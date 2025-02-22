В InZOI добавят сезоны и смену погоды - платить за них отдельно не придется

Симулятор жизни InZOI порадует игроков сменой сезонов и реалистичными погодными условиями. Директор разработки Хёнджун Ким сообщил в Discord, что четыре времени года будут включены в базовую версию игры, без необходимости докупать дополнения, как это сделано в The Sims 4.
Сезоны и климат будут различаться в зависимости от региона. Например, в мире Dowon, вдохновлённом Кореей, зима станет настоящим испытанием: персонажи будут мёрзнуть без подходящей одежды и чаще болеть. В Bliss Bay, основанном на Южной Калифорнии, климат окажется мягче, но жара потребует лёгкой одежды.
Одежда персонажей будет напрямую влиять на их состояние. Если отправить героя на мороз без тёплого пальто, он быстро заболеет, а в жару в плотной одежде может получить тепловой удар. Игнорирование этих факторов может привести к серьёзным последствиям, вплоть до смерти персонажа.
inZOI выйдет в раннем доступе 28 марта 2025 года. Согласно странице игры в Steam, симулятор жизни выпустят с полной русской локализацией — озвучкой и субтитрами.
Ранее разработчики заявили, что планируют поддерживать игру в течение 20 лет. В Krafton уверены, что только на реализацию задуманного творческого видения уйдет как минимум 10 лет.
Главное, чтобы мой комп потянул) Очень жду)
Так много обещаний
Было бы странно, если бы даже этого не было.
Главное чтоб секс добавили, чтоб мододелам стараться не пришлось. Хз еще зачем нужны такие игры кроме этого
Там рейтинг 16+, секса будет ещё меньше, чем в Sims 4, там хотя бы уже поцелуи взасос без всякой цензуры ввели.
Специально для тебя, любитель пикантного контента, в интернете есть множество порнографических материалов и эротических игр. А это — социальный симулятор жизни, он создан для отыгрыша жизненных ситуаций, а не для того, чтобы ты удовлетворял свои физиологические потребности.
Незащищённое держание за ручки :)
Просто жить обычной жизнью я и в реале могу. И да, секс - это вполне себе жизненная ситуация, так что обязательно должна быть в социальном симуляторе. По крайней мере, мододелы исправят, если у разрабов яиц не хватит
Для запуска этой игры понадобится две видеокарты 50ой серии, так что не вижу смысла вообще интересоваться ею, максимум через лет 5-10 кто то сможет запустить эту игру в 60 fps.
в ней нет ничего особенного, на минималках справятся бюджетные видеокарты
посмотрим)) нет ни одного трейлера или фрагмента видео по этой игре в 60 FPS
что может говорить только о хреновой оптимизации)
О-о-о-о...
Уже вижу эти 15 fps.
Скорее, из-за ИИ, в игре его будет много.
Не думаю. Игру делают на UE5. Добавим сюда отсутствие опыта и наличие целой кучи мелких деталей, как внутри зданий так и в самом городе в целом. Даже бородатый движок Sims 4 расчитанный на картошку, стабильно проседает в Сан Мишуно. А тут даже в трейлере видно падение на ровном месте.