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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.7 511 оценок

Только выпустили демку, а уже грозятся засудить всех пиратов - авторы inZOI призывают игроков "стучать" на нарушителей

Lunersun Lunersun

Буквально несколько дней назад авторы симулятора жизни inZOI выпустили демоверсию своего творения. В ней можно побаловаться с созданием персонажей и заценить режим строительства — в общем, типичная демка для тех, кто хочет пощупать игру перед покупкой.

Вышел редактор персонажа из inZOI вместе с режимом строительства, которые можно опробовать бесплатно

И тут же, как говорится, начались проблемы — разработчики заметили, что в сети появилось полно пиратских копий. Причём не просто появилось, а стало их заметно больше. В итоге студия решила выпустить обращение к игрокам.

В этом обращении говорится, что авторы игры собираются применять «строгие юридические меры» против пиратов. И дело касается не только тех, кто распространяет нелегальные копии, но и тех, кто манипулирует игровыми данными без разрешения или создаёт сайты для незаконного скачивания. А ещё разработчики пугают пользователей рисками скачивания пиратских версий — мол, можете и личные данные потерять, и устройство повредить.

Ну и напоследок разработчики попросили доносить на пиратов в техподдержку.

-71
115
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 115
Ваш комментарий
BewitchingBaron

защеку им, а не стучать на игроков

51
Sider999
38
Max Rolens

Теперь я точно буду пиратить... мне просто интересно, как они буду меня судить )))

25
Участник сайта
24
alex6583

Алё, полиция? Это говорит сегодняшний обокраденный Шпак… А я не по поводу кражи, - у нас здесь дело почище - сосед Тимофеев inZOI скачал с пиратского сайта!... Я непьющий… С кряком! От FitGirl… Даю честное благородное слово… Жду.

17
Шрек и осел vs CD Project alex6583

Качать ужатый вусмерть репак, от FatGirl - особо тяжкое

0
UnnoticedCarissa

С соседнего подъезда чел хвастался, что спиратил инзой, куда обратиться с доносом?

20
Light of Tfuth
С соседнего подъезда чел хвастался, что спиратил инзой, куда обратиться с доносом?
15
Ивасик

"Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу».

5
Jarvis666

Потихоньку начинают закапывать себя. Видимо грядëт глобальный обсëр с игрой))

18
-zotik-

Скорее всего не вывезут

4
jax baron

это единственный случай где я соглашусь - реально с чего бурчать?

0
Andrey Nikiforov

И как они собираются узнать, у кого пиратская копия?

Допустим, знакомый зайдёт в гости. И сразу полезет в файлы игры ,чтобы смотреть, не взлом ли это?

13
-zotik-

Вот настучишь узнают)

0
jax baron -zotik-

ок - а как русские настучат вражеской стране - на них же?

-1
V1RuS.pr||0

можете и личные данные потерять, и устройство повредить.

Когда логические аргументы кончились

и раз пошола такая пьянка - значит в игре кроме редактора -ни чего нету-ну или на уровне треша находится

9
Sergey Positive

Так! Пираты, строится и на плаху))

7
Liwan

Уууу страшно 6лять....

6
Schong Di

Если выйдет на торренте, обязательно спирачу и пошли эти южные кореяки в зад

6
Sprintin

я удивлен что полную еще не слили, так как стримеры уже второй день играют в полную версию!

а так, ваще пофиг!

4
Бомбящий игрок

Может быть ты имеешь в виду демо версию?

-2
Sprintin Бомбящий игрок

в полную! в полную!

1
Animario
4
BloomingVysor

Ну поставьте защиту тогда) Но мы то знаем почему вы не хотите ставить ее, игра и без защиты не очень работает, да? А с такими наездами на пиратство, вы только портите себе репутацию.

4
Light of Tfuth
А с такими наездами на пиратство, вы только портите себе репутацию.

Это называется бесплатный пиар, идут по стопам Гейсофт

1
My life is a game

ну с пиратством бороться бред, что они всем скачавшим иски вышлют на сумму игры?

