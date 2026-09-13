Создатель InZoi анонсировал онлайн-режим в духе "Первому игроку приготовиться", но называет его побочным проектом

Руководитель InZoi Хён Джин «Kjun» Ким рассказал о новом режиме Canvastown, который позволит игрокам взаимодействовать друг с другом в общей онлайн-локации и отыгрывать жизнь собственного персонажа. По словам разработчика, концепция во многом вдохновлена фильмом «Первому игроку приготовиться».

В обычной InZoi игрок управляет жизнью персонажей с высоты птичьего полёта, тогда как Canvastown предложит сосредоточиться на одном Zoi. Пользователь сможет создать персонажа и настроить собственный дом, после чего отправиться в специальное онлайн-пространство AR Company. Там смогут одновременно общаться и взаимодействовать около 50 игроков, а компанию им составят NPC.

Ким сравнивает Canvastown с площадкой, где сами игроки могут создавать различные сценарии. В частности, разработчики хотят позволить назначать персонажам роли и разыгрывать собственные ситуации. Дополнительно режим получит «скриптовые моды», с помощью которых можно будет создавать небольшие мини-игры, например гонки на автомобилях.

При этом до полноценного запуска Canvastown ещё далеко. Ким признал, что текущая версия проекта имеет множество недоработок и требует значительного объёма работы. Он также подчеркнул, что Canvastown остаётся побочным проектом, тогда как команда InZoi по-прежнему сосредоточена на основных целях развития игры.

Главной задачей нового режима Ким называет возможность отвлечься от повседневной жизни и переживать в InZoi необычные моменты. «Первому игроку приготовиться» он приводит как пример того опыта, который хочет создать: игрок должен иметь возможность уйти от реальности и прожить другую жизнь внутри мира InZoi.