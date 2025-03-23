Только выпустили демку, а уже грозятся засудить всех пиратов - авторы inZOI призывают игроков "стучать" на нарушителей

Буквально несколько дней назад авторы симулятора жизни inZOI выпустили демоверсию своего творения. В ней можно побаловаться с созданием персонажей и заценить режим строительства — в общем, типичная демка для тех, кто хочет пощупать игру перед покупкой.

И тут же, как говорится, начались проблемы — разработчики заметили, что в сети появилось полно пиратских копий. Причём не просто появилось, а стало их заметно больше. В итоге студия решила выпустить обращение к игрокам.

В этом обращении говорится, что авторы игры собираются применять «строгие юридические меры» против пиратов. И дело касается не только тех, кто распространяет нелегальные копии, но и тех, кто манипулирует игровыми данными без разрешения или создаёт сайты для незаконного скачивания. А ещё разработчики пугают пользователей рисками скачивания пиратских версий — мол, можете и личные данные потерять, и устройство повредить.

Ну и напоследок разработчики попросили доносить на пиратов в техподдержку.