если против пиратства поставьте денуво + онлайн привязку и все

3
jax baron

я так понимаю - они видимо поставят или поставили, так как форумы пираства под бухтевать стали - ещё до заявления, и да онлайн привязка не везде помогает это тоже обходят

1
это никогда не шрекончитс

онлайн игры тоже пиратятся

0
ЧГК

Так вроде и будет онлайн привязка.

0
lokdogg

Понял, значит пиратим.

2
AndralStormborn

Какие они мелочные, пфф

2
KabbalisticJerry

Погодите, какие пиратские версии? inZOI: Creative Studio вроде бесплатная? Или я чего-то не понимаю в этой жизни и пираты теперь крадут то, что раздают бесплатно? А может авторы игры решили побороть всемогущий торрент? Это даже Роскомнадзору не удалось, куда уж южнокорейцам

1
M00d-D

1. inZOI: Creative Studio это демка.

2. С каких пор Роскомпозор у нас такой всемогущий чтоб его в сравнения ставить?

-2
это никогда не шрекончитс M00d-D

ркн настолько всемогущий, что когда в 2018 они блокировали тг то заблокировали сами себя

1
KabbalisticJerry M00d-D

Уважаемый M00d-D, мне обязательно нужно в начале писать "Внимание! Сарказм!", чтобы читающие не воспринимали написанное на полном серьёзе?

nZOI: Creative Studio это демка.

Присваиваю Вам внеочередное звание - Капитан Очевидность! Ведь из данной новости понять, что речь идёт о демке абсолютно невозможно. Поздравляю! Вы открыли мне глаза! Моё почтение.

0
Kamishini1993

Надеюсь будет раздача скинов Мики Мауса тем кто стучит

1
Авраам Линкольн

Ускоглазые выродки, не умеющие делать игры, а только копировать из других игр, будут указывать нам, что делать!? Сами украли концепцию игры из Симс, а нас игроков называют ворами! Стыдоба!!! Надеюсь они полностью обанкротятся и с позором закроются!

1
Alan Grain

то есть ты считаешь аешь, что все существующие шутеры украли идею у Doom?

Жанр игры не может принадлежать какой либо компании.

2
Авраам Линкольн Alan Grain

Я считаю, что есть талантливые разработки, которые сами придумывают новые жанры и механики, а есть бездари, как эти ускоглазые, которые неспособны сами, что-либо придумать и поэтому воруют идеи из других игр! Одно дело, когда разработчики вдохновляются, какой-нибудь игрой, а другое - нагло воруют целую концепцию из другой игры! В данном случае, эти ускоглазые - самые настоящие бездари и воры, причем наглые!!!

-3
Light of Tfuth

Ну нечего Ким Чен Ын придёт и порядок наведёт

2
Light of Tfuth Alan Grain

Кто придумал жанр тот и прав, всё остальное копии и неважно какого они качества

0
M00d-D

Ты видать корейцев с китайцами перепутал.

0
Real Slim Shady

Ещё один повод не брать эту игру)) Им до SIMS-а как раком до Китая.

1
jax baron

"Студия утверждает, что обнаружила множество нелегальных копий игры" - а это где? главное ни где нет, но на их мнимых торентах есть - пускай скинут нам что ли сайты.

1
Doctor_Zloi

Ну, как всегда: ни ссылки... )))

0
jax baron Doctor_Zloi

просто я по сценам пиратским гуляю - а там не бум бум, где они видели хз

0
D3KU

Больше похоже на вброс - а сосули повелись)

1
greyg95

Сколько с рутркером не боролись, жив и жить будет))

1
dreamevil2067

🤣🤣🤣

1
Owyn

Жаль что разрабы оказались поехавшие

1
5uperNova

Было бы так смешно, если бы не было так грустно

0
Алекс Рейлор

Если не хотят, чтобы спиратили, пусть возьмут на вооружение способ, которым Близарды держат при себе Diablo 3 и 4, никто эти части до сих пор не спиратил и не сможет, ибо они требуют подключение к инету и авторизацию, в inZOI тоже есть авторизация через KRAFTON ID.

