В inZOI появятся школы и настройки для повышения производительности

Геймдиректор Kjun анонсировал крупное обновление: образовательная система появится в игре уже в мае 2026 года. Презентация нового геймплея пройдёт на ближайшей неделе. Параллельно студия KRAFTON тестирует механизм, который повысит производительность за счёт снижения детализации интерьеров и количества прохожих вдали от управляемого персонажа. Эта функция будет опциональной.

Если планы не изменятся, образовательный контент станет доступен игрокам в мае 2026 года. Ожидается, что персонажи смогут посещать уроки и интегрироваться в систему школьных социальных взаимодействий.

Что касается технической стороны: команда активно ищет способы справиться с нагрузкой на процессор и видеокарту. В ходе тестов выяснилось, что отключение или снижение качества обстановки внутри зданий, а также уменьшение числа NPC в местах, где нет активного персонажа Зои, значительно повышает стабильность сборки и предотвращает вылеты.

Разработчики подчёркивают, что подобные изменения влияют на атмосферу, поэтому такой режим будет реализован как добровольная опция — каждый игрок сможет сам решить, включать ли «облегчённый» режим для дальних районов.