Создатели inZOI выпустили обновление 0.8.6, исправляющее вылеты и проблемы с транспортом

Создатели симулятора жизни inZOI выпустили свежее обновление 0.8.6, которое устраняет несколько критических багов, приводивших к вылету из игры, а также исправляет ряд геймплейных недочётов.
Среди ключевых исправлений: разработчики починили настройку плотности дорожного движения - теперь изменение этого параметра действительно влияет на количество машин на улицах. Одновременно с этим была улучшена симуляция городского транспорта. Также в патче исправили графический глитч, из-за которого лобби при определённых настройках отображалось полностью белым, и скорректировали потребность персонажей в пище.
Полный список изменений в обновлении 0.8.6:
- Улучшен баланс потребности в еде.
- Исправлена проблема, из-за которой при входе в студию строительства иногда возникала бесконечная загрузка.
- Исправлена проблема, при которой изменение значения плотности дорожного движения не приводило к ощутимому изменению количества транспорта.
- Улучшена работа симуляции городского транспорта.
- Исправлена проблема, из-за которой при определённых настройках лобби иногда отображалось полностью белым.
- Исправлены некоторые проблемы, приводившие к вылетам.
- [Только для Mac] Исправлена проблема, из-за которой при определённых действиях в режиме строительства мебель и стены не удалялись корректно.