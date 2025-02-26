Создатели inZOI не считают свою игру прямым конкурентом The Sims, а стремятся предложить игрокам иной опыт

Геймдиректор inZOI Хён-юнг Ким недавно заявил, что его команда не воспринимает свою игру как конкурента The Sims. В интервью с PC Gamer он подчеркнул, что inZOI предназначена для того, чтобы предоставить фанатам жанра уникальный опыт, а не соперничать с культовой серией от EA.
Ким отметил, что разработчики с большим уважением относятся к The Sims и осознают, насколько трудно достичь такого уровня глубины за короткое время.
Наша цель в том чтобы игроки получили совсем иной опыт, чего мы хотим достичь благодаря уникальным особенностям. InZOI разработана так, чтобы позволить геймерам свободно проектировать желаемую ими жизнь, используя различные творческие инструменты.
Основная цель inZOI — предоставить игрокам возможность воплощать свои фантазии и создавать уникальные миры. Игра будет использовать движок Unreal Engine 5 для достижения реалистичной графики и предлагать обширные возможности кастомизации.
С помощью инструментов на основе искусственного интеллекта пользователи смогут свободно проектировать жизнь своих героев, создавая разнообразные сценарии.
inZOI выйдет в раннем доступе 28 марта 2025 года, и разработчики обещают поддерживать игру в течение 20 лет.
После sims 4 и ужасного ресматеринга (хотя там нечего нового нету) такие слова кажутся издевкой
А вот Симс считает Инзои своим конкурентом, там зашевелились так, что как будто тараканы в засранной хате. Даже какие-то длс бесплатно дают, вот настолько их всполошили.
и до сраки те кари очи. Если Инзои выпустит действительно качественный продукт, симс начнет терять аудиторию,правда медленно,потому как преимущество симс в крайне низких требованиях к железу)
в минималках карта ртх) и цена неизвестна)
к концу года точно везде будут минимум ртх
ну так видюхе уже сколько там, лет 6-7? ничего удивительного же. при этом в рекомендуемых там всего навсего 3070 стоит
это да
да меня не парит это
у меня 4070
просто странно так
вроде бы логично 6-7 лет, пора обновляться
но с другой стороны на картах НЕ ртх игра не запускается же даже, хотя вроде бы должна, просто 1 фпс в главном меню бы выдавала)
Будет она запускаться на других картах и даже с нормальным FPS, Речь скорее всего идет о лучах.
Они просто знают, что Sims им уже не конкурент.
https://www.playground.ru/inzoi/news/ubijtsa_sims_inzoi_vyjdet_v_kontse_marta_sleduyuschego_goda-1733220
С такими системными требованиями оно, конечно.
Так в этом и суть конкуренции, когда на одном рынке предлагаешь "уникальные особенности", отличающие тебя от конкурентов