Разработчики inZOI добавят улучшенный ИИ для персонажей

Новая технология повысит требования к видеокартам
В симулятор жизни inZOI добавят функцию «Умный Зои», основанную на улучшенном искусственном интеллекте. Эта технология позволит неигровым персонажам взаимодействовать с окружающим миром более реалистично и индивидуально, улучшая качество симуляции. Геймеры смогут сами решать, для скольких NPC включить продвинутый ИИ, регулируя его активность.
Обновлённый ИИ заметно повлияет на игру, требуя более мощных видеокарт для обработки данных. Разработчики уже представили новые системные требования, и изменения коснулись только графических процессоров. При этом команда работает над оптимизацией, чтобы в будущем снизить нагрузку на оборудование и устранить текущие недочёты, такие как сбои или пропадание мыслей персонажей.
Системные требования функции «Умный Зои»
На релизе улучшенный ИИ будет экспериментальной функцией. Разработчики предупреждают о возможных проблемах, включая сбои при большом числе сонных персонажей или ограничения в редактировании расписания.
Выход inZOI в раннем доступе Steam состоится 28 марта. Цена игры составит $40 (3,3 тыс. рублей по курсу ЦБ без НДС), а все дополнения в рамках раннего доступа будут бесплатными. После критики игроков авторы отказались от Denuvo.
Когда лень прописывать нпс взаимодействие и вешаешь все на нейросети
Серьезно, у меня прям ощущение что эта игра скорее хочет стать прорывным экспериментом, произвести фурор в лайфсимах, чем оказаться нормальной рабочей качественной игрой
На старте скорее всего так оно и будет, и вот лишь от продаж будет зависеть дальнейшее развитие игры
Там и без этого есть стандартное взаимодействие с ней в плане общения(как в Симс, но в Симс даже в базе все скуднее в этом ). Это опция, которая ее призвана заметно расширить
Ну сравни стандартных нпс в скайриме с чатом гпт и без. Разница небо и земля, такое прописать диалогами банально невозможно
Это какая у вас качественная игра, Sims 4, в которой NPC стоят и тупят перед тем как начать что-то делать или просто отменить действие? И без всяких нейросетей. Настроить нейросети куда сложней чем прописать дерево состояний.
С такими системными требованиями большинство аудитории таких игр отсеяться.
Если указаны только карты Nvidia такое ощущение что наши карты AMD останутся в пролёте с функцией "Умный Зои". Так как это всё таки ИИ, карты Nvidia с ними куда лучше справляются
ну инвидия на своей презентации, пытались пропихнуть новые карты, под предлогом, мол у нас для некоторых игр, будут умные боты, зоя, была среди перечисленных. так что да, думаю, без доната куртке, не будет в нпс ни какого подобия разума
AMD работают с нейросетями только через костыли.
Наконец то, каждый NPC сможет рассказать вам про то, что он покакал. А так же про свою бабушку и детские страхи.
Ужс. Моя 3050 плачет)
пора бы уже обновляться
у меня тоже >_<
нафиг этот ии ..я даже включать не буду
моя GT 540M повесилась на нитке
Моя GTX 1660 бьется в конвульсиях при запуске ситиеса 2 при населении 120к человек на минимальной графике.
А почему нету АМД карт в системках? Кто-нибудь знает? Просто, может на них вообще игра не запускается, интересно же.
И если кто-то играл, можете рассказать, как на 7900 хт работает вся эта тема (проц тоже укажите, пожалуйста)
Тут есть спеки для AMD: https://www.youtube.com/live/JFzk45yOjkY
P.S Лично у меня в процессор всё упрётся а не в карту.
Потому что у амд нет ядер для просчёта ИИ
У меня друг запускал демку на 6700 xt. Говорит что всё ок, но игра сама в меню предупреждает, что фича с AI текстурами на рыксах не работает. Вроде как из-за отсутствия cuda.
Понял, спасибо большое за помощь ребята. Зато девушка комп на недели занимать не будет)
AMD запускает нейросети через костыльный ROCm, так как CUDA только NVIDIA поддерживает, так что большая вероятность того, что у владельцев AMD нейросети будут пытаться работать на CPU, что вызовет лаги и задержки, особенно если процессор старый и имеет меньше 8 физических ядер.
на картинке показалось что-то непотребное - а нет, оказывается татуха...
Интересно, а цену покажут или бесплатно раздадут?)
Интересно, а после релиза будут выходить платные допы?
С наибольшей вероятностью да, не для того конкурента симсов выпускают, чтобы годами клепать бесплатные обновы :)
Всё зависит от выбранной модели монетизации. Могут дополнения оставить бесплатными, а деньги получать через внутриигровой магазин и всякие сезонные батл-пассы.
эта игра выйдет в мою днюху, а запустить её я не смогу из-за того что у меня умирающий 13ти летний ноут который даже фаркрай 3 тянет только с модом на уменьшение текстур.. (что странно, ибо 2 часть он запускает на ультрах с максимальной фильтрацией и т.д, в стабильные 60 кадров)
Если вместо поиски подработки для покупки компа ты тратишь время на комментарии об этом ,значит,не сильно тебе этот комп с игрой и нужны.
просто я ленивая жопа
Как ни странно игра до сих пор запускаются на процессорах FX 8000 - серии, так что поройся на барахолках. Сборка крайне бюджетная но поиграть кое-как можно будет
то есть если карта Не инвидия, то можно и не пытаться? или неписи отупеют XD и они хотят конкурировать с симсами идущими на картошке ахах. да тут игру от пиратов спасет, не денува, не привязка к интернету, а требования.
А СХУЯЛИ ВИДЮХА ТОЛЬКО НВИДЕВСКАЯ??
их заявленная технология. они еще грозились ботов, в какие-то сессионки добавлять. на презентации, еще зимой
Только обновил комп до rtx 4060 и Razer 7, думая что теперь буду играть в максимальные/ультра настройки, как новинки игровой индустрии говорят мне, что мой комп тянет только минимальные/среднии... Что дальше нас ждет? 🫤
Провалятся, она весит целую тонну, а в ней пока мало что есть, а если добавить. Ну и на кой это брать, если есть симс, а выглядит это также, как симс 4 с модами по графике. В симс и функционал больше и работает все на простых компах. Хайпанут немного они, а потом так и не выйдут из раннего доступа. Недаром и защиту убрали, не тянет ибо у них совсем и глючит даже на их железе.
Надеюсь что если выкрутить ИИ на максимум, то персонажи в игре будут выдавать непристойные россиские высказывания и шутки :DD
Смотрю на характеристики, комп потянет на высоких, думал купить в день выхода, как говорится - "не для себя, для жены". Но...
Я чет так прикинул, это же типо "Симс", а значит точно будет тонна и одна DLC после того, как разрабы перестанут играть в "хороших". Поэтому, возьмем в пользование (дуни нет же), посмотрим год, другой. Если в плохих не превратятся, выпуская реально влияющий на игровой процесс DLC, тогда и возьму.
хехе, лица фанов амд к осмотру.