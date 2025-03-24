"Убийца Sims уже рядом": симулятор жизни inZOI стал самой желаемой игрой на ПК

Несмотря на скептические первые обзоры, похоже, серии The Sims действительно стоит опасаться за своё место на вершине жанра симуляторов жизни. Ещё не вышедший проект от корейских разработчиков уже добился впечатляющего результата: inZOI возглавила список самых желаемых игр в цифровом магазине Steam, обойдя многие другие громкие новинки этого года.

На фоне таких хитов, как Hollow Knight: Silksong, Elden Ring: Nightreign и Deadlock, inZOI неожиданно вырвалась в лидеры пользовательского интереса. Игру добавили в список желаемого более 50 000 раз после выхода бесплатной демоверсии. Этот успех демонстрирует огромный интерес к проекту, который обещает стать серьёзной альтернативой The Sims благодаря глубокому редактору персонажей, продвинутому строительному режиму и уникальному подходу к симуляции жизни.

Вот как выглядит топ-20 самых желаемых игр в Steam

Кстати, главные функции игры можно опробовать уже сейчас. Разработчики выпустили бесплатную демоверсию, включающую редактор персонажей и режим строительства.

Полноценный запуск inZOI в раннем доступе состоится уже 28 марта 2025 года на ПК. Разработчики также поделились ближайшими планами по развитию игры, заявив, что все будущие дополнения будут бесплатными. О дорожной карте обновлений можно узнать по ссылке: