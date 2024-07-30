ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
inZOI 2024 г.
Симулятор, Песочница
8.7 165 оценок

В inZOI, конкуренте The Sims, будет представлена официальная продукция Samsung

monk70
Новости

Следующее поколение OLED-продуктов Samsung Display, которые поразили посетителей на таких всемирных выставках, как CES и MWC, можно будет увидеть в новой игре-симуляторе inZOI от Krafton.

29 июля Samsung Display объявила, что тринадцать типов инновационных продуктов, включая дисплеи и интеллектуальные колонки, будут представлены в новой игре Krafton, inZOI. Кроме того, в игре появятся концептуальные продукты, такие как наушники OLED, которые могут отображать информацию о погоде или выполнять функцию зеркал, и интеллектуальные колонки, которые можно использовать как планшеты.

Krafton сообщила:

InZOI использует новейший движок Unreal Engine 5 для создания захватывающих сред с реалистичной графикой. Внедрив в игру инновационные продукты Samsung Display, созданные в реальном мире, мы добились еще более реалистичной игровой графики.

Samsung Display будет сотрудничать с Krafton, чтобы продемонстрировать инновационные продукты следующего поколения, представленные в inZOI, на выставке Gamescom 2024, которая пройдет в Кельне, Германия, в августе этого года.

9
7
inZOI
2024 г.
Комментарии: 7
Ваш комментарий
PolGhost
такие как наушники OLED, которые могут отображать информацию о погоде или выполнять функцию зеркал

ничего настолько тупого и бессмысленного, я давно не слышал

2
Темный-Властелин

еще бы, надо ж окупить на стадии производства

0
Ниалот Нзотович

Ну графика конечно сочная, посмотрим, как на деле будет.

0
ka27

Недавно натыкался на новость про зависающие какие-то там новые Самсунги:

-1
Папел

Если свинья не знает, что надо нажать на кнопочку, как и на любом другом телефоне, будь то айфон или ведроид, то это болезнь...

1
Ивасик
-1
MadPyramus

Срочно нужен мод который их всех переименует в

-3