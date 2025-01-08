Подробности работы Smart Zoi, создающей NPC на базе ИИ при помощи NVIDIA ACE для inZOI

KRAFTON объявила, что ее прямой конкурент The Sims от EA, inZOI, станет первой игрой, которая воспользуется технологией NVIDIA ACE для улучшения своих NPC. Эти новые NPC на базе ИИ будут называться CPC (совместно играемые персонажи).

Если говорить более подробно, CPC — это компаньон на базе ИИ, который может взаимодействовать с игроками, поддерживаемый SLM (малой языковой моделью) на устройстве для игр, созданной с помощью технологии NVIDIA ACE. В отличие от традиционных NPC (неигровых персонажей), CPC оснащены способностью взаимодействовать и сотрудничать с пользователями, поскольку они понимают и реагируют на игровые ситуации подобно людям.

Smart Zoi будет динамически корректировать поведение NPC в соответствии с их чертами характера и ситуацией, в которой они находятся. Это приведет к появлению более разнообразных и персонализированных персонажей.

KRAFTON планирует расширить использование технологии CPC во всем своем игровом портфолио, включая PUBG и inZOI, чтобы преобразовать пользовательский опыт.

inZOI выйдет в раннем доступе Steam 28 марта.