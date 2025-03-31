Разработчики InZOI объяснили, почему персонажи принимают душ в полотенцах

Жители виртуального мира InZOI никогда не раздеваются полностью, даже во время душа или ванны. Вместо привычного размытия персонажи просто заворачиваются в полотенца, что вызвало удивление у игроков.
Как объяснил геймдизайнер Хёнчжун "Kjun" Ким в интервью PCGamesN, команда разработчиков пробовала использовать стандартное пикселирование, как в The Sims, но в итоге отказалась от этого метода. Причина — из-за фотореалистичной графики игра выглядела "слишком откровенной" даже с цензурой.
"Мы сами протестировали это во время разработки, так что можете нам доверять", — заявил Kjun.
Вместо более сложных решений, вроде купальных костюмов, разработчики просто решили укрыть персонажей полотенцами. Однако не все игроки считают такой подход удобным: мокрое полотенце во время ванны выглядит неестественно и даже мешает погружению в игровой процесс.
Несмотря на это, InZOI продолжает набирать популярность среди фанатов симуляторов жизни, предлагая альтернативу The Sims с реалистичным подходом к повседневным ситуациям.
Этот метод разрабов называется ХАНЖЕСТВО. Придуман еще с незапамятных времен.
Ха́нжество — показная, демонстративная, притворная форма благочестия и набожности; в широком смысле слова — лицемерие
Факт
Да сейчас каждый 2-ой ханжа. Это так смешно и нелепо.
Это называется рейтинг 13+. Или вы ждали порнухи в детской игрушке?
Хотяб в купальниках сделали бы их... А то полотенца...И ведь разрабы знают что мододелы сделают своё дело..
Singles: Flirt Up Your Life всё это давала игроку , и модеры были не нужны .
А то что эта игра была изнача лол ьно 18+ как то позабыли.
кто то действительно на это обращал внимание?
А кому на это не пофиг? Я кучу игр и фильмов 18+ в возрасте 12-14 лет переиграла и пересмотрела.
Тот-же L.E.X.X посмотрела в 12 лет. Шел он тогда с 22-ух и до ночи. Под конец я уже засыпала. XD
И к чему тебя это привело? Посмотри в кого ты превратилась!
Стих читала голова 790-й:
Сладкий плод в саду висит
Раздвигает стебли
Рядом Кай со мной сидит
Он созрел для...
Тупее решения даже придумать сложно.
Бред это. Что естественно - то не безобразно, зачем скрывать красивые тела, если это конечно не жирные старухи
жирные старухи не естественны, а вот худые...
Ну вот странно в игре можно насмерть сбивать нпц, грабить банкоматы, вымогать деньги у людей и сидеть в тюрьме за всё это. Но вот мозаика это слишком эротично пукпук
Ну можнт потом к игрокам прислушаются и норм сделают, всё же раннийдоступ
мододелы поправят
если в современной игре есть баба - первым выходит мод не на оптимизацию, а на голую бабу :)
На оптимизацию бабы в игре))
Уже поправили
Ну и бред
Фотореализм оказался СЛИШКОМ РЕАЛИСТИЧНЫМ? Разрабы сами себе в ногу стрельнули. Делали ставку на графон, а потом испугались, что кто-то увидит пиксельный зад?
Ой, протестировали они. Доверять им.. Просто решили сэкономить на нормальной системе или зассали возрастных рейтингов нахватать. Проще же текстурку полотенца натянуть, чем думать.
Сим жизни который стыдится реальности. Такие решения создают ощущение вторичности...
А могли бы просто намылить пеной интимные зоны и никакого полотенца с цензурой не нужно. Тем более, что примеры уже есть. В якудзах голых персонажей цензурят мыльной пеной. В аниме тоже часто практикуется пена. Почему здесь азиаты не догадались всё зацензурить пеной или другими спецэффектами? Непонятно. Способов цензуры великое множество, но им в голову пришло только два варианта: пикселизация и полотенце... Мда уж.
+12 дальше можно уже не думать почему.
Они знали что всё равно все скачают, и поставят моды
Убогий ответ, достойный разраба это соевой инди-поделки. Он наверное сам ванну в полотенце принимает и ссыт сидя, а не стоя))
Ой да пофигу пусть делают как хотят. Кому надо все равно модов накатят и тд. Главное что бы игра работала нормально и контента было полно ну и играть интересно. А дрочеры модов наставят
Полагаю, разрабы посчитали это компромиссным вариантом, дабы мододелам было достаточно удалить 1шт полотенца, а не вырезать/перетекстуривать полный набор купальной одежды.
