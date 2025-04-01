Разработчики inZOI опровергли слухи об отпуске и пообещали регулярные обновления

После недавнего обращения геймдиректора inZOI в сообществе возникли опасения относительно приостановки обновлений. Однако разработчики пояснили, что их "короткий перерыв" длился всего два дня, и извинились за возможное недопонимание, вызванное неудачной формулировкой.

В дальнейшем команда планирует активно выпускать патчи, оперативно исправляя выявленные проблемы. Хотя изначально обновления контента в период раннего доступа предполагались раз в два месяца, разработчики решили ускорить процесс, чтобы быстрее реагировать на отзывы игроков и улучшать игровой опыт. Они подчеркнули, что стремятся не использовать статус "раннего доступа" как оправдание, а продолжать выпускать обновления и поддерживать открытое общение с сообществом.