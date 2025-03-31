Разработчики InZOI объяснили, почему персонажи принимают душ в полотенцах

Жители виртуального мира InZOI никогда не раздеваются полностью, даже во время душа или ванны. Вместо привычного размытия персонажи просто заворачиваются в полотенца, что вызвало удивление у игроков.

Как объяснил геймдизайнер Хёнчжун "Kjun" Ким в интервью PCGamesN, команда разработчиков пробовала использовать стандартное пикселирование, как в The Sims, но в итоге отказалась от этого метода. Причина — из-за фотореалистичной графики игра выглядела "слишком откровенной" даже с цензурой.

"Мы сами протестировали это во время разработки, так что можете нам доверять", — заявил Kjun.

Вместо более сложных решений, вроде купальных костюмов, разработчики просто решили укрыть персонажей полотенцами. Однако не все игроки считают такой подход удобным: мокрое полотенце во время ванны выглядит неестественно и даже мешает погружению в игровой процесс.

Несмотря на это, InZOI продолжает набирать популярность среди фанатов симуляторов жизни, предлагая альтернативу The Sims с реалистичным подходом к повседневным ситуациям.