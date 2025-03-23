Только выпустили демку, а уже грозятся засудить всех пиратов - авторы inZOI призывают игроков "стучать" на нарушителей

Буквально несколько дней назад авторы симулятора жизни inZOI выпустили демоверсию своего творения. В ней можно побаловаться с созданием персонажей и заценить режим строительства — в общем, типичная демка для тех, кто хочет пощупать игру перед покупкой.
И тут же, как говорится, начались проблемы — разработчики заметили, что в сети появилось полно пиратских копий. Причём не просто появилось, а стало их заметно больше. В итоге студия решила выпустить обращение к игрокам.
В этом обращении говорится, что авторы игры собираются применять «строгие юридические меры» против пиратов. И дело касается не только тех, кто распространяет нелегальные копии, но и тех, кто манипулирует игровыми данными без разрешения или создаёт сайты для незаконного скачивания. А ещё разработчики пугают пользователей рисками скачивания пиратских версий — мол, можете и личные данные потерять, и устройство повредить.
Ну и напоследок разработчики попросили доносить на пиратов в техподдержку.
защеку им, а не стучать на игроков
Теперь я точно буду пиратить... мне просто интересно, как они буду меня судить )))
Алё, полиция? Это говорит сегодняшний обокраденный Шпак… А я не по поводу кражи, - у нас здесь дело почище - сосед Тимофеев inZOI скачал с пиратского сайта!... Я непьющий… С кряком! От FitGirl… Даю честное благородное слово… Жду.
Качать ужатый вусмерть репак, от FatGirl - особо тяжкое
С соседнего подъезда чел хвастался, что спиратил инзой, куда обратиться с доносом?
"Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:
На деревню дедушке.
Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу».
Потихоньку начинают закапывать себя. Видимо грядëт глобальный обсëр с игрой))
Скорее всего не вывезут
это единственный случай где я соглашусь - реально с чего бурчать?
И как они собираются узнать, у кого пиратская копия?
Допустим, знакомый зайдёт в гости. И сразу полезет в файлы игры ,чтобы смотреть, не взлом ли это?
Вот настучишь узнают)
ок - а как русские настучат вражеской стране - на них же?
можете и личные данные потерять, и устройство повредить.
Когда логические аргументы кончились
и раз пошола такая пьянка - значит в игре кроме редактора -ни чего нету-ну или на уровне треша находится
Так! Пираты, строится и на плаху))
Уууу страшно 6лять....
Если выйдет на торренте, обязательно спирачу и пошли эти южные кореяки в зад
я удивлен что полную еще не слили, так как стримеры уже второй день играют в полную версию!
а так, ваще пофиг!
Может быть ты имеешь в виду демо версию?
в полную! в полную!
Ну поставьте защиту тогда) Но мы то знаем почему вы не хотите ставить ее, игра и без защиты не очень работает, да? А с такими наездами на пиратство, вы только портите себе репутацию.
Это называется бесплатный пиар, идут по стопам Гейсофт
ну с пиратством бороться бред, что они всем скачавшим иски вышлют на сумму игры?
если против пиратства поставьте денуво + онлайн привязку и все
я так понимаю - они видимо поставят или поставили, так как форумы пираства под бухтевать стали - ещё до заявления, и да онлайн привязка не везде помогает это тоже обходят
онлайн игры тоже пиратятся
Так вроде и будет онлайн привязка.
Понял, значит пиратим.
Какие они мелочные, пфф
Погодите, какие пиратские версии? inZOI: Creative Studio вроде бесплатная? Или я чего-то не понимаю в этой жизни и пираты теперь крадут то, что раздают бесплатно? А может авторы игры решили побороть всемогущий торрент? Это даже Роскомнадзору не удалось, куда уж южнокорейцам
1. inZOI: Creative Studio это демка.
2. С каких пор Роскомпозор у нас такой всемогущий чтоб его в сравнения ставить?
ркн настолько всемогущий, что когда в 2018 они блокировали тг то заблокировали сами себя
Уважаемый M00d-D, мне обязательно нужно в начале писать "Внимание! Сарказм!", чтобы читающие не воспринимали написанное на полном серьёзе?
Присваиваю Вам внеочередное звание - Капитан Очевидность! Ведь из данной новости понять, что речь идёт о демке абсолютно невозможно. Поздравляю! Вы открыли мне глаза! Моё почтение.
