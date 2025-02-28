Создатели inZOI проведут специальную демонстрацию игры 19 марта

inZOI, амбициозный проект от студий inZOI и KRAFTON, Inc., готовится по-настоящему встряхнуть жанр симуляторов жизни. Игра предложит не совсем типичный опыт в отличие от привычных симуляторов, таких как Sims.

Ожидаемый релиз игры в ранний доступ состоится 28 марта 2025 года, но перед этим разработчики приглашают всех желающих на прямую трансляцию, чтобы показать игру в действии. Мероприятие пройдет 19 марта в 04:00 по МСК и будет вести продюсер и геймдиректор Хенджун Ким. В рамках стрима зрители смогут увидеть презентацию, задать вопросы разработчикам и узнать больше о механиках и особенностях inZOI.

Трансляция продлится около часа. Это отличная возможность для поклонников игры и тех, кто еще сомневается, познакомиться с проектом ближе перед его выходом в ранний доступ.