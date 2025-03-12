Создатель inZOI поделился откровениями о создании симулятора жизни. Оказывается, это чертовски сложно

Игры в жанре «симулятор жизни» на первый взгляд кажутся простыми. Однако история игровой индустрии показывает, что только одна серия по-настоящему добилась успеха — The Sims. За 20 с лишним лет ни один другой проект не смог составить ей серьезную конкуренцию. Впрочем, скоро ситуация может измениться. Южнокорейская студия KRAFTON готовится выпустить inZOI, новый реалистичный симулятор жизни, разработка которого оказалась невероятно сложной задачей.

Руководитель проекта Хенджун «Kjun» Ким признался, что создание игры такого масштаба стало для него самым сложным испытанием. По его словам, два года назад он даже не осознавал, насколько амбициозным и трудоемким окажется этот проект.

Теперь я понимаю, почему так мало студий пытались разработать симулятор жизни. Чем больше деталей добавляешь, тем сложнее становится работа. В какой-то момент поиск ошибок в этой огромной системе ощущается как игра в прятки с невидимыми призраками.

— отметил Ким.

Разработчик добавил, что искренне восхищается работой EA и Maxis, заявляя, что теперь осознает, насколько выдающихся результатов они достигли с The Sims. Ким подчеркивает, что проект не был бы возможен без огромного опыта команды и поддержки сообщества.

Я должен сказать это снова — команда The Sims заслуживает бесконечной похвалы за свои невероятные достижения. Как давний разработчик игр, я могу только выразить свое глубочайшее уважение и восхищение тем, чего они достигли в этом жанре.

Режиссер назвал разработку inZOI «самым большим испытанием» в своей жизни, а затем поблагодарил игровое сообщество за «неизменную поддержку» и добавил: «Если по счастливой случайности игра достигнет того уровня успеха, на который я надеюсь, я бы с удовольствием поделюсь своими нерассказанными историями о Kjun и The Sims — настоящей причиной, по которой я изначально решил создать inZOI».

После нескольких переносов игра выйдет в раннем доступе уже в этом месяце. Однако Ким признает, что на старте она будет далека от завершенного продукта. Разработчики собираются постепенно расширять функционал, добавляя новый контент в бесплатных обновлениях.

Кроме того, стали известны системные требования inZOI. Для запуска потребуется RTX 2060 или RX 5600 XT, что говорит о достаточно серьезной нагрузке даже на современные ПК.

Несмотря на сложности, inZOI обещает стать первым за долгие годы серьезным конкурентом The Sims. Удастся ли игре занять свое место в жанре — покажет время.