Надеюсь будет раздача скинов Мики Мауса тем кто стучит
Ускоглазые выродки, не умеющие делать игры, а только копировать из других игр, будут указывать нам, что делать!? Сами украли концепцию игры из Симс, а нас игроков называют ворами! Стыдоба!!! Надеюсь они полностью обанкротятся и с позором закроются!
то есть ты считаешь аешь, что все существующие шутеры украли идею у Doom?
Жанр игры не может принадлежать какой либо компании.
Я считаю, что есть талантливые разработки, которые сами придумывают новые жанры и механики, а есть бездари, как эти ускоглазые, которые неспособны сами, что-либо придумать и поэтому воруют идеи из других игр! Одно дело, когда разработчики вдохновляются, какой-нибудь игрой, а другое - нагло воруют целую концепцию из другой игры! В данном случае, эти ускоглазые - самые настоящие бездари и воры, причем наглые!!!
Ну нечего Ким Чен Ын придёт и порядок наведёт
Кто придумал жанр тот и прав, всё остальное копии и неважно какого они качества
Ты видать корейцев с китайцами перепутал.
Ещё один повод не брать эту игру)) Им до SIMS-а как раком до Китая.
"Студия утверждает, что обнаружила множество нелегальных копий игры" - а это где? главное ни где нет, но на их мнимых торентах есть - пускай скинут нам что ли сайты.
Ну, как всегда: ни ссылки... )))
просто я по сценам пиратским гуляю - а там не бум бум, где они видели хз
Больше похоже на вброс - а сосули повелись)
Сколько с рутркером не боролись, жив и жить будет))
🤣🤣🤣
Жаль что разрабы оказались поехавшие
Было бы так смешно, если бы не было так грустно
Если не хотят, чтобы спиратили, пусть возьмут на вооружение способ, которым Близарды держат при себе Diablo 3 и 4, никто эти части до сих пор не спиратил и не сможет, ибо они требуют подключение к инету и авторизацию, в inZOI тоже есть авторизация через KRAFTON ID.
так вроде пиратили что то но там только огрызок вроде был и 3 и 4 там на компе эмульсервака или пиратский серв как то так
так есть пиратка третей части, может я путаю чего, но я вроде играл
Пиратки нет, есть пиратский сервер, но он в вечной альфе, где ответ сервера на все действия секунды 2–3, из-за чего драться и т. д. нереально.
ммм понятно)
Так там можно через эмуляторы консолей поиграть
я даже в виде пираток к современным играм прикасаться не хочу
Ну и зря. Потестил сначала, а потом купил и отблагодарил зазрабов. А если игра гуано, да еще и куплена - пропали деньги. Капитализм же, бей буржуев их дубиной!
а сами они не хотят ответить за наглое воровство симса? там же ничё своего нет
Не симса, а Singles 2.
Там хотя бы обнаженка была
И не только, там было всё. Секс без цензуры, поездка на машине и так далее.
Защитник монополии EA нарисовался?
Чем больше конкуренции симсам объявится - тем лучше, а то эти западные ленивые жопы совсем оборзели, да ещё и люто деградируют, по сравнению с Sims 3.
Пиратское братство сильно.
Ну так сами выбрали платформу для игры))).
ой консоли дело времени.
на любой платформе можно игру сломать
Борьба с пиратством, это как борьба с ветряными мельницами.
я уже донес в техподдержку на своего деда, он ждет возмездия в своем кресле.
Ой ой ой
Не понимаю хейта в сторону разрабов. Они потратили кучу времени и денег на разработку и продвижение игры. С какого они должны раздавать её бесплатно? Да, я тоже скачиваю игры, чтобы понять, готов ли я отдать за них деньги, но разработчики имеют полное право бороться с пиратами и угрожать судом. Другое дело, что, как правило, это не эффективно. Некоторые разработчики добавляют в код строки, которые ломают спираченную игру, перестают работать сохранкния или не дают пройти ее до конца. И это было бы гораздо эффективнее, чем пустые угрозы.
