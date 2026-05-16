Релиз inZOI на PS5 перенесли на первую половину 2027 года

Разработчики симулятора жизни inZOI уточнили сроки выхода PS5-версии игры. Изначально игру планировали выпустить на PS5 в этом году, однако затем решили скорректировать планы.
Разработчики сообщили, что игра появится на PS5 в первой половине 2027 год - это позволит выпустить более отполированный продукт. Версию для PS5 обещают тщательно оптимизировать, а интерфейс игры переработают так, чтобы было удобно играть с геймпада.
В отличие от PC-версии, которая находится в раннем доступе, на PS5 выйдет сразу релизная версия игры. Создатели не захотели торопиться с релизом, заметив, что владельцы консолей гораздо менее терпимо относятся к недоработкам, чем PC-пользователи. Что касается версии для Xbox Series X/S, то пока планов по выпуску inZOI на консолях Microsoft нет. Разработчики не уточняют, может ли их отношение измениться в будущем.
Лучше бы эти бездари игру развивали, а не переносили всё на консоли сразу. Игра и так незаконченный и пустой шлак, там кроме нормального редактора делать больше нечего. Вон тот же симс 4 развивается и наполняется, а эти ноунеймы решили себя опозорить и пойти от игроков к консолям. Нормальный разработчик сначала дорабатывает игру, только потом всё остальное.
Это игра никогда не выйдет. Это проста показателное дер#мо, вот и все.
Не удивительно, пк бояры всегда были бета тестерами, чтобы они не говорили, вон новая хорайзн 6 идёт с фризами.
Надеюсь и на ПК усправление под геймпад изменят, а то играть вообще не удобно.