0
Alex40001

так вроде пиратили что то но там только огрызок вроде был и 3 и 4 там на компе эмульсервака или пиратский серв как то так

1
Sergey Positive

так есть пиратка третей части, может я путаю чего, но я вроде играл

0
Алекс Рейлор Sergey Positive

Пиратки нет, есть пиратский сервер, но он в вечной альфе, где ответ сервера на все действия секунды 2–3, из-за чего драться и т. д. нереально.

0
Sergey Positive Алекс Рейлор

ммм понятно)

0
Extor Menoger

Так там можно через эмуляторы консолей поиграть

0
Pycckuu_XAKEP

я даже в виде пираток к современным играм прикасаться не хочу

0
Участник сайта

Ну и зря. Потестил сначала, а потом купил и отблагодарил зазрабов. А если игра гуано, да еще и куплена - пропали деньги. Капитализм же, бей буржуев их дубиной!

1
JohnTornton

а сами они не хотят ответить за наглое воровство симса? там же ничё своего нет

0
Maxthon80

Не симса, а Singles 2.

1
NorutaUz Maxthon80

Там хотя бы обнаженка была

3
Maxthon80 NorutaUz

И не только, там было всё. Секс без цензуры, поездка на машине и так далее.

1
Pavlissimus

Защитник монополии EA нарисовался?

Чем больше конкуренции симсам объявится - тем лучше, а то эти западные ленивые жопы совсем оборзели, да ещё и люто деградируют, по сравнению с Sims 3.

0
Vetrjak

Пиратское братство сильно.

0
Retro_Gamer91
0
Han Yslat

Ну так сами выбрали платформу для игры))).

0
jax baron

ой консоли дело времени.

0
это никогда не шрекончитс

на любой платформе можно игру сломать

0
KookyPentheus

Борьба с пиратством, это как борьба с ветряными мельницами.

0
BitMan_and_Roban

я уже донес в техподдержку на своего деда, он ждет возмездия в своем кресле.

0
Veidrd1968

Ой ой ой

0
Alan Grain

Не понимаю хейта в сторону разрабов. Они потратили кучу времени и денег на разработку и продвижение игры. С какого они должны раздавать её бесплатно? Да, я тоже скачиваю игры, чтобы понять, готов ли я отдать за них деньги, но разработчики имеют полное право бороться с пиратами и угрожать судом. Другое дело, что, как правило, это не эффективно. Некоторые разработчики добавляют в код строки, которые ломают спираченную игру, перестают работать сохранкния или не дают пройти ее до конца. И это было бы гораздо эффективнее, чем пустые угрозы.

0
Light of Tfuth
олное право бороться с пиратами и угрожать судом.

Невозможно бороться моське со слоном, это первое, и что у многих получилось ? поляки тоже пытались бороться,,по итогу кожаная флейта посетила их ротовую полость

Это всё из-за хайпа, что бы больше привлечь игроков, сейчас модно так стало, скажем не плохой пиар и притом бесплатный, зачем платить если есть сарафанное радио

-3
Braini Shy

Куда за наградой обращаться? стучать за бесплатно невыгодно

0
Raphtallia

Ну, теперь точно, только торрент.

0
DemandingRufus

Разработчики обращаются к своей аудитории. Основные игроки подобных игр женского пола.

Женщины любят "стучать", ну они это не со зла. "Никому не скажу" на их языке означает, что скажут только своей подружке и маме, в итоге узнают все.

0
Costollom

А как же пожелать хорошей игре хорошие продажи, ведь только недавно тут с нетерпением ждали выхода inZOI, а теперь такая реакция? Демо есть, так что оправдания про "попробовать перед покупкой" не подходят.

0
D3KU

Че орешь!? Ты сам то демо попробовал?

-1
Costollom D3KU

Вообще не собирался играть.

0
Raphtallia

А с каких пор редактор персонажа = демо игры. Геймплея то нет.

1
Light of Tfuth D3KU

Лютый 🏳️‍🌈 мусор

-2
Costollom Raphtallia
А с каких пор редактор персонажа = демо игры. Геймплея то нет.

Вы удивлены, что редактор персонажа и дома это часть геймплея?))