Невозможно бороться моське со слоном, это первое, и что у многих получилось ? поляки тоже пытались бороться,,по итогу кожаная флейта посетила их ротовую полость
Это всё из-за хайпа, что бы больше привлечь игроков, сейчас модно так стало, скажем не плохой пиар и притом бесплатный, зачем платить если есть сарафанное радио
Куда за наградой обращаться? стучать за бесплатно невыгодно
Ну, теперь точно, только торрент.
Разработчики обращаются к своей аудитории. Основные игроки подобных игр женского пола.
Женщины любят "стучать", ну они это не со зла. "Никому не скажу" на их языке означает, что скажут только своей подружке и маме, в итоге узнают все.
А как же пожелать хорошей игре хорошие продажи, ведь только недавно тут с нетерпением ждали выхода inZOI, а теперь такая реакция? Демо есть, так что оправдания про "попробовать перед покупкой" не подходят.
Че орешь!? Ты сам то демо попробовал?
Вообще не собирался играть.
А с каких пор редактор персонажа = демо игры. Геймплея то нет.
Лютый 🏳️🌈 мусор
Вы удивлены, что редактор персонажа и дома это часть геймплея?))
Смешно про пиратов учитывая что авторы используют не свой движок а UE5 отсюда и худо бедно графика не такая убогая. Если это пиар то пиарщики явно не той дорогой пошли. Да и удивился обычно японцы страдают фигней привет нинтендо а тут южнокрейцы заразились. Как-то страшно за Tango Gameworks после таких заявлений. Ибо у этих компании один издатель Krafton.
Если мне понравится игра я её обязательно куплю. Ненужно мне впаривать что либо если мне это не понравится.
Напишите кстати, кто пиратить собирается, мне для личного пользования, чес слово не сообщу
а что игры покупать надо?
Было бы что пиратить
расскажите денуво как они бесполезно борются с пиратством (Dead Space, Black Myth: Wukong) год уже прошел.
Нету вроде, только редактор выходивший 29 августа смог на одном трекере найти.
Да и кому эта бабская игра нужна вообще, там вроде даже над симами издеваться нельзя как в симсах, ничего интересного.
Я даже играть не хотел а теперь 100% сделаю как они говорят не делать
Интересно, после обращения поставят денуво? Только не это!
Пфффф разрабы тупые хотели чтоб мы Платили деньги за какое то демо с созданием перса и строительство, это пипец
Смех смехом, а тут на пг есть такие лицушные крысята, кто бы с радостью стукнул)
А толку, ну стукнут. Могут хоть сейчас. Я точно теперь только качать буду. Что изменится? Как эти возмущенные разрабы, доберутся до пиратов из СНГ, да их просто пошлют.
Говорю игра дно, а вы нет, да нет)
))
Вот вам и inZOI, а так же её разработчики. Хорошо к вам относятся, вы и дальше хвалите данную игру, которая частично копирует Singles 2.
А может не частично
Ну так с CD Projekt Red🏳️🌈, в своё время пытались воевать с пиратами и по итогу познакомились с кожаной флейтой, как и полагается любителям 🏳️🌈
Ну и бороться с пиратами, это как бороться с
Не первый раз ты тут кожаную флейту упоминаешь. Падазрительна...
И почему то только я обратил на это внимание. Падазрительна...
Ну потому что у тебя опыт есть. в этих делах
Игра - шедевр! А журнашлюхи продажные что засрали эту игру поставили AC shadows 10 из 10
Игра ещё не вышла, а уже "Шедевр"... тебя пропустят без очереди в психушку.
Как можно называть "шедевром", если ещё не вышла? Демо версия это не полная версия и оценить сложно.
А это что у вас?
А ты в курсе что, за подписку случайной игры можно получить бонусы? Я наугад подписываюсь и их дохрена уже. Так что твой аргумент на уровне пятиклассника.
Так что, причём тут подписки игр, если тема про не вышедшей игры, а уже называют "шедевр".
Объясню для тебя, если ты не понял и/или у тебя в голове "ку-ку". Игра ещё не вышла, а уже называют шедевром, как можно называть шедевром, если не вышла и не опробовали в полную версию?
Специально отобрал игры, которые ещё в разработке и которым вы поставили оценку 10. Вы всем играм ставите такую оценку о другому говорите про психушку.
Абсолютно в каждой игре должно быть Denuvo и/или аналог. Вот и все.
Это хорошо. наконец то нормальные люди забросят устаревший вид развлечения, который нечему не учит