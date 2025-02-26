Создатели inZOI не считают свою игру прямым конкурентом The Sims, а стремятся предложить игрокам иной опыт

Геймдиректор inZOI Хён-юнг Ким недавно заявил, что его команда не воспринимает свою игру как конкурента The Sims. В интервью с PC Gamer он подчеркнул, что inZOI предназначена для того, чтобы предоставить фанатам жанра уникальный опыт, а не соперничать с культовой серией от EA.

Ким отметил, что разработчики с большим уважением относятся к The Sims и осознают, насколько трудно достичь такого уровня глубины за короткое время.

Наша цель в том чтобы игроки получили совсем иной опыт, чего мы хотим достичь благодаря уникальным особенностям. InZOI разработана так, чтобы позволить геймерам свободно проектировать желаемую ими жизнь, используя различные творческие инструменты.

Основная цель inZOI — предоставить игрокам возможность воплощать свои фантазии и создавать уникальные миры. Игра будет использовать движок Unreal Engine 5 для достижения реалистичной графики и предлагать обширные возможности кастомизации.

С помощью инструментов на основе искусственного интеллекта пользователи смогут свободно проектировать жизнь своих героев, создавая разнообразные сценарии.

inZOI выйдет в раннем доступе 28 марта 2025 года, и разработчики обещают поддерживать игру в течение 20 лет.