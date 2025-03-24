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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.7 515 оценок

"Убийца Sims уже рядом": симулятор жизни inZOI стал самой желаемой игрой на ПК

Gutsz Gutsz

Несмотря на скептические первые обзоры, похоже, серии The Sims действительно стоит опасаться за своё место на вершине жанра симуляторов жизни. Ещё не вышедший проект от корейских разработчиков уже добился впечатляющего результата: inZOI возглавила список самых желаемых игр в цифровом магазине Steam, обойдя многие другие громкие новинки этого года.

На фоне таких хитов, как Hollow Knight: Silksong, Elden Ring: Nightreign и Deadlock, inZOI неожиданно вырвалась в лидеры пользовательского интереса. Игру добавили в список желаемого более 50 000 раз после выхода бесплатной демоверсии. Этот успех демонстрирует огромный интерес к проекту, который обещает стать серьёзной альтернативой The Sims благодаря глубокому редактору персонажей, продвинутому строительному режиму и уникальному подходу к симуляции жизни.

Вот как выглядит топ-20 самых желаемых игр в Steam
Вот как выглядит топ-20 самых желаемых игр в Steam

Кстати, главные функции игры можно опробовать уже сейчас. Разработчики выпустили бесплатную демоверсию, включающую редактор персонажей и режим строительства.

Вышел редактор персонажа из inZOI вместе с режимом строительства, которые можно опробовать бесплатно

Полноценный запуск inZOI в раннем доступе состоится уже 28 марта 2025 года на ПК. Разработчики также поделились ближайшими планами по развитию игры, заявив, что все будущие дополнения будут бесплатными. О дорожной карте обновлений можно узнать по ссылке:

Все DLC для inZOI будут бесплатными - разработчики раскрыли дорожную карту обновлений
9
17
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 17
Ваш комментарий
North235

Сам игру не щупал, но исходя из десятка просмотренных обзоров - это никакой не убийца Симс, а совсем другая игра. С Симсами его роднит только общий жанр. Причем об этом открыто говорят сами обзорщики.

5
srphim

В чем разница?

0
North235 srphim

В двух словах не описать. Отличий много и в хорошем плане и в плохом. Очень странное поведение неигровых персонажей и игровых тоже. Много непонятных ограничений на локациях - например, если поставить зоя на перекрестке и на светофоре загорится красный - он сам вернется на тротуар и не сдвинется с места пока зеленый не загорится. Зато широкие возможности дизайна интерьера, намного шире чем в любом Симсе.

1
iMattz

Или это улучшенная версия симсов, которая могла выглядеть именно так, если бы выпускалась сейчас.

2
North235 iMattz

Тоже верно )

0
StingerV

Желаемое не значит будет куплена, я тож давно кинул в желаемое, но спирачу, покупать такое совсем куку, кинул в желаемое чтоб не забить про игру

1
Пупсик 3D

Бессовестный ублюдок...

-8
DUKSLORD

А в чём твоё "куку" собственно заключается то?

0
Беркут Слеер

Да опробовали уже и редактор с и строительство, и впечатление аховое; что до бесплатных DLC, они всегда могут и передумать, тем более, что допиливать там несомненно будут годами.

0
ZAUSA

Нет, на PG людям игра разонравилась, так как разработчики против того, чтобы они бесплатно играли.

-1
Ellie Williams
0
Илья_Лукьянов

Никогда не понимал столь агрессивного отношения к пиратам некоторых индивидуумов из игроков (от разработчиков то понятно), даже в посте, на первый взгляд, с темой пиратства никак не связанной. Буд-то сами никогда не пиратили. И речь не только про игры, но и про музыку, фильмы, софт и т.д. У вас ведь даже WinRAR и Windows всегда лицензионные были, а музыку и кино вы всегда по подписке слушали/смотрели, даже когда подписочных сервисов в природе не существовало. Да, уважаемый? Никогда в это не поверю, так как вы какое то время жили (как минимум)/живете на территории СНГ (Иначе зачем сидеть на чисто СНГ интернет ресурсе? Как то не замечал PG в международном инфополе). Лицемерие
Я, например, всю школьную жизнь пиратил из за небогатого финансового положения семьи. Как вырос и начал зарабатывать - потихоньку покупаю то, что сильно понравилось в те годы (даже если шансы сыграть вновь нулевые, так как устарело/уже неинтересно). А к новинкам подход не меняю - вначале "демо" версия, потом покупка (за редким исключением и только после выхода обзоров/отзывов - KCD2 из последнего). И подход менять не планирую, "голосовать рублем" за некоторый шлак - себя не уважать

0
Хаттаб жив

опять очередной убийца чего-то там вышел, пойду посплю

-2
Кошачий комочек

какие же уродливые коты на обложке. Жесть

-2
Человек-Анекдот

игра с хорошим (хорошим, не идеальным) редактором и всё

-3
Max Rolens

Посторонись Я-суке, выходит корейский симулятор жизни ))

-9
Кошачий комочек

посторонись max rolens выходит Banned

0