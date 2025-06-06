Семья, мускулы и моды: авторы inZOI раскрыли подробности масштабного обновления 13 июня

Разработчики inZOI — симулятора жизни, позиционируемого как «реалистичный» конкурент The Sims — готовят масштабное обновление, которое выйдет уже 13 июня. Директор проекта Хёнчжун «Kjun» Ким лично поделился подробностями патча, извинившись за перенос сроков: изначально обновление планировалось на май, но было решено доработать систему эмоций персонажей Zoi, сделав их более выразительными.

Одним из главных нововведений станет расширение семейной системы. Теперь персонажи смогут заводить детей независимо от официального статуса отношений. Усыновление станет доступнее, а при желании игрок сможет выбрать донора ДНК с нужными чертами, чтобы создать ребёнка с медицинской помощью.

В inZOI также появятся романтические отношения между подростками и возможность вступить в роман с любым жителем города. Для общения разработчики внедрили систему сообщений с предустановленными текстами, но рассматривается возможность свободного ввода.

Не менее важными стали изменения в геймплее. Персонажи теперь будут менять внешность в зависимости от образа жизни: активные наращивают мышцы, а переедающие — поправляются. Интерфейс можно будет настраивать под себя, появится возможность обмена предметами между Zoi, а также дополнительные трюки.

Для любителей креатива — более 20 новых элементов в редакторе персонажа (одежда, аксессуары, причёски) и свыше 100 новых предметов мебели. Дополнительно улучшены звук, анимация, поведение симуляции и многие другие технические аспекты.

Также подтверждён релиз долгожданного ModKit, который откроет двери для пользовательских модификаций. А в будущем разработчики обещают ещё больше контента с акцентом на повествование и погружение в жизни персонажей.