0
Egik81

Смешно про пиратов учитывая что авторы используют не свой движок а UE5 отсюда и худо бедно графика не такая убогая. Если это пиар то пиарщики явно не той дорогой пошли. Да и удивился обычно японцы страдают фигней привет нинтендо а тут южнокрейцы заразились. Как-то страшно за Tango Gameworks после таких заявлений. Ибо у этих компании один издатель Krafton.

0
Федя Кочегар

Если мне понравится игра я её обязательно куплю. Ненужно мне впаривать что либо если мне это не понравится.

0
RedDay13

Напишите кстати, кто пиратить собирается, мне для личного пользования, чес слово не сообщу

0
это никогда не шрекончитс

а что игры покупать надо?

0
Adam55

Было бы что пиратить

0
Айдовский

расскажите денуво как они бесполезно борются с пиратством (Dead Space, Black Myth: Wukong) год уже прошел.

0
tvorog8088

Нету вроде, только редактор выходивший 29 августа смог на одном трекере найти.

Да и кому эта бабская игра нужна вообще, там вроде даже над симами издеваться нельзя как в симсах, ничего интересного.

0
Ato Kad

Я даже играть не хотел а теперь 100% сделаю как они говорят не делать

0
Zick211

Интересно, после обращения поставят денуво? Только не это!

0
Беккер5443

Пфффф разрабы тупые хотели чтоб мы Платили деньги за какое то демо с созданием перса и строительство, это пипец

0
CT3H

Смех смехом, а тут на пг есть такие лицушные крысята, кто бы с радостью стукнул)

-1
Raphtallia

А толку, ну стукнут. Могут хоть сейчас. Я точно теперь только качать буду. Что изменится? Как эти возмущенные разрабы, доберутся до пиратов из СНГ, да их просто пошлют.

0
JustA_NiceGuy

Говорю игра дно, а вы нет, да нет)

-2
Sergey Positive

))

0
Maxthon80

Вот вам и inZOI, а так же её разработчики. Хорошо к вам относятся, вы и дальше хвалите данную игру, которая частично копирует Singles 2.

-3
Light of Tfuth

А может не частично

-1
Light of Tfuth

Ну так с CD Projekt Red🏳️‍🌈, в своё время пытались воевать с пиратами и по итогу познакомились с кожаной флейтой, как и полагается любителям 🏳️‍🌈

Ну и бороться с пиратами, это как бороться с

-3
Magnusss
0
Light of Tfuth Magnusss
0
Pavlissimus

Не первый раз ты тут кожаную флейту упоминаешь. Падазрительна...

И почему то только я обратил на это внимание. Падазрительна...

0
Light of Tfuth Pavlissimus
И почему то только я обратил на это внимание. Падазрительна.

Ну потому что у тебя опыт есть. в этих делах

0
Diablonos

Игра - шедевр! А журнашлюхи продажные что засрали эту игру поставили AC shadows 10 из 10

-11
Бомбящий игрок

Игра ещё не вышла, а уже "Шедевр"... тебя пропустят без очереди в психушку.
Как можно называть "шедевром", если ещё не вышла? Демо версия это не полная версия и оценить сложно.

12
Costollom Бомбящий игрок
Игра ещё не вышла, а уже "Шедевр"... тебя пропустят без очереди в психушку.

А это что у вас?

0
Бомбящий игрок Costollom

А ты в курсе что, за подписку случайной игры можно получить бонусы? Я наугад подписываюсь и их дохрена уже. Так что твой аргумент на уровне пятиклассника.
Так что, причём тут подписки игр, если тема про не вышедшей игры, а уже называют "шедевр".

0
Бомбящий игрок Costollom

Объясню для тебя, если ты не понял и/или у тебя в голове "ку-ку". Игра ещё не вышла, а уже называют шедевром, как можно называть шедевром, если не вышла и не опробовали в полную версию?

0
Costollom Бомбящий игрок

Специально отобрал игры, которые ещё в разработке и которым вы поставили оценку 10. Вы всем играм ставите такую оценку о другому говорите про психушку.

0
EnthusiasticDixon

Абсолютно в каждой игре должно быть Denuvo и/или аналог. Вот и все.

-12
Light of Tfuth

Это хорошо. наконец то нормальные люди забросят устаревший вид развлечения, который нечему не учит

0