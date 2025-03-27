Разработчики inZOI добавят улучшенный ИИ для персонажей

Новая технология повысит требования к видеокартам

В симулятор жизни inZOI добавят функцию «Умный Зои», основанную на улучшенном искусственном интеллекте. Эта технология позволит неигровым персонажам взаимодействовать с окружающим миром более реалистично и индивидуально, улучшая качество симуляции. Геймеры смогут сами решать, для скольких NPC включить продвинутый ИИ, регулируя его активность.

Обновлённый ИИ заметно повлияет на игру, требуя более мощных видеокарт для обработки данных. Разработчики уже представили новые системные требования, и изменения коснулись только графических процессоров. При этом команда работает над оптимизацией, чтобы в будущем снизить нагрузку на оборудование и устранить текущие недочёты, такие как сбои или пропадание мыслей персонажей.

Системные требования функции «Умный Зои»

На релизе улучшенный ИИ будет экспериментальной функцией. Разработчики предупреждают о возможных проблемах, включая сбои при большом числе сонных персонажей или ограничения в редактировании расписания.

Выход inZOI в раннем доступе Steam состоится 28 марта. Цена игры составит $40 (3,3 тыс. рублей по курсу ЦБ без НДС), а все дополнения в рамках раннего доступа будут бесплатными. После критики игроков авторы отказались от Denuvo.