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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.3 1 434 оценки

У "убийцы The Sims" inZOI спустя 3 месяца после релиза онлайн составлил 2000 человек

IKarasik IKarasik

Корейский симулятор жизни inZOI, который ещё недавно называли потенциальным конкурентом The Sims, переживает резкое падение интереса. После яркой премьеры и впечатляющих трейлеров, обещавших ультрареалистичный геймплей и полную свободу действий, проект за три месяца потерял почти весь свой онлайн.

На сегодняшний день в inZOI играют всего около 2 000 человек, что делает его статистически в 20 раз менее популярным, чем многолетний лидер жанра — The Sims 4. При этом на Twitch ситуация ещё хуже: в недавние дни игру смотрели всего два зрителя, что говорит о почти полном исчезновении общественного интереса.

Причины неудачи — в отсутствии глубины, слабой оптимизации и недостатке контента. Несмотря на красивую графику и многообещающие инструменты кастомизации, игроки столкнулись с тем, что за визуалом не стоит полноценного симулятора жизни.

Пока inZOI остаётся в раннем доступе, но уже ясно: название «убийца Sims» оказалось преждевременным. Хайп угас, а сообщество вернулось к проверенной классике.

2
7
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Jarvis666

Самоубийца, скорее всего))

2
Rey4rtRO

Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц.

1
Человек-Анекдот

сделают f2p сразу онлайн взлетит

1
Alex40001

убрать кошек переработать карму улучшить систему жизни подрегулировать скорость исправить ии и среднечек будет.

1
Властелин Сосцов

прирожденный убийца симс, так держать!

1
BloomingVysor

окупилась хоть?

1
Nodas

Рано выводы делать, нужно года 3-5 подождать, я напомню на старте 4 Симс ещё бедней был, это за много лет его контентом заполнили