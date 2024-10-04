Ветеран MMO-игр рассказал, почему он решил создать конкурента серии The Sims - игру inZOI

Любая страсть, какой бы большой она ни была, со временем начинает угасать. В этом был прекрасно убежден создатель феномена этого года — игры inZOI — Хёнджун Ким. Южнокорейский разработчик рассказал в интервью Game File, что после четверти века работы над онлайновыми играми они ему просто надоели.

За моими плечами 24 года разработки игр, и дольше всего я работал над MMORPG», - объяснил Ким.

Интересно, что на тот момент у разработчика еще не было четкого плана. Поворотным моментом стал разговор Кима с сыном, во время которого Ким начал размышлять, почему у The Sims все эти годы не было достойного конкурента.

Так в голове Хёнджуна Кима родилась идея создать inZOI — симулятор жизни, который самого своего анонса вызвал небывалый интерес у поклонников жанра. Грядущий конкурент The Sims действительно шокировал сообщество своим редактором персонажей, красивой графикой, интересным игровым процессом и функциями, никогда ранее не встречавшимися в играх такого типа. Одна из них — технология 3D-печати, которая позволит игрокам переносить реальные объекты с фото в inZOII.

InZOI выйдет на PC и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. О дате выхода игры пока не сообщается. Стоит отметить, что недавно прошло тестирование редактора персонажей, получившего очень положительные отзывы.