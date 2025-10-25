Разработчики симулятора жизни inZOI отложили выпуск инструментов для модов

Студия InZOI, ранее заслужившая репутацию команды, открытой к предложениям игроков, на этот раз вынуждена была сообщить сообществу менее оптимистичные новости. Разработчики реалистичного симулятора жизни inZOI объявили об изменениях в планах развития инструментов для модификаций, и хотя решения имеют свои обоснования, часть фанатов может почувствовать разочарование.

Согласно объявлению, опубликованному на официальном Discord-сервере игры, команда inZOI приняла решение о двух существенных изменениях в графике обновлений. Первое решение касается функций, связанных с модами на лица — элемента, который должен был позволить игрокам полностью персонализировать внешность своих персонажей.

Разработчики объявили, что эти функции не войдут в октябрьское обновление, как планировалось ранее. Вторая, гораздо более болезненная для сообщества информация, касается скриптовых модов. Именно они должны были открыть перед фанатами двери к наиболее продвинутым модификациям геймплея. После внутреннего анализа команда решила изменить скриптовый язык с Blueprint на Lua, что означает необходимость полного перепроектирования этой функции. В результате все функции, связанные со скриптовыми модами, были перенесены на следующий год.

«Мы приносим извинения за задержки, вызванные этими изменениями. Дальнейшие обновления наших планов и графика, касающиеся этих функций, будут представлены отдельно в более поздний срок», — говорится в сообщении.

Разработчики решили подсластить пилюлю для игроков, анонсировав хэллоуинский пакет, который дебютирует 30 октября в 08:00 по московскому времени вместе с предстоящим обновлением. В рамках этого события в игру добавится ряд новинок. Среди них: возможность превратить своего ZOI в призрака со сверхъестественными способностями; новые позы и танцы, идеально подходящие для хэллоуинских фотосессий; надгробия и призраки с собственными историями; новые рецепты тематических блюд.

Обновление также внесёт улучшения в систему «Ожиданий» и разовьёт механизм «Черты характера», который в будущем должен значительно повлиять на поведение персонажей. Кроме того, октябрьское обновление будет содержать моды локаций (изначально их выпуск планировался только в декабре), инструменты для создания причёсок и строительные элементы.