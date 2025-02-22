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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.7 426 оценок

В InZOI добавят сезоны и смену погоды - платить за них отдельно не придется

Simple Jack
Новости

Симулятор жизни InZOI порадует игроков сменой сезонов и реалистичными погодными условиями. Директор разработки Хёнджун Ким сообщил в Discord, что четыре времени года будут включены в базовую версию игры, без необходимости докупать дополнения, как это сделано в The Sims 4.

Сезоны и климат будут различаться в зависимости от региона. Например, в мире Dowon, вдохновлённом Кореей, зима станет настоящим испытанием: персонажи будут мёрзнуть без подходящей одежды и чаще болеть. В Bliss Bay, основанном на Южной Калифорнии, климат окажется мягче, но жара потребует лёгкой одежды.

Одежда персонажей будет напрямую влиять на их состояние. Если отправить героя на мороз без тёплого пальто, он быстро заболеет, а в жару в плотной одежде может получить тепловой удар. Игнорирование этих факторов может привести к серьёзным последствиям, вплоть до смерти персонажа.

inZOI выйдет в раннем доступе 28 марта 2025 года. Согласно странице игры в Steam, симулятор жизни выпустят с полной русской локализацией — озвучкой и субтитрами.

Ранее разработчики заявили, что планируют поддерживать игру в течение 20 лет. В Krafton уверены, что только на реализацию задуманного творческого видения уйдет как минимум 10 лет.

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24
15
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Ceiv

Главное, чтобы мой комп потянул) Очень жду)

4
Scorpion_GamePlay

Так много обещаний

1
Sucy Manbavaran

Было бы странно, если бы даже этого не было.

0
AndralStormborn

Главное чтоб секс добавили, чтоб мододелам стараться не пришлось. Хз еще зачем нужны такие игры кроме этого

-1
Алекс Рейлор

Там рейтинг 16+, секса будет ещё меньше, чем в Sims 4, там хотя бы уже поцелуи взасос без всякой цензуры ввели.

5
Just_a_guy

Специально для тебя, любитель пикантного контента, в интернете есть множество порнографических материалов и эротических игр. А это — социальный симулятор жизни, он создан для отыгрыша жизненных ситуаций, а не для того, чтобы ты удовлетворял свои физиологические потребности.

-5
ka27 Алекс Рейлор

Незащищённое держание за ручки :)

0
AndralStormborn Just_a_guy

Просто жить обычной жизнью я и в реале могу. И да, секс - это вполне себе жизненная ситуация, так что обязательно должна быть в социальном симуляторе. По крайней мере, мододелы исправят, если у разрабов яиц не хватит

-1
Real Slim Shady

Для запуска этой игры понадобится две видеокарты 50ой серии, так что не вижу смысла вообще интересоваться ею, максимум через лет 5-10 кто то сможет запустить эту игру в 60 fps.

-3
3dmark06

в ней нет ничего особенного, на минималках справятся бюджетные видеокарты

0
Real Slim Shady 3dmark06

посмотрим)) нет ни одного трейлера или фрагмента видео по этой игре в 60 FPS

0
3dmark06 Real Slim Shady

что может говорить только о хреновой оптимизации)

0
Yoshemitsu

О-о-о-о...

Уже вижу эти 15 fps.

-4
Алекс Рейлор

Скорее, из-за ИИ, в игре его будет много.

2
Yoshemitsu Алекс Рейлор

Не думаю. Игру делают на UE5. Добавим сюда отсутствие опыта и наличие целой кучи мелких деталей, как внутри зданий так и в самом городе в целом. Даже бородатый движок Sims 4 расчитанный на картошку, стабильно проседает в Сан Мишуно. А тут даже в трейлере видно падение на ровном месте.

-1