геймер не верит уже лет 5. У Обозревателей с GayRadar+ достаточно открыть обзор на Dragon Age 4 и понять, что они давно свою жопу продали EA. А учитывая , что EA отменили Sims 5, чтобы не позориться, потому что она не выдерживала ни какую конкуренцию с Demo inZOI, я почти уверен что там достаточно хороший симулятор жизни, раз его так топят подсосы EA
Ну так ешь и не обляпайся. Уверенный ты наш.
Так новость была с дорожной картой, по ней было видно, что функций в игре в раннем доступе до декабря будет, мягко сказать, маловато.
Но еще раз замечу, что если у игры будет хорошая оптимизация, она сможет продержаться на плаву до момента когда в ней появятся функции. Это, судя по дорожной карте, будет через год примерно. Год раннего доступа, как показывает практика - это еще не долго.
Но если оптимизации не будет, игроки не станут терпеть год, и могут сразу бросить игру.
Похоже, Пегас уже окончательно скатывается в новости уровня ресурса ГеймБомб - лишь бы набросить говен на вентилятор.
Даже не знаю, куда мигрировать можно - СтопГейм про видосы в основном, ДТФ скатился ещё раньше.
Значит игра годная, раз журналисты из хай интернета обосрали
Лол это пред релизная версия игры, вот когда выйдет игра тогда и судить можно, хотя в последнее время, игры на старте всегда сырые, со временем они раскроются!
после того как сам поиграю только тогда будет понятно что за игра.
Надо пощупать и составить своё мнение.
Помнится журналюги очень расхваливали конкорд, отряд самоубийц. Вот тока игроки не разделили их восторженных взглядов. Но про отношения в игре прям в точку, в нынешней реальной жизни проще создать бизнес, чем взаимные долгосрочные отношения.
Раз обсирают, значит наверняка норм игра.
Э, а разве в реальности не так происходит? это же симулятор реальной жизни) Люди едят, спят, ходят на работу) Развлекаются, если дашь им установку. И в симсах так. Вот если бы был симулятор фэнтези! Там была бы механика и действия другие)
Всё же игры делают для развлечения, даже симуляторы. Помнится авторы Старфилда тоже оправдывали пустоту игры "реализмом" настоящего космоса - типа "НАСА-панк". Я думаю, симуляция должна компенсироваться наполнением и интересными событиями, в которых эта симуляция покажет себя со всех сторон.
Не верю я им пусть что угодно говорят!
В игре про симулятор реальной жизни надо симулировать действия реальной жизни (есть, спать, работать и бла бла бла).
Действительно. Как то нереалистично🤔 // Роман Непомнящий
Слушать мнения журналистов себя не уважать. Посмотрим сами и оценим.
Удалите все длц на симс4 и оно будет ультра бездушным куском кода в котором буквально нечего делать
В симс можно подумать много чем можно занятся
Сим на работе пришёл с работы поел поспал посрал и опять на работу пора, в выходной пока общение поднимешь по телефону пока то сё опять пора спать а там и выходные кончились и всё, точно так же короче
Видимо ЕА завезли чумоданы чтобы челики засрали игру в зародыше. А так по факту в игре даже при создании перса уже функций больше чем в симс
Как минимум одежда выглядит реалистично а ещё не надо покупать кучу длц с текстурками на одежду потому что ты можешь сам любую текстурку загрузить без проблем и сделать себе какой угодно принт или узор
Ещё там видел как то и модельки мебели можно добавлять
Вот ЕА то и бесится видимо а то народ увидит что в игре без дополнение есть куча возможностей
А всякие геймплей для "жизни" в раннем доступе думаю завезут вполне
Я даже насколько помню уже можно на работу к персонажу ходить в базовой версии игры а не в длц за 40 баксов.....или могу конечно ошибиться но что то такое видел в видосах вроде
Во-первых, игра ещё не готова. Пока что выходит только в ранний доступ. Поэтому сравнивать с The Sims рано. Во-вторых, изначально было ясно, что игра не похожа на The Sims. Это разные игры. Поэтому смешно их сравнивать.
Скажем так. Если The Sims делает упор на веселье, то inZoi больше упор на симуляцию жизни. Это кардинально разный подход. Нет смысла обе игры сравнивать поэтому.
Ожидаемо.
"Верим"
Это и так всем понятно что Sims лучше
Очень надеюсь что получится заценить игруху на 1660s, ибо там в минималках ртх вроде
Ой, да ладно. Это же еще на стадия разработка. Она еще будет полировать и полировать. Ясное дело, что она еще не досконально. Думаю, что уже через год будет играема, и плюс моды не забывайте, обязательно будет, как в Симе.
Лол, ну значит игра хорошая, раз им чемоданы не занесли. хД
Продажные "журналюги" заказ выполняют.
Бред.. Игруха топ! Особенно после симсов 4... Игра будет 100% успешной!) Что никаких будущих симс 5 не нужно будет)
Видимо журналистам не приехали чемоданы и они обиделись
Ашалеть, оказывается бывает и так? А не как в симсе рандом женщина без спросу в хату влетает и сразу через пару часов диалогов уже с тобой в кровати.
Так же момент про худшие части симс, стоит помнить что е**ный симс 4 без дополнений кусок неиграбельного кала, а чтоб поиграть в симс челиксам надо тысяч 60 отвалить. Журналисты это учли?
А касательно игровой механики которая якобы не предлагает симулятора жизни, судя по стримам это буквально все то что предлагает симс. Пахнет мега продажным мнением
Если честно, на данный момент я того же мнения... Однако такое же ощущение у меня было когда я запустил Симс 4 без дополнений... Тут же все тоже самое за исключением того что потенциал тут огромнейший, за счёт оч хорошей графики и возможных реализаций новых механик...если разрабы не будут долго тупить и будут добавлять не только новые трусы, то игра станет на порядки лучше чем Симс...а Пока что она действительно может развлечь только созданием персонажа и взаимодействием с другими, строительством халупы и скоротечной прогулкой между статичными оленями, почему то тусующимися среди города...надежда на модеров тоже огромная, те же моды на адекватный секс, алкоголь и сигареты, меньшее что я жду от
"сводится к простейшему набору действий: есть, спать, работать" ну так в симсе по большей части тоже самое, сначала пытаешься удовлетворить базовые потребности и накопить деньги а потом всем остальным, да и большинство наверное менеджентном каждого сима не занимается концентрируются на 1-3 а остальные под управление ии, да и в голом симсе (особенно в 4 и в 1) ещё до выхода длс тоже выбор чем заняться тоже не особо большой, обрастает ещё игра контентом // Вадим Аликин
Так оно и есть. Но на ПГ скажут, что игра топ, ведь им бесплатно завезут порнушные моды для этой игры, а аудитории ПГ больше и не надо)
На корейские игры сделать порно моды будет гораздо сложнее, чем на тот же симс
Русских ничего не остановит)
Порно моды обычно не русские делают
Но зато у этих журнашлюх Assassin's Creed shadows 10 из 10
Журнашлюхи как бы оценили Assassin's Creed shadows на 8 из 10. Игроки в стим так же оценили Assassin's Creed shadows на 8 из 10. И от чего у тебя пердак подгорел?
Не удивительно к примеру в симсах 2 и 3 была своя ламповая уникальная атмосфера хоть и графика была мультяшной это придавало ей шарма, музыка отдельно заслуживает похвалы можно слушать отдельно от игры. При своих множество игровых возможностях симсы достаточно просты в освоении, а inzoi по роликам ощущается как бездушный корейский подражатель собранный из ассетов с анрила
соло игра. блин, а я думал онлайн // Вячеслав Литовченко