В inZOI временно отключили автоматическое приготовление еды в обновлении 0.9.4

Разработчики симулятора жизни inZOI выпустили патч 0.9.4, который вносит ряд технических исправлений, однако одно из изменений привело к временному удалению существующей игровой механики.

Согласно примечаниям к обновлению, функция, при которой персонажи автоматически готовили еду при наступлении времени приёма пищи, была временно отключена, поскольку в некоторых ситуациях она работала некорректно и еда готовилась не так, как задумано создателями. Разработчики пообещали улучшить эту систему и вернуть её в игру в будущем, однако точные сроки восстановления функционала пока не называются.

Помимо этого, патч улучшил систему автономного поведения персонажей: была снижена частота ситуаций, когда зои слишком назойливо начинали разговоры, а также улучшен выбор взаимодействий, чтобы при неудовлетворённых потребностях они действовали более логично и уместно.

Кроме того, исправлена досадная ошибка, из-за которой персонажи, не окончившие старшую школу, могли некорректно отображаться как выпускники, а также устранены проблемы с засчитыванием не пройденных игровых вех и бесконечной загрузкой при переключении между членами семьи.