Хотя конечно, выглядит это всё нелепо - недавно я воспользовался "списком рекомендованных игр" в Стиме, где предлагают 12 случайных игр. Так вот 2 из 12 были не просто с эротическими элементами, а с откровенной трахоэплей, причём во всех мелочах показанной прямо во вступительном ролике и скриншотах непосредственного магазина.
Не понимаю как разработчики и продавцы до сих пор не порвались от двойных стандартов...
Двойные стандарты тут простые. Ибо 18+ контент всё же ограничивает пути и способы распространить игру. А так же вяжет не слабый такой ярлык на игру. А тут считай игра для всех возрастов с оговоркой. Можно хоть на свитч портировать и не бояться.
Общество в целом ещё не готово к такому. Кому нужен очередной скандал. Когда деточка скачивало игру или девочка решила после рабочего дня залипнуть в очередной симс. А тут постельные сцены без цензуры и в душе заврат. УЖАС.... да как это может быть такое.
Тем более сама по себе InZOI позиционирует себя как аналог Sims в другой обёртке. А в оригинальный Sims как мы знаем играет совершенно другой контингент. Им ваши голые сиси, писи не нужен. Исключаем особых одарённых вроде меня, который пытался своё время ставить рекорды по тому как быстрее родить ребёнка и утопить, сдать в детский дом. эх... весело было. .
какая разница , если и так все знали что будут нюд моды
Разрабы скрыли, мододелы раскрыли)
Вот интересно, они лично заворачивались в полотенце и принимали в нём ванну? Наверное им понравилось, раз решили использовать именно такое решение, а не купальники)))
косплеят великолепный век, там все мылись в полотенцах
ну ясно, будут все цинзурить по самое не балуй!
ну и смысл? в итоге будут максимально соевые моды официально, за то как все начиналось.
Все будут играть неофициально, с неофициальными модами. Собственно как и симы.
Игра 18+ что они сочиняют?
Сказки ) Если, да кабы, мы ленивые ослы...
А какают они тоже с полотенцами?
еще лучше, они срут прям в штаны
Юбисофт делала игру?
Прямо в подгузники. зачем туалет? Потом просто выкидываешь в мусорку и все. Profit
Ну я так на работу хожу ))))
бери выше - они какают полотенцами !
Да конечно. Доверять какому-то корейцу.
Японцы свои эротические фильмы цензурят и ничего. Потребитель доволен. А тут чего ?
Я без понятия кто и чем там доволен по мне так это полный дебилизм, это при том что на тему всяких эротических извращений японцы совсем отбитые.
А кто-то доволен? Цензура там максимально тупая.
А тут корейцы
В обще то пиксельная, это цензоры тупые.
А что тут непонятного. Игра еще не вышла они уже моды делают на раздевание и ...
Да пофиг на полотенца, заменить каркас тем боле когда его можно добавить через glTF труда не составит, вот почему о зеркальности и влажности: кожи, волос не позаботились, это будет сделать гораздо сложней.
Квадратики теперь вот полотенчики и все ради того дабы борцы за т.н. традиционную повестку были довольны. В наши бородатые времена была легенда, что была одежда, которая при соприкосновении с водою теряла свою непрозрачность. Можно я думаю и модерам покумекать, как делать прозрачными полотенца. И вроде все по уставу, но одновременно все и видно, что нужно. В реальности, конечно, придётся ещё текстуры, которые под полотенцем отсутствуют накладывать на модель, но это же фигня.
Могли бы мужского персонажа одеть в плавки а женского персонажа в бикини и не нужно было что то выдумывать. Но ничего думаю скоро модами не только это добавят но и разденут полностью. Лишь бы разработчики не блокировали подобные моды.
а может они в дополненной реальности и одежда это как раз элемент её дополняющий, а сама она обнаженная моется, как в фильме Дикий новый мир.
короче надо открывать модом.
это вот на скриншоте фотореалистичная графика о которой говорится в тексте?
...ну т.е. всё в игре есть, но цензура ибо - возрастной рейтинг. Это заранее оправдываются за нюд-моды)))
- Ну идите помойтесь в полотенце и сидите мокрым, полное погружение.
Вот и вся "протестировали". Мде, видимо разработчики никогда не мылся в ванне и не знают как правильно.
Это конечно лицемерие WOKE
Детская игра, а вы че хотели?
Окстись, дети в ней в роли кеглей.
Уже нет, разрабы соевые
Ещё да. Купил, как вышла в зелёном Стиме.