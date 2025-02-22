В InZOI добавят сезоны и смену погоды - платить за них отдельно не придется

Симулятор жизни InZOI порадует игроков сменой сезонов и реалистичными погодными условиями. Директор разработки Хёнджун Ким сообщил в Discord, что четыре времени года будут включены в базовую версию игры, без необходимости докупать дополнения, как это сделано в The Sims 4.

Сезоны и климат будут различаться в зависимости от региона. Например, в мире Dowon, вдохновлённом Кореей, зима станет настоящим испытанием: персонажи будут мёрзнуть без подходящей одежды и чаще болеть. В Bliss Bay, основанном на Южной Калифорнии, климат окажется мягче, но жара потребует лёгкой одежды.

Одежда персонажей будет напрямую влиять на их состояние. Если отправить героя на мороз без тёплого пальто, он быстро заболеет, а в жару в плотной одежде может получить тепловой удар. Игнорирование этих факторов может привести к серьёзным последствиям, вплоть до смерти персонажа.

inZOI выйдет в раннем доступе 28 марта 2025 года. Согласно странице игры в Steam, симулятор жизни выпустят с полной русской локализацией — озвучкой и субтитрами.

Ранее разработчики заявили, что планируют поддерживать игру в течение 20 лет. В Krafton уверены, что только на реализацию задуманного творческого видения уйдет как минимум 10 лет.