Ветеран MMO-игр рассказал, почему он решил создать конкурента серии The Sims - игру inZOI

Любая страсть, какой бы большой она ни была, со временем начинает угасать. В этом был прекрасно убежден создатель феномена этого года — игры inZOI — Хёнджун Ким. Южнокорейский разработчик рассказал в интервью Game File, что после четверти века работы над онлайновыми играми они ему просто надоели.
За моими плечами 24 года разработки игр, и дольше всего я работал над MMORPG», - объяснил Ким.
Интересно, что на тот момент у разработчика еще не было четкого плана. Поворотным моментом стал разговор Кима с сыном, во время которого Ким начал размышлять, почему у The Sims все эти годы не было достойного конкурента.
Так в голове Хёнджуна Кима родилась идея создать inZOI — симулятор жизни, который самого своего анонса вызвал небывалый интерес у поклонников жанра. Грядущий конкурент The Sims действительно шокировал сообщество своим редактором персонажей, красивой графикой, интересным игровым процессом и функциями, никогда ранее не встречавшимися в играх такого типа. Одна из них — технология 3D-печати, которая позволит игрокам переносить реальные объекты с фото в inZOII.
InZOI выйдет на PC и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. О дате выхода игры пока не сообщается. Стоит отметить, что недавно прошло тестирование редактора персонажей, получившего очень положительные отзывы.
Когда то должно было это случится.
Накипело, вот и замутил 👉👌 // Константин Игоревич
Почему решил создать конкурента? Потому что подумал: а почему конкурента-то нет? Л - логика.
Если на эту игру нельзя будет делать NSFW моды с такой то графикой и физикой, как в симсах, то ни о каких конкурентах и речи быть не может
На анриале это будет делать проще - контент не заставит себя долго ждать)
В первую очередь ради конкуренции, ведь обычно я не вижу игр подобного жанра кроме симса, а тут будет неплохой пинок под зад компании если игра взлетит, ведь как же так! Кому мы будем продавать наши бесконечные дополнения!
Всё чем движим человек, это жажда наживы...
По себе не суди. Люди хотят творческой реализации, наживы жаждут лишь нищуки