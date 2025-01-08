Подробности работы Smart Zoi, создающей NPC на базе ИИ при помощи NVIDIA ACE для inZOI

KRAFTON объявила, что ее прямой конкурент The Sims от EA, inZOI, станет первой игрой, которая воспользуется технологией NVIDIA ACE для улучшения своих NPC. Эти новые NPC на базе ИИ будут называться CPC (совместно играемые персонажи).
Если говорить более подробно, CPC — это компаньон на базе ИИ, который может взаимодействовать с игроками, поддерживаемый SLM (малой языковой моделью) на устройстве для игр, созданной с помощью технологии NVIDIA ACE. В отличие от традиционных NPC (неигровых персонажей), CPC оснащены способностью взаимодействовать и сотрудничать с пользователями, поскольку они понимают и реагируют на игровые ситуации подобно людям.
Smart Zoi будет динамически корректировать поведение NPC в соответствии с их чертами характера и ситуацией, в которой они находятся. Это приведет к появлению более разнообразных и персонализированных персонажей.
KRAFTON планирует расширить использование технологии CPC во всем своем игровом портфолио, включая PUBG и inZOI, чтобы преобразовать пользовательский опыт.
inZOI выйдет в раннем доступе Steam 28 марта.
круто, у нас ДВЕ ПЕРВЫХ игры...
какая ещё будет ПЕРВОЙ ?
О, должнно быть очень интересно.
Хм... любопытненько. Но вот движок UE 5 - сильно дерьмовый сейчас. С Редактором у меня проблем не было. Слегка подтормаживало, но не сильно. В общем, надо смотреть именно по игре. В любом случае, лайк и уважение уже просто за то, чтобы дать пинка под зад ЕА и серии The Sims. Ибо я лично считаю лучшей частью по геймплею - 3 часть. 4 часть да, берёт графикой, но на этом - всё. Многие Игроки The Sims со мной согласятся на счёт того, что ЕА надо было не Веильгвард делать, а блин, выпустить ремастер The Sims 3 под современные системы и снова продавать ДЛС под ремастер, многие бы схавали, но нет, они дерьмо едят. А ведь The Sims им деньги то приносит. Но нет, ума у них реально нет перевыпустить 3 часть. Ну, пусть может, хотя бы отсосут х у й когда выйдет InZOI и будет достойный конкурент.
Если оно действительно будет работать так как задумано, то симс очень, очень нервно будет курить в сторонке.
ясно, назойливая баба это смрат ии
Я правильно понял, что это не просто нпц, натренированные с помощью нейросети, а активная и включаемая функция, которая будет съедать и без того дохлую производительность?
где физика волос)
В такие игры хорошо играть сидя в тюрьме, ну или инвалидам.
Зачем в здравом уме играть в симулятор жизни?! Ее и так хватает, достаточно выйти на улицу.
да, но на улице ты не построишь басик с людьми внутри без лестницы😏