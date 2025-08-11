Создатели inZOI подробно показали карту из дополнения Island Getaway

Создатели симулятора жизни inZOI подробно показали карту острова из предстоящего бесплатного дополнения Island Getaway (Отдых на острове).

В новом дополнении в игре появится свежая локация — остров Кахая. Он будет предназначен исключительно для отдыха и не позволит персонажам обосноваться там на постоянной основе. Помимо этого дополнение добавит новые особые активности для персонажей Зои.

Полноценная презентация дополнения Island Getaway состоится 15 августа, а релиз - 20 августа.