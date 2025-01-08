Режиссёр реалистичного симулятора жизни InZOI рассказал о системе преступлений и наказаний

По мере приближения выхода InZOI в раннем доступе создатели этого симулятора жизни начинают раскрывать о нем все больше подробностей. Недавно директор игры Хёнджун Ким рассказал больше о системе преступлений и наказаний, призванной бросить вызов серии The Sims.

Вначале я избегал затрагивать провокационные или жестокие темы, поскольку во многих играх они уже подчеркивались. Моя цель заключалась в том, чтобы InZOI предлагала развлечение без этих элементов. Тем не менее, разработчикам сложно их игнорировать, зная, что они наверняка понравятся игрокам.

Так как же будет выглядеть преступность в InZOI? В повседневной жизни наших персонажей будет использоваться валюта «Мяу», которую мы будем использовать для заключения множества сделок. Тогда появится идеальная возможность присвоить немного большую сумму.

Если нас поймают на такой краже, герою грозит максимальное наказание в виде трех суток тюремного заключения. Если в нашем домохозяйстве нет других жителей, мы будем управлять жизнью другого домохозяйства на время его лишения свободы. Интересно, что воровство должно стать вторым худшим преступлением в этой игре (сообществу придется догадаться, что на первом месте).

Мое видение InZOI — это баланс, в котором добро и зло сосуществуют, как в реальной жизни, без создания идеальной утопии. Добавление криминальной механики, такой как воровство, соответствует этому, но старается не впадать в крайности.

Хотя серия The Sims тоже наказывала игрока за преступления, а в некоторых ее версиях можно было даже сесть в тюрьму, обычно делалось это несколько мягче – чаще всего достаточно было просто заплатить штраф. В этом отношении InZOI будет строже, что также может обеспечить более интересный геймплей.

InZOI дебютирует в раннем доступе 28 марта 2025 года.