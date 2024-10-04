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inZOI 2025 г.
Симулятор, Песочница
8.7 323 оценки

Ветеран MMO-игр рассказал, почему он решил создать конкурента серии The Sims - игру inZOI

Gruz_
Новости

Любая страсть, какой бы большой она ни была, со временем начинает угасать. В этом был прекрасно убежден создатель феномена этого года — игры inZOI — Хёнджун Ким. Южнокорейский разработчик рассказал в интервью Game File, что после четверти века работы над онлайновыми играми они ему просто надоели.

За моими плечами 24 года разработки игр, и дольше всего я работал над MMORPG», - объяснил Ким.

Интересно, что на тот момент у разработчика еще не было четкого плана. Поворотным моментом стал разговор Кима с сыном, во время которого Ким начал размышлять, почему у The Sims все эти годы не было достойного конкурента.

Так в голове Хёнджуна Кима родилась идея создать inZOI — симулятор жизни, который самого своего анонса вызвал небывалый интерес у поклонников жанра. Грядущий конкурент The Sims действительно шокировал сообщество своим редактором персонажей, красивой графикой, интересным игровым процессом и функциями, никогда ранее не встречавшимися в играх такого типа. Одна из них — технология 3D-печати, которая позволит игрокам переносить реальные объекты с фото в inZOII.

InZOI выйдет на PC и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. О дате выхода игры пока не сообщается. Стоит отметить, что недавно прошло тестирование редактора персонажей, получившего очень положительные отзывы.

33
9
inZOI
2025 г.
Комментарии: 9
Ваш комментарий
SOLUS5678

Когда то должно было это случится.

8
Ивасик
6
Пользователь ВКонтакте

Накипело, вот и замутил 👉👌 // Константин Игоревич

4
FairUlu

Почему решил создать конкурента? Потому что подумал: а почему конкурента-то нет? Л - логика.

3
Souldray

Если на эту игру нельзя будет делать NSFW моды с такой то графикой и физикой, как в симсах, то ни о каких конкурентах и речи быть не может

0
ТентаклЪ

На анриале это будет делать проще - контент не заставит себя долго ждать)

0
Maksimys Flether

В первую очередь ради конкуренции, ведь обычно я не вижу игр подобного жанра кроме симса, а тут будет неплохой пинок под зад компании если игра взлетит, ведь как же так! Кому мы будем продавать наши бесконечные дополнения!

0
slawdos

Всё чем движим человек, это жажда наживы...

-13
AndralStormborn

По себе не суди. Люди хотят творческой реализации, наживы жаждут лишь нищуки

3