У "убийцы The Sims" inZOI спустя 3 месяца после релиза онлайн составлил 2000 человек

Корейский симулятор жизни inZOI, который ещё недавно называли потенциальным конкурентом The Sims, переживает резкое падение интереса. После яркой премьеры и впечатляющих трейлеров, обещавших ультрареалистичный геймплей и полную свободу действий, проект за три месяца потерял почти весь свой онлайн.

На сегодняшний день в inZOI играют всего около 2 000 человек, что делает его статистически в 20 раз менее популярным, чем многолетний лидер жанра — The Sims 4. При этом на Twitch ситуация ещё хуже: в недавние дни игру смотрели всего два зрителя, что говорит о почти полном исчезновении общественного интереса.

Причины неудачи — в отсутствии глубины, слабой оптимизации и недостатке контента. Несмотря на красивую графику и многообещающие инструменты кастомизации, игроки столкнулись с тем, что за визуалом не стоит полноценного симулятора жизни.

Пока inZOI остаётся в раннем доступе, но уже ясно: название «убийца Sims» оказалось преждевременным. Хайп угас, а сообщество вернулось к проверенной классике.