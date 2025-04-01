Разработчики inZOI опровергли слухи об отпуске и пообещали регулярные обновления

После недавнего обращения геймдиректора inZOI в сообществе возникли опасения относительно приостановки обновлений. Однако разработчики пояснили, что их "короткий перерыв" длился всего два дня, и извинились за возможное недопонимание, вызванное неудачной формулировкой.
В дальнейшем команда планирует активно выпускать патчи, оперативно исправляя выявленные проблемы. Хотя изначально обновления контента в период раннего доступа предполагались раз в два месяца, разработчики решили ускорить процесс, чтобы быстрее реагировать на отзывы игроков и улучшать игровой опыт. Они подчеркнули, что стремятся не использовать статус "раннего доступа" как оправдание, а продолжать выпускать обновления и поддерживать открытое общение с сообществом.
Главное чтобы патчи не были формальностью.
Кстати о критических проблемах, а девочки в игре будут меняться в поведении. Поскольку я не изучил на роботе календарь сотрудницы и вылетел из кабинета, хотя я ее начальник :-).
может сказать кто эта игра доделанная и полностью играбельная или сырая?
Обычный ранний доступ, игра сырая и мало контента. До выхода из раннего доступа обновления будут бесплатными, а после скорее всего будут штамповаться платные dlc как у аналога the sims 4.
Игра в раннем доступе. Игры в раннем доступе находятся на стадии разработки. Они могут измениться в будущем или остаться в текущем состоянии, так что, если вам не по вкусу то, что игра может предложить сейчас, рекомендуем дождаться её дальнейшего развития
Сырой продукт с многими недоделанными механиками.
Не покупал, не играл, но из того что я видел, всё сыро и недоделано. Забудь на пару месяцев как минимум.
Очень сырая и без контента. Скелет собственно не плохой,но нужно наращивать мясо. Пока это не убийца симов, но может лет через 3-5 и убьет.Если ЕА ничего не выкакают.
Мне нравиться что разработчик постоянно на связи с игроками и принимает к сведению баги и рекомендации как можно улучшить игру. Молодцы!!!. Прямой контакт это залог успешности проекта.
Не забывайте про новый контент. Не только новые профессии, но и сверхъестественное, и инопланетное.
Как в принципе и говорил, что проект будет на старте в "раннем доступе". И что отсутствие Denuvo не играет важную роль (продажи ей обеспечили блогеры, v-тубики, азиатская аудитория). Ну посмотрим, как они будут наполнять продукт контентом.
Жду мод на оружие, танки, вертолеты и т.п. вещи, как в ГТА. День 6
Контента бы, в игре на данный момент катастрофически нечем заняться и самое интересное это сидеть дома смотря как Зойка напирает полы. Так что, думаю лучшее что я могу сделать, это вернуться сюда через несколько годиков (когда про игру вероятно все забудут)