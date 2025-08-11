ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.3 1 463 оценки

Создатели inZOI подробно показали карту из дополнения Island Getaway

AceTheKing AceTheKing

Создатели симулятора жизни inZOI подробно показали карту острова из предстоящего бесплатного дополнения Island Getaway (Отдых на острове).

В новом дополнении в игре появится свежая локация — остров Кахая. Он будет предназначен исключительно для отдыха и не позволит персонажам обосноваться там на постоянной основе. Помимо этого дополнение добавит новые особые активности для персонажей Зои.

Полноценная презентация дополнения Island Getaway состоится 15 августа, а релиз - 20 августа.

16
3
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Egik81
Полноценная презентация дополнения Island Getaway состоится 15 августа, а релиз - 20 августа.

А можно вопрос а когда релиз игры-то ?!

1
Ивасик

И сколько обнова будет весить ?

SOLUS5678

Красиво